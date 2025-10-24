日本の歴史が「大きく動いた」3世紀に何が起こったのか？…弥生時代の社会が「一変した」理由

古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？

講談社現代新書の新刊『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。

本記事では、〈500年以上続いた「ヤマトの権威」に武力の跡は見つからない…巨大な古墳群が示す「驚きの事実」〉に引き続き、古墳がどのように日本各地に広がったのか、という点について詳しくみていく。

※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

古墳を築く氏族が各地に発生する

巨大マチ纏向が各地氏族の出先であったとの想定は、纏向の大古墳群の影響を受けた古墳群が、今度はそれら氏族の地元に伝播したとみられることからもうかがえる。関東南部・サガミの秋葉山（神奈川県海老名市）、フサの神門（千葉県市原市）などに、纏向と同じように高い盛土をもった前方後円墳が現れる（纏向型前方後円墳という、寺沢1988）。秋葉山三号墳は墳丘長推定51メートル、神門四号墳は49メートルで、纏向の前方後円墳の2分の1ほどであるが、この時期の関東では最大級である。3世紀の後半になると、杵ガ森（福島県会津坂下町、墳丘長45.6メートル）のように、纏向の影響を受けた古墳は東北南部にまで及んだ。

近畿より西の瀬戸内大地方圏、日本海大地方圏、および北部九州大地方圏にも、それらは拡がっていく。これら西の諸地方は、前章で述べたように、もともと個人ごとに墳丘を造らず、多数の埋葬がぎっしりと群集する集合墓地が伝統であった。それを営む古くからの大きな共同体が、先祖代々の水田稲作その他の生業の主体として、その中にいる個人や家族の台頭を押さえつける力をもっていた。開発や交易など個々の裁量で成功するチャンスは、人の流動が激しい東の諸地方ほど多くはない。関東についての大村直氏による先述の表現を逆転させると、集団が個人を規制する力が強く、人びとの離合集散が生じにくいのが西の伝統的な社会の姿といえる。個々が墳丘をもたずに密集して何世代も営まれる集合墓地は、その古い価値観や世界観の反映であった。

しかし、近年の古気候研究が明らかにした紀元後の冷涼化、これによる農地再開発の必要性、遠距離交易への依存度増大、それが導く人びとの行き来の活発化などの大きな変動は、西の古い伝統的社会がそのまま存続することをむずかしくさせた。目端のきく個人や家族が氏族という新しい集団を組み、交易や開発などの事業に積極的に取り組む東の新しい社会の形が、近畿より西の諸地方にもしだいに受け入れられていったとみられる。巨大マチ纏向の建設により、そのウォーターフロントであるカハチを介して、東海から関東におよぶ東方の遠距離交易網が、瀬戸内・山陰を経て北部九州につながる西方の遠距離交易網と一体性を深めた。これを大きなきっかけとして、交易をつかさどる氏族という新たな形の集団と、その習俗である古墳群が、さらに西に向けて浸透していったのである。

西方にも古墳が拡がっていく

この現象がもっとも鮮やかに認められるのは、瀬戸内大地方圏の要地キビであった。キビでは、西方の諸地域のご多分にもれず、2世紀の終わりごろまで、個々の埋葬（おもに木棺）が墳丘をもたずに密集した集合墓地が盛んであった。ところが、3世紀に入るころ、それらの共同墓地はにわかに営みを止める。その代わりとして、1基ないし2〜3基ずつの木棺がそれぞれに小型ながら方形の墳丘をもち、それらが群や列をなして並んだ古墳群が近くに現れるのである。たとえば、キビの中枢とみなされる足守川下流域の大きなマチを見下ろす丘陵上では、甫崎天神山（岡山県岡山市）の共同墓地が廃され、近くに郷境（同）・矢部（同県倉敷市）などの古墳群が現れる。やや内陸に入ったみそのお遺跡（同県岡山市）でも、1〜2世紀には木棺墓の集合墓地が累々と営まれたが、3世紀に入るころ、1〜数基の木棺墓を納めた小方墳が並ぶ古墳群へと変化する。あるいはまた、共同墓地の中にいきなり前方後円墳が築かれ、次の段階に小方墳からなる古墳群が現れる宮山丘陵（同県総社市）のような例もある。

