え、全部【ダイソー】なの！？ ハシゴしてでも買いたい♡「おしゃれバッグ」

「え、全部【ダイソー】なの！？」と驚きを隠せない、ダイソー × TGCコラボの「おしゃれバッグ」が登場しています。ファーライクなおでかけバッグから頼れるエコバッグまで、シーンに合わせて複数買いしたくなるような高見えアイテムが、驚きの価格で手に入るチャンス。バッグ選びに迷ったときは、ダイソーをチェックしてみるのが正解かも。

まんまるフォルムのキュートバッグ

【ダイソー】「ラウンドバッグ」\550（税込）

ふんわりとした素材の質感が愛らしい、まんまるフォルムのショルダーバッグ。やわらかなブラウンのファーライク素材が秋冬ムードを引き立て、手に持つだけでコーディネートにぬくもりをプラスしてくれます。小ぶりでシンプルなデザインながらも存在感たっぷり。ナチュラルなホワイトの持ち手が軽やかな抜け感を演出しています。

白が映える大人のデイリーバッグ

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\550（税込）

シンプルさと軽やかな雰囲気が魅力のホワイトショルダーバッグ。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、素材は「手触りの柔らかいレザー調素材」で「シボ感のある風合い」とのこと。とてもプチプラとは思えない素材感や無駄のないデザインで、高見えが期待できそうです。5㎝ほどのマチもあり、A4が入りそうなぐらいのしっかりとした収納力を備えているのも嬉しいポイント。調節可能なストラップで、シーンやコーデに合わせて肩掛けと斜めがけのどちらも楽しんで。

くすみピンクで大人かわいいエコバッグ

【ダイソー】「チャーム付きエコバッグ」\550（税込）

淡いピンクの収納ポーチ付きのエコバッグ。ポーチは柔らかな起毛感が魅力的なファーライク素材で、日常使いのエコバッグがグッと格上げされそうです。@ftn_picsレポーターとも*さんも「ふわっふわの手触りで気持ちいい」と絶賛。エコバッグとしての機能性だけでなく、おしゃれさまで備えている高見えアイテムはチェック必須です。1つカバンに忍ばせておいて損はないかも。

小さくても存在感のある大人の上品ショルダー

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\330（税込）

落ち着いたブラックのレザー調素材が上品で、プチプラとは思えない高見え感を演出しています。スマホがすっぽり収まるサイズ感で、ちょっとした外出や旅行時のサブバッグとしてもぴったり。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「ストラップは約120cmもあり、バッグのサイドで調節可能」とのこと。ショルダーストラップは細めで、きれいめコーデにも合わせやすいのも魅力です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