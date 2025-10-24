Ä«¥É¥éŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤ÈŽ¢VIVANTŽ£¤Î"°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ"
Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÉñÂæÃÏ¤Î1¤Ä¡¢¡Ö¿å¤ÎÅÔ¡×¾¾¹¾¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¡ØVIVANT¡Ù¤Ç¤â¸«¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡©¡×¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÉñÂæÃÏ¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤¢¤ë¡ÈÀ»ÃÏ¡É
10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂåËö´ü¤«¤éÌÀ¼£»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¾®ÀôÈ¬±À¤È¤½¤ÎºÊ¥»¥Ä¤ÎÊª¸ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¾®ÀôÈ¬±À¤Ï¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¡¢¾®Àâ²È¡¢±ÑÊ¸³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤½¤Î¤â¤Î¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¸ùÀÓ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¡Ø¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡Ù¡ØÀã½÷¡Ù¤Ê¤É¤ÎÀâÏÃ¤òµÏ¿¡¢ËÝÌõ¤·¤Æ¹¤¯³¤³°¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
1890Ç¯¡¢40ºÐ¤Î»þ¤ËÍèÆü¤·¡¢¤½¤Î¸å54ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾¾¹¾¡¢·§ËÜ¡¢¿À¸Í¡¢Åìµþ¤È°Ü¤ê½»¤ß¡¢±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¤â¡ØVIVANT¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¡×ÃíÌÜ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¸©¡ÔÅçº¬¡Õ¤Î¡ÈÉñÂæÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¡É¡Ê38Ëç¡Ë
È¬±À¤¬Êë¤é¤·¤¿¡Ö»³±¢ÃÏÊýºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡Ö¥È¥¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ä¤Ï¡¢1868Ç¯¤ËÉð»Î¤ÎÌ¾²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËÌÀ¼£¤ÎÀ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶áÂå²½¤Ø¤Î·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò²á¤´¤·¡¢°ì»þ´ü¤ÏÀ¸³è¤Ë¤âº¤¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë¾®ÀôÈ¬±À¤È¤Ê¤ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Ç¡¢¥»¥Ä¤ÏÈà¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ò¤ªÀ¤ÏÃ¤¹¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤¬Êë¤é¤·¤¿ºÇ½é¤Î³¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥»¥Ä¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÁ°È¾¤ÎÉñÂæÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¤½¤Î¾¾¹¾¤Ç¡¢¸½Âå¤Ë»Ä¤ëÈ¬±À¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤òË¬¤Í¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾¹¾»Ô¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó19Ëü¿Í¤Ç¡¢»³±¢ÃÏÊýºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¾¾¹¾ÈÍ¤Î¾ë²¼Ä®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤Î³¹¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼µÆ»¸Ð¤äÃæ³¤¤È¤¤¤Ã¤¿¸Ð¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤Î¸Ð¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ëÂç¶¶Àî¡¢¤µ¤é¤Ë¾ë²¼Ä®¤ò½Ä²£¤ËÎ®¤ì¤ëËÙÀî¤Ê¤É¤Î¿å±¿¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÅÍè¤è¤ê¡Ö¿å¤ÎÅÔ¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾¾¹¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¾¾¹¾¾ë¤Ç¤¹¡£Å·¼é¤Ï2015Ç¯¤Ë¹ñÊõ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö12Å·¼é¡×¤Î1¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¸«»ö¤Ê·úÃÛ¡£
