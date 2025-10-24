¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ú±Ø¤Ö¤é¡Û030¡¡Ï»Ä®±Ø¡¡¤½¤Î4¡¡¸µÁÄ¡¡Ä¹ºê¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥óÅçÅÄ²°À½²Û
¢¨2025Ç¯6·î»£±Æ
¥È¥Ã¥×²èÁü¤Ï¡Ö¸µÁÄ¡¡Ä¹ºê¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥óÅçÅÄ²°À½²Û¡×Æþ¸ý¡£¾ï»þ¿ô¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤òÂÔ¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¦¤ä¤¯Å¹Æâ¤ËÆþ¤ê¡¢¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Ë»£±Æ¤È¥³¥é¥à·ÇºÜ¤Îµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸µÁÄ¡¡Ä¹ºê¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×¤È¸À¤¦¥À¥±¤¢¤Ã¤Æ¡¢Å¹Æâ¤Ï¸«»ö¤Ë¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤À¤±¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯6·î»£±Æ
ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ó¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡ÊÆÃÂç/Âç/Ãæ¡Ë¡¢¤è¤â¤®¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡¢É´ºÐ¼ù¡Ê¾ßÌý¤â¤í¤ß¤ò¾Æ¤¹þ¤ó¤À¤â¤Î¡Ë¤Î3¼ïÎà¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÄÌÈÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯6·î»£±Æ
»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤¬ÇãÊª¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÈÄ¹¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯¡¢ÂÎ½Å¤Ï150kg¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
»Ò¶¡¤Îº¢¡¢É®¼Ô¤Ï°¤º´¥öÃ«¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ±à¤¹¤ëÆ»¤ËÆó»Ò»³Éô²°¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢60Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¥³¥È¤Ç¤¹¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢Î¤µ¢¤ê¤Î¤ªÅÚ»º¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ÖÆÃÂç4¥öÆþ¡×¤ò10È¢ÃíÊ¸¡£¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Ï¡Öº£¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹©¾ì¤ÎÊý¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤é¡Ö¤³¤³¤Î¤¬ÆÃÊÌ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾Ð´é¤¬ÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤â¤Î¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2025Ç¯6·î»£±Æ
¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«ÂðÍÑ¤ËÇã¤¦¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¥ï¥±¥¢¥ê¡×¤Ç¾¯¤·ÃÍ°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤À¤Ã¤ÆÌ£¤ÏÆ±¤¸¤À¤â¤Î¤Í¡×¤È¤ªÅ¹¤ÎÊý¤È¾Ð¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡£
É®¼Ô¤â¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸å¤â»£±Æ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç²ÙÊª¤ò»ý¤Ä¥ï¥±¤Ë¤¤¤«¤º¡¢µã¤¯µã¤¯Äü¤á¤Þ¤·¤¿¡£µ¢Âð¸å¡¢ÄÌÈÎ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ï»Ä®±Ø¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2025Ç¯6·î»£±Æ
¤³¤Î¼êÁ°¤ËA3½Ð¸ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ë¤¯¤Æ¥Ü¥ó¥ä¥ê¤·¤Æ¸«Íî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤é¤Õ¤éA1½Ð¸ý¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2025Ç¯6·î»£±Æ
ÃÏ²¼¤Ë²¼¤ê¤Æ¡¢È¬Ä¬¤Þ¤Ç210±ß¤Î¤¤Ã¤×¤ò¹ØÆþ¡£È¬Ä¬±Ø¤Þ¤Ç¤Î±Ø´Ö¤â3km°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯6·î»£±Æ
²þ»¥¸ý¤òÆþ¤Ã¤ÆÃÏ²¼2³¬¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¡£
¢¨2025Ç¯6·î»£±Æ
È¬Ä¬±Ø¥Û¡¼¥à¤Ë²¼¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤«¤éºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾å²¼¥Û¡¼¥à¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÍ¥ÅùÎó¼Ö¤¬ÄÉ¤¤±Û¤·²ÄÇ½¤ÊÅç¼°¥Û¡¼¥à¡£
¢¨2025Ç¯6·î»£±Æ
É®¼Ô¤Î¾è¤Ã¤ÆÍè¤¿ÉáÄÌ¤Ä¤¯¤Ð¹Ô¤Ï¡¢ÀÜÂ³ÄÉ±Û¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨2025Ç¯6·î»£±Æ
±ØÌ¾É¸¡£±ØÈÖ¹æ¤ÏTX08¡£
¢¨2025Ç¯6·î»£±Æ
¥Û¡¼¥à¤Ä¤¯¤Ð´ó¤ê¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯6·î»£±Æ
È¬Ä¬±Ø¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ·°æ¤Î¥ô¥©¡¼¥ë¥È¤È¾ÈÌÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨2025Ç¯6·î»£±Æ
²þ»¥¸ý¤Î³°¤Þ¤Ç¥ô¥©¡¼¥ë¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯6·î»£±Æ
Æî¸ý¤ÎÊý¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯6·î»£±Æ
¼¡²ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥³¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ê¤ê¤Î½ë¤µ¤Ë¥¢¥¿¥Þ¤¬¥Ü¡Á¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢Æ»¤ËÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤éÍÎ²Û»Ò¹©¾ì¤ÎÄ¾ÇäÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡¦Ê¸/½»ÅÄ»êÏ¯¡Ë
¢¨±Ø¹½Æâ¤Ê¤É¤Ï¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ê¼óÅÔ·÷¿·ÅÔ»ÔÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Îµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å´Æ»»£±Æ¤ÏÅ´Æ»²ñ¼Ò¤ÈÍøÍÑ¼ÔŽ¥´Ø·¸¼ÔÅù¤Î¤´¸ü°Õ¤Ç»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹Ž¡
