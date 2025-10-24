ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、トロントのロジャーズ・センターで、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）開幕前日のメディアデーに出席。意外な人物からの思わぬ質問に笑顔を浮かべた。

大谷の生の言葉を聞こうとブースの周りに集結した報道陣。その中に見覚えのある顔があった。ロイヤルズのパスクアンティノだ。「WBCで対戦しましたね。今年はカンザスシティでも。なぜ僕に対してあんなに剛速球を投げるんですか？なぜ？僕のことが嫌いなんですか？」と問われると「素晴らしいバッターなので」と大笑い。パスクアンティノも「あれは良くないですよ。速すぎます、ショウヘイ」と“応戦”し、場の空気を一気に和ませた。

大谷は今年6月28日（同29日）のロイヤルズ戦で、公式戦ではメジャー移籍後最速となる101・7マイル（約163・6キロ）を計測。パスクアンティノはその球をとらえきれず、二ゴロ併殺に打ち取られた。イタリア代表で出場した23年WBC準々決勝でも大谷の102マイル（約164.1キロ）で空振り三振を喫しており「最も速い2球を俺に投げてきた。何の恨みがあるんだ？」と笑っていた。

今回のWSは「MLBのワールドシリーズ特派員として来てるんだ。選手目線でファンに舞台裏を見せたり、他の選手とのやりとりを紹介したりする感じの仕事をしている」と言うが、想定外の人だかりに「いやもう、すごかったよ。とにかく人が多すぎて。早く自分の質問をして、すぐに抜け出したかった。あんなの見たことないよ。すごいって意味で“クレイジー”だね」と苦笑いだった。

場を和ませる“ジョーク”に「翔平ってすごく忙しいから、ちょっと笑えるようなことをして、少しでも気楽な質問を投げかけたかったんだ」と陽気に笑い、来年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて「チーム・イタリアでプレーする。もう決めてる。だから間違いなく出場するよ」と意気込みを示した。