日本時間25日にワールドシリーズ開幕

米大リーグのドジャースは2年連続の世界一をかけ、24日（日本時間25日）開幕のワールドシリーズでブルージェイズと激突する。大谷翔平投手らは22日（同23日）、初戦が行われる敵地のカナダ・トロントへ。MLBがこの日、Xに投稿した動画が注目を集めている。

2年連続の世界一を目指す大谷とドジャース。ワールドシリーズではブルージェイズと激突する。最大級の警戒が必要なのは、ア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）でMVPを獲得したブラディミール・ゲレーロJr.内野手だ。

ゲレーロJr.はALCS7試合で10安打3本塁打、OPS1.330をマーク。一方、大谷もナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦で3発＆6回0/3無失点という超絶二刀流で、MVPをゲットした。

決戦2日前のこの日、MLBはXに2023年オールスターでの大谷とゲレーロJr.の動画を投稿。インタビューに応じている大谷の後ろで、なにやらうなずくゲレーロJr.。気づいた大谷が胸を小突いてツッコミを入れ、笑顔で肩を組むシーンが再脚光を浴び、日本人ファンからも様々な声が上がった。

「仲良しの2人がワールドシリーズで対決か」

「この2人がいよいよ決戦の舞台で対峙します。運命」

「可愛かったよな〜これ。覚えてるよ」

「ゲレーロjrは大谷のこと大好きだからなwww」

「エモいな〜」

ワールドシリーズは1、2戦をトロント、3〜5戦はドジャースの本拠地ロサンゼルスで開催。決着がついていない場合に6、7戦は再びトロントに戻る。



（THE ANSWER編集部）