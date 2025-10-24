¡Ö¤¢¤ÎÃË¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤È¤±¡×Èà»á¤òÉã¿Æ¤Ë²ñ¤ï¤»¤¿¿ôÆü¸å¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È
º£²ó¤Ï¡¢Èà»á¤ò¼«Ê¬¤Î¿Æ¤Ë²ñ¤ï¤»¤¿¿ôÆü¸å¤Ëµ¯¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¿®ÍÑ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡Ö2ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¤¿¤Á¡¢Èà»á¤ò»ä¤Î¿Æ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà»á¤ÏÎéµ·Àµ¤·¤¯¥¦¥Á¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿´Äì¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Ç¤¹¤¬Èà»á¤¬µ¢¤Ã¤¿¸å¡¢Éã¤Ë¡Ø¤¢¤ÎÃË¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤È¤±¡Ù¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Ï¿®ÍÑ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¸À¤ï¤ì¡¢º¤ÏÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¤ÇÉáÃÊ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éã¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶»¤Ë¤Ä¤»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¿ôÆü¸å¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈà»á¤ËÎä¤¿¤¯¥Õ¥é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯4·î¡Ë
¢¦ ·ë¶É¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Þ¤ÀÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¤È¤¤¤¦»þÅÀ¤Çµ¤ÉÕ¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