いずれにせよ、これらの例は、大きな共同体の伝統社会が、東から伝わってきた氏族主導の社会へと大きく入れ替わったことの反映であろう。共同墓地から古墳群へというこの変化は、小型の方墳が主ではあるが、日本海側の北近畿や山陰でもみられ、日本海大地方圏においても、三世紀以降、古墳群を築く氏族が社会の軸になっていったことを示す。

紀元前の甕棺墓地以来、どこよりも強い共同墓地の習俗を保ってきた北部九州大地方圏でも、三世紀に入ろうとするころ、小型の方墳からなる古墳群が点在するようになる。博多湾の西に面する糸島平野の平原（福岡県糸島市）は、その著名な例である。

少なくとも2基の方墳からなる古墳群で、大きいほうの一号墓（14×12メートル）には中央に割竹形木棺（大木の幹をタテ割りにして中を刳り抜いた棺）が設置され、鏡30面、中国風のこしらえをもった長い鉄刀、珍しいメノウの管玉、ガラスの勾玉・連玉などが副葬されていた。鏡のうち5面は、径が46.5センチメートル（LPレコードの1.5倍！）もある巨大な連弧文鏡（円い花びらのような文様を内向きに連ねたデザインの鏡）で、中国産と考える人が多い。

また、ガラスの連玉は地中海原産で、中央アジアの「草原の道」を通って伝わってきた可能性が近年指摘されている。これらのことから、その主は、前章で触れた三雲遺跡などを核に、大陸からの玄関口として古くから栄えた糸島平野に台頭した氏族の長で、外交と交易の成否を一手につかさどる力をもって、これらの品々を集めたのであろう。

同じころ、糸島平野と並んで北部九州大地方圏の中枢を担っていた博多湾南岸の福岡平野でも、その核をなす巨大マチ比恵・那珂に、同じく方墳からなる古墳群が現れた。この時期の比恵・那珂にはマチを縦断するメイン・ストリートがあり（久住先述）、それに沿って方墳が並ぶが、三世紀中ごろにはその一角に、前方後円墳である那珂八幡古墳が築かれ、古墳群の盟主的な存在となる。墳丘長は75メートルと纏向の諸墳に近い規模をもち、低く短い前方部などの特徴も、それらに酷似している。

このように、3世紀を迎えるころに纏向を核として一体性を強めた遠距離交易網の、列島における元締めとなっていた博多湾沿岸は、早くから古墳群を営む氏族の社会へと転換した。彼ら彼女らが、博多湾に陸揚げされる中国の文物や朝鮮半島の物資を押さえ、瀬戸内海ルートや日本海ルートを媒介とした東方への供給もにらみながらつかさどっていた交易の体制を、久住猛雄氏は「博多湾貿易」とよんでいる（久住2014ａ）。

いっぽう、同じ北部九州でもそこからやや外れたところでは、墳丘をもたない集合墓地と古墳や古墳群とが共存したり、集合墓地がしばらく存続したりする場合も少なくない。それでも、3世紀の後半には、共同体が仕切る環濠集落が遅くまで残った吉野ヶ里（佐賀県吉野ヶ里町・神埼市）のような後進的な場所にも、前方後方墳を盟主とする古墳群が現れている。ようやく、列島の広い範囲が、次の古墳時代の基盤をなす氏族の社会へと移行したことがわかる。

こうして、次に述べる箸墓古墳（奈良県桜井市）を筆頭とした巨大前方後円墳の出現前に、すでに各地の社会のおおもとは、弥生時代から古墳時代への転換を果たしていたのである。

さらに〈日本列島に「16万基」もある古墳は、なぜ弥生時代に出現したのか？…従来の学説を根本から覆す考古学の最前線〉では、日本に古墳はなぜ現れたかという点について詳しくみていく。

