【日体大教授が警鐘】このままでは「日本」は「ガリガリのお婆ちゃん」だらけになる…「不自然に痩せない」ための「運動ゼロ」ダイエット

イスラエルでの研究中に、「運動０でお腹が凹む！」という究極のダイエット本のお題が舞い込み…

今年8月に発売された、バズーカ岡田こと岡田隆氏の新刊『日体大教授が教える 「脂肪燃焼」食 運動0でお腹が凹む！』。著者は、日体大卒業後、同大大学院さらに東大大学院でもトレーニング科学、スポーツ医学等を学び、柔道全日本チームの体力強化部門長を務めるなどの活動で数多くの賞を受賞。現在もボディビル競技を、それらの実践研究として続け大活躍している身体作りのスペシャリストだ（“歩く大胸筋”と評されたことも！）。

ダイエットといえば食事制限に運動もしなければならないと思っている人が多いだろうが、食べる内容を工夫するだけで、「運動0で痩せる」ことは可能なのだという。本書の目的＝筋肉は落とさず脂肪だけを減らす究極の食事法「脂肪燃焼食」＝について、お話を伺った。

これまで多数の“筋トレ・ダイエット本”を出版されてきましたが、今回さらに、この本を書こうと思ったきっかけは何でしょうか？

「担当編集者の熱烈なオファーに『押し切られた』のが、正直なところです（笑）。連絡をもらった当時、私はイスラエルにいました。筋力測定の権威として有名な教授の下で1年間研究生活を送る予定だったのです。ガザから車で1時間くらいの街に住んでいました。ところがイスラエルに来て半年くらいでガザのハマスによるイスラエルへの越境攻撃が始まってしまい、急遽帰国することとなったのです」。

2023年4月時点のイスラエルは「建国以来、最も平和な時代」と言われるほど安定していた。だが10月にイスラム組織ハマス等がイスラエル南部を急襲、1200人以上が殺害され251名とされる人質が連れ去られた。情勢の急転により、岡田氏は研究を途中で切り上げ急遽帰国せざるを得なくなった――。

本書はおもに女性に向け「運動0でできるダイエット本」を作ろうという企画だったが、始めてみると意外にも思い迷い悩む事柄が多かったと、岡田氏。

「帰国後、本格的に本を作り始めたのですが、最初準備を始めたところから考えると、この本には大分時間がかかっているんですよ。それまでも筋トレやダイエットの本はたくさん出してきていて、既に言いたいことは言い切った感じもありました。しかもこれまでの経験から、私みたいなプロのボディビルダーのアドバイスは、たとえ正論であっても一般のダイエッターには響かないことも分かっていました。私は体脂肪を落とすプロであり、確実に結果が出る方法しか採用しないのに、です。一般の方たちは勝手に線引きして『（ボディビルダーのやり方は）私たちとは違う』と思ってしまうんです。でも本来、人間のカラダの仕組みは同じですから、男性プロ・ボディビルダーだろうと一般女性だろうと、同じようにダイエットすれば、科学的には同じ結果が出るのです。違いは、どの密度でどの程度続けるのか、なんです」。

女性（一般）ダイエッターに向けて、自分が伝えられることはなんだろうか。そう考え続けていた岡田氏が、そのころ気になっていたのは、SNSで「不自然に痩せている女性」がもてはやされている風潮だった。

「若い時から栄養が偏った食習慣を続けていると、将来、日本の女性はガリガリのおばあちゃんだらけになってしまうかも。それでは不健康過ぎて、骨折が多発して医療費や介護費高騰で困りますから、今回はカラダに関する知識があまりない人でも手に取ってもらえるよう実践しやすいように、今までやったことがないくらい基礎の基礎まで掘り下げて書きました。書いているうちに、やはり基礎の重要性を改めて認識しました。私たちダイエットのプロは、基礎知識から生活行動を設計していて成功してるのだ、と改めて思い知ったのです」。

太り過ぎはもちろん健康に良くないが、痩せ過ぎて栄養不足になるのも非常に危険だ。そんな人が増えた場合、長い目で見れば日本人全体の健康状態にも悪影響を及ぼしかねないという懸念すら覚えたという。

とにかく食物繊維をどっさり食べる、脂肪の摂取量は意識して減らす！

本書の構成は、見開き2ページで1テーマになっており、気になるページから気軽に読み始めることができるのが特長だ。写真とともに食事のポイントを明記しており、ビギナーでも生活に取り入れやすい工夫が施されている。

ダイエット成功を目指してこの本を手に取った読者は、まずは何から始めたら良いのだろう？

「まずは、食物繊維をたくさん摂ってほしいと思います。食べる量を減らすには我慢が必要ですが、増やすのならば続けやすいでしょう？ 手始めに、野菜を増やし、白米を玄米や雑穀米に、食パンをライ麦パンに変えてみてください。サラダでなくても、味噌汁に野菜やきのこ類、海藻を入れてみるだけで良いです。時間がないからと野菜ジュースなどの液体で済ませるのではなく、きちんと固形物の食べ物から栄養を摂るところがポイントです」。

食物繊維を適量かつ定期的に摂取することには多くのメリットがある。食物繊維を増やすと噛む回数が増えて満腹感を得やすくなり、腸の状態を改善することで太りにくくなり、多くの女性を苦しめる便通の改善も期待できるのだ。また野菜や精製されていない穀物はビタミンやミネラルを多く含んでいるので、健康や美容への効果も高い。

