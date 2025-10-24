プロ野球ドラフト会議が２３日行われ、北海学園大の工藤泰己投手（２２）が広島から４位、札幌日大の窪田洋祐外野手（１８）がオリックスから４位、北海学園大の高谷舟投手（２２）がオリックスから５位指名を受けた。健大高崎・石垣元気投手（１８）がロッテから、仙台大・平川蓮外野手（２１）が広島から１位指名を受けるなど、北海道関連の支配下指名は１０人。２００５年の７人を上回り、史上最多で、育成を含めた１５人の指名も、昨年の１０人を超え史上最多となった。

高校、社会人を含めて道内の同一チームから史上最多３人が指名を受けた北海学園大勢。最初に名前を呼ばれた工藤は、「（並んで待っていた）３人が指名されるのを待って一緒に喜ぶべきか一瞬考えたけど、やっぱりこれからライバルになる存在。喜びました」と満面の笑みを浮かべた。

最速１５９キロの速球を武器に全国でも活躍。大学日本代表候補にも選出された剛腕のプロ野球選手への歩みは、「クビ宣告」から始まった。夏の甲子園に全国最多４１度の出場を誇る北海で、ソフトバンク・木村大成投手（２２）とともに控え捕手として１年春からベンチ入り。公式戦２戦目で早くもスタメンマスクをかぶったが、同年秋以降、扇の要を担うことはなくなった。

夏の南北海道大会後、平川敦監督（５４）から「キャッチャー向いてないからクビだ」と告げられた。外野手への転向。中学から続けていた捕手を突然“解任”されたが、「元々キャッチャーの性格ではない。どこの学校に行ってもクビだったんじゃないですか」。未練はなく、その日からミットをグラブに持ち替えた。

すぐに投手の練習も開始。公式戦登板の機会は少なく無名の存在だったが、大学での徹底的な食事管理とウェートトレーニングでＮＰＢでもトップレベルの球速に成長した。中学時代にプレーしていた「Ｔ・ＴＢＣ」のチームメートでもある高谷とも切磋琢磨（せっさたくま）しながら指名をつかみとった。

右腕は「（２人で）プロのスタートラインに立てたことは必然的。重要な場面で投げ合うことができたら。負けられないっすね」。２人で投げ合う日を夢見て、“己”を信じて歩みを進めていく。（島山 知房）