「上杉家の挑発により家康が激怒した」という事実はなかった？…家康が「会津攻め」を決定した本当の理由

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

しかし現在語られる「通説」の多くは間違いや創作だった！

講談社現代新書の新刊『シン・関ヶ原』では、「徳川家康は天下を取るために戦いを起こした」「西軍の首謀者は石田三成だった」「勝敗は小早川秀秋の寝返りで決まった」などのこれまでの通説を、170通余りの書状から覆します。

「新しい関ヶ原」が、この一冊から始まる！

本記事では、〈上杉景勝はなぜ徳川家康の「上洛命令」を拒んだのか…「会津攻め」の発端となった「すれ違い」の真相〉に引き続き、家康の会津攻めの準備の様子と、景勝の上洛決意について詳しくみていきます。

※本記事は高橋陽介『シン・関ヶ原』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

家康は諸将に会津攻めの準備を命じた

伊那令成が上方を出発した4月10日の夜、家康は最上義光（山県24万石の領主）を呼び寄せ、内々に出陣の準備を命じた。最上義光が領国の仁賀保光誠（にかほみつしげ）（出羽仁賀保1万2000石の領主）にした説明は以下のとおりである。

最上義光から仁賀保光誠への書状

4月10日の晩、家康様のもとから使者がきて「罷り出るように」とのことでしたので、参上しました。家康様が仰るには、わたくしの領地は会津の隣国であるから、すぐにでも下国し、出陣の準備をするようにとのことでした。わたくしは、「国元には子の義康もおりますし、家老にも指示をしてあります。何事があろうとも、わたくしは家康様のために尽くしますので、お供をさせてください」と申し上げました。

4月27日、家康は伏見にいる島津維新にも「会津攻めにあたって伏見城の番をするように」と命じた。

5月3日、家康は会津の様子を報告してきた伊王野資信（いおのすけのぶ）（下野伊王野740石の領主）に、「会津口の守備を固めるように」と命じた。

5月7日、家康は諸大名に対して、会津攻めの準備をするよう布告した。これについて最上義光が仁賀保光誠に送った書状の内容は、以下のとおりである。

最上義光から仁賀保光誠への書状

上杉景勝が上洛要請を拒否しているので、家康様は近々、ご出馬なさると布令を出されました。しかし、いまのところ伊那令成という使者を景勝のもとへ差し下して説得していますので、その返答次第であるとのことです。状況に応じて、すぐに出陣の準備をするようにとのことです。こちらの様子では、十のうち九の割合で、出陣になるだろうと見ています。

義光の説明からもわかるように、家康が会津攻めを行おうとしているのは「上杉景勝が豊臣政権への出仕を拒否したため」である。従来説でいわれているような、「上杉家の挑発により家康が激怒した」といった情報は、同時代の史料には見つけることができない。

上杉景勝は上洛を決意した

同じ5月7日、増田長盛・長束正家・中村一氏・生駒親正・堀尾忠氏（浜松12万石の領主）は、家康に会津攻めを思いとどまるよう、意見を申し上げた。

増田長盛・長束正家・中村一氏・生駒親正・堀尾忠氏から徳川家康への書状

一、家康様は秀頼様の指南役ですので、上方にいて天下を静謐に治められ、遠国の会津へは諸将を差し向かわせ、命令をされるのがよいかと思います。

一、わたくしたち5名が至らない意見を申し上げるのは憚り多いことですが、もしものときはどのようにも意見をし、できるだけ政権運営に協力するようにと秀吉様から命じられていますので、このように申し上げるのです。このたびの直江兼続の所業は不届きであり、お腹立ちはもっともなことです。しかしながら、兼続はこれまで上方へ出仕した経験もなく、ほんとうに田舎の人間であるため物事を知らず、このようになったのです。今年中はよくお考えになって、その間に上杉景勝の上洛がなされなければ、来年のはじめにでもご出馬なさるのがよろしいかと思います。

一、秀吉様が亡くなられてから、諸大名がどのようにもめごとを起こしても、家康様はいずれもよくお考えになって判断し、めでたく解決なさってきました。しかし、このたび会津へ向かうようなことがあれば、たとえすぐに解決しようとも、豊臣政権の威信が揺らいだと諸大名は思うことでしょう。

一、秀頼様はご若年ですが、家康様が上方にいるからこそ、諸大名は尊重し、従っているのです。ただいま会津へ向かうようなことがあれば、「家康様は秀頼様の指南役を放棄した」と諸大名は思うことでしょう。ぜひとも今年中はよくお考えになってご出馬を見合わせるよう、達して申し上げます。

一、そもそも兵糧を確保するための山道である東山道（中山道）の道筋は、以前から慶長4年まで不作が続き、とくにこの1〜2年は飢饉となっていました。野陣を張るための兵糧をどうするのでしょうか。また、冬になって雪が降れば軍事行動もままならなくなります。来年の春まで待って、ご出馬なさるのがよろしいかと思います。

文中に「直江兼続の所業は不届き」とあることから、上杉景勝は直江兼続を通じて上洛の延引を願い出たと考えられる。

この書状を見ると、増田長盛らは、けっして家康に会津攻めをやめてほしいと言っているわけではない。上洛を延引している景勝に非があるとしつつも、会津攻めは他の者にまかせ、家康本人は上方に残って秀頼の後見を続けてほしいと意見しているのである。

さて、4月10日に大坂を出発した家康の使者・伊那令成は、4月23日、会津に到着すると、上杉景勝の説得にあたった。景勝はついにこの説得に応じ、6月20日までに直江兼続の妻子を江戸に人質としてつかわすこと、7月中に上洛を果たすことなどを約束した。

5月18日、江戸の徳川秀忠は、信濃川中島の領主・森忠政に、景勝が伊那令成の説得に応じて上洛を決意したことを知らせた。この時期、秀忠は森忠政と緊密に連絡をとりあい、会津の動向を注視していた。なお、家康が川中島を重視して森忠政を配置したのは、この年の2月のことだった。石高は13万7500石で、新しい領地を経営するための御蔵米が増田長盛・長束正家・前田玄以らより譲渡されている。