その次にやってほしいのは、脂肪を減らすことだという。

「とくに『糖質×脂質』は、あらゆる栄養素の中で最も太りやすい組み合わせです。糖質制限ダイエットが流行っていて『糖質が多いから太る』と思っている人も多いようですが、糖質単体が悪いわけではありません。痩せたければまず、この組み合わせだけ減らしてください」。

「糖質×脂質」の具体例として挙げられるのは、ラーメン、チャーハン、カレー、ピザ、ドーナツetc. いかにも太りそうな食べ物ばかりだが、これらのメニューを愛してやまない人も多いだろう。頭では分かっていても止められず、結局長続きしないのはダイエットの典型的な失敗パターンでもある。岡田先生は「ダイエットを続けるコツ」については、どうお考えだろうか。

「ダイエットが続かないのは『自分の意志が弱いからだ』と思っている人は多いですが、その認識ではうまくいきません。大事なのは『いかに自分にとって辛くない日常を作れるか』ということなのです。ダイエットは一過性のイベントではなく、ライフスタイルのマイナーチェンジだと認識を改めると良いでしょう。ダイエットにおける食べ方の原理原則を何ら工夫せずそのまま全て実行すれば、辛くて続かないのは当たり前です。辛いポイントは人それぞれです。それを緩和するのです。例えば、カラダ作りのために毎日同じメニューを食べるのがしんどい、と言う人は、飽きずに食べられるように調味料を工夫するとか。自分が辛くなるポイントを理解して、そこにいかに対処するかが大切なんです。つまり、ダイエットの成功は自己理解なのです」。

世の中にスタイルの良い女性はたくさんいるが、彼女たちだって体型をキープするために一年中ずっと非常な我慢を続けているわけではないだろう。ストレスを溜めない工夫を自然とするうち太らない仕組みがうまくでき上ってしまったため、そこまで頑張らずとも結果を出せている状態、という訳だ。

ダイエット成功の秘訣は「ストレス・マネジメント」

今でこそボディビルダーとしても大活躍している岡田氏だが、実は一般ダイエッターとあまり変わらない悩みを抱えていた時期もある。

「私もボディビルを始めたばかりの頃は手探りで苦しいことばかりでした。ただ、もともと大学でカラダの勉強はしていたから、知識面では一般の人よりは有利だったと思います。それでも、結果を出すための食事制限やトレーニングには忍耐力が必要ですから、自分にそう言い聞かせて、ひたすら我慢を続けていた時期もあったんです」。

ボディビル大会までの準備期間が半年ほどであれば、その間は気合いと我慢で乗り切っていたのだという。大会では結果を出せていたものの、それらは根本的な解決とは程遠い事柄だったのだと、岡田氏は当時を振り返って笑う。

「乗り越えなければいけない最大の障壁とは、結局、我慢を続けなければいけないというストレスだったんです。このストレスをマネジメントできることこそが、ダイエットにおける肝なんです。『ダイエットが続かない』と悩んでいる人は、そこをまだ十分理解できていないのかもしれません。たくさん苦しい思いをして、小さな後悔を繰り返してきた私自身の苦い経験が、この本の土台として活きていると思います」。

本書の想定読者は当初、一般女性ダイエッターだったが、岡田氏によれば、実は生活習慣病予備軍、あるいは現在罹患している中高年男性にこそ読んでほしい内容だと語る。

「女性は全体的にダイエットや栄養への意識が高い人が多い印象で、結果の出る知識に飢えている。実は根深い問題を抱えているのは男性たちです。ダイエットの知識どころか問題意識さえもなく、メタボ体型になっても好き放題食べて『自分の人生なんだから、好きに飲み食いさせろ』と言い放つ頑固親父タイプの方さえも未だに散見されます。けれど、誰にも迷惑をかけずに死ねる人なんていません。自分の不健康を放置すれば、その分長い時間、家族や他人に迷惑をかけることになりかねません。まずは身近な人の顔を思い浮かべて、食習慣の改善を始めてください。自分の体型は自分でどうにかできますし、自分にしかできないのですから」。

人生100年時代、何歳からでも遅くはないそうだ。本書の内容を実践すれば科学的に「運動0でも、本当にお腹は凹む！」ので、大切な誰かのためにも、さあ今から、本書を手に取り食習慣を見直してみませんか!?

文／清談社 貴家蓉子

岡田 隆（おかだ たかし）

日本体育大学教授、博士（体育科学）、理学療法士、ボディビルダー（WNBFプロマスターズ世界一）、骨格筋評論家(バズーカ岡田)。 1980年東京都生まれ。都立西高校、日本体育大学卒業、同大学院体育科学研究科修了。東京大学大学院総合文化研究科博士後期課程単位取得満期退学。 トレーニング科学、スポーツ医学を専門的に学び、身体作りのスペシャリストとして活動。 究極の実践研究としてボディビル競技を続けており、2023年にはWNBF世界選手権プロマスターズ部門で優勝。 指導者としては、2012年から日本オリンピック委員会強化スタッフ(柔道)、柔道全日本男子チーム体力強化部門長を務め、2016年リオデジャネイロオリンピックでは、史上初となる柔道男子全7階級メダル制覇、2021年東京オリンピックでは史上最多5個の金メダル獲得などに貢献。 これまで、文部科学省スポーツ功労者顕彰、日本オリンピック委員会奨励賞、讀賣新聞社日本スポーツ賞など受賞多数。 日本の国力を健康面から底上げすべく、身体づくりの啓発活動に尽力。受験生やビジネスパーソンに向けても、心身及び脳のパフォーマンスを高める技術を指導。公式Youtube「新・バズーカ岡田チャンネル」

