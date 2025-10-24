³¤³°ÉëÇ¤¤«¤é¡Ú¤¿¤Ã¤¿1¥ö·î¤Çµ¢¹ñ¡Û¼«Ëý¤Î¡È¥¨¥êー¥ÈÉ×¡É¤ò¼º¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÊü¤Ã¤¿¡Ø°¥¤ì¤Ê¥×¥é¥¤¥É¡Ù
É×¤¬Âç´ë¶È¶Ð¤á¤Ê¤³¤È¤òÉ¡¤Ë¤«¤±¡¢Â¾¿Í¤ÎÉ×¤òìÊ¤·¤¿¤ê¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤ò¼«Ëý¤·¡¢Æ¯¤¯¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ò¸«²¼¤¹BÈþ¡£
¤³¤ì¤ÏÃÎ¿Í¤ÎA»Ò¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡Ö¼«Ëý¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë¥Þ¥ÞÍ§¡×¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ë¼«ËýÏÃ
¼«Ëý¤Î¥¿¥Í¤À¤Ã¤¿¡ÖÂç´ë¶È¶Ð¤á¤ÎÉ×¡×¤¬Ìµ¿¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿³¤³°ÉëÇ¤Àè¤«¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿BÈþ¡£
¤·¤«¤·Èà½÷¤Ï¥×¥é¥¤¥É¤Î¹â¤µ¤æ¤¨¤«¡¢Íî¤Á¹þ¤àÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤º¡ÖÅÄ¼Ë¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¡×¤À¤È¼þ¤ê¤Ë¸À¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯7·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§º´ÅÄ¡¡ÀÅ
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§¹¾ÅÄÌû»Ò
ÃÄÂÎ¿¦°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¿È¡£ÃËÀ¤¬´ÉÍý¿¦¡¢½÷ÀÂ¿¿ô¤¬°ìÈÌ¿¦¤Î¿¦¾ì¤Ë¤Æ¡¢½÷À¤È»Å»ö¡¢ÃË½÷Ê¿Åù»²²è¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¤½¤ì¤òµ»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ö¤¹¡£°ÊÍè¡¢ÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤¹¤ë½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò¼¹É®Ãæ¡£