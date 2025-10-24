■全国の天気

24日(金)は北海道から九州北部にかけて、日中は次第に晴れ間が広がりそうです。関東や東海、北日本は午後ほど晴れるでしょう。土日は天気が下り坂ですので、貴重な日差しをぜひ、有効に活用してください。なお、札幌は夕方まで雨が降りやすいでしょう。九州南部と沖縄も曇りや雨となりそうです。

■予想最高気温

前日と同じくらいの所が多いでしょう。西日本は平年より高く、夏日の所もありそうです。福岡は25℃でしょう。東日本は20℃くらいで、ちょうどこの時期らしい気温です。金沢は21℃、東京は19℃でしょう。東北北部と北海道は平年より低く、日中も厚手の上着が必要です。札幌は10℃で、朝は北風が冷たいでしょう。

■週間予報

・大阪〜那覇

土日は天気が下り坂です。25日(土)は太平洋側を中心に雨が降るでしょう。26日(日)は日本海側ほど雨が降りやすいでしょう。来週は晴れる日が多い予想です。沖縄本島は25日(土)にかけて、雷雨にご注意ください。

・札幌〜名古屋25日(土)は関東や東海で雨が降り出すでしょう。26日(日)は広く雨で、雨・風の強まる所がありそうです。また、雨の後の来週は北海道の平地でも雪が積もるくらいの寒気が南下する予想です。