¸½ºß¤ÏÅçº¬¸©Ä£¤¬ÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤âÀÎ¤â¾¾¹¾¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö12Å·¼é¡×¤Î¤¦¤Á¡¢Í£°ì¤ÎÀµÅýÅ·¼é¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾¾¹¾¾ë¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÖÎø°¦¤ÎºÇ¶¯¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ°ìÌöÏÃÂê¤Ë
È¬±À¤Ï¡¢Å·¼é³Õ¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç¤¢¤ë¾ë²¼Ä®¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ëÆâ¤ÎÉßÃÏ¤¬ËèÆü¤Î»¶Êâ¥ë¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ëÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾ë»³°ð²Ù¿À¼Ò¡Ê¤¸¤ç¤¦¤¶¤ó¤¤¤Ê¤ê¤¸¤ó¤¸¤ã¡Ë¡×¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯È¬±À¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷Á°¤Î¡Ö¥í¥±Êó¹ð²ñ¡×¤â¤³¤Á¤é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªËÙ¤Ë¤«¤«¤ë¶¶¡Ö±§²ì¶¶¡Ê¤¦¤«¤Ð¤·¡Ë¡×¤Ï¡¢¾¾¹¾¾ë¤òË¾¤á¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ëÆâÆó¤Î´Ý¤Ë¤Ï¡¢1903Ç¯¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿ÍÎÉ÷·úÃÛ¡¢Çò°¡¤Î·ÞÉÐ´Û¡Ö¶½±À³Õ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¾¹¾¾ëÆâ¤ÇºÇ¤âÉ÷¾ð¤¢¤ë¶¶¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¡Ö±§²ì¶¶¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¾¾¹¾»Ô¤Î¹©·ÝÉÊÄÄÎó½ê¤È¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡Ö¶½±À³Õ¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
È¬±À¤Îµìµï¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªËÙÃ¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏµÇ°´Û¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µìµï¤Ç¤Ï¡¢È¬±À¤¬°¦¤Ç¤¿ÆüËÜÄí±à¤ÎÉ÷·Ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µÇ°´Û¤ÏÈ¬±À¤ÎÁ¾Â¹¤Ç¤¢¤ë¾®ÀôËÞ»á¤¬´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¬±À¤Î¤æ¤«¤ê¤ÎÉÊ¡¹¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¿å¤ÎÅÔ¡×¤È¡¢Ì¾¾ë¾¾¹¾¾ë¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢ËÙÀîÍ·Í÷Á¥¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÁ¥Æâ¤«¤éË¾¤à¾¾¹¾¾ë¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÅß¤Ë±¿¹Ò¤µ¤ì¤ë¡¢¤ä¤°¤é¤³¤¿¤Ä¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡Ö¤³¤¿¤ÄÁ¥¡×¤Ï¡¢¾¾¹¾¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¾®ÀôÈ¬±À¤¬Êë¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦²°Éß¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
´¨¤¤µ¨Àá¤â´ÑÍ÷¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤³¤¿¤ÄÁ¥¡×¡£Á¥Æ¬¤¬¼«¤é²Ðµ¯¤³¤·¤ò¤·¤¿¡ÖÆ¦Ãº¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§Hiroko¡¿PIXTA¡Ë
¤µ¤Æ¡¢¡Ö¿À¡¹¤Î¹ñ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅçº¬¸©¤Î¸©ÅÔ¡¦¾¾¹¾¤Ë¤Ï¡¢¾ëÆâ¤Î¾¾¹¾¿À¼Ò¤ä¾ë»³°ð²Ù¿À¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¿À¼Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¾¹¾±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆî¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ20Ê¬¤Û¤É¡£¡ÖÈ¬½Å³À¿À¼Ò¡×¤Ï¡¢ÁÇâ·ÓËÂº¡Ê¤¹¤µ¤Î¤ª¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¤È°ðÅÄÉ±¡Ê¤¤¤Ê¤¿¤Ò¤á¡Ë¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÍè¡¢É×ÉØ±ßËþ¤äÎÉ±ï·ë¤Ó¤Ë¤´Íø±×¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÍ³½ïÀµ¤·¤¤¿À¼Ò¡£
È¬±À¤â¤³¤Î¿À¼Ò¤ËÍ§¿Í¤ÈË¬¤ì¡¢±ï·ë¤Ó¤ÇÌ¾¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖÈ¬½Å³À¿À¼Ò¡×¤Î¶Æâ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÆÃ¤Ë¡¢¿À¼Ò¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¡Ö¶À¤ÎÃÓ¡×¤Ï¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤âÀê¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÓ¤ËÏÂ»æ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤½¤Î¾å¤Ë¹Å²ß¤ò¾è¤»¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÎ®¤ì¡¢¤¤¤ÄÄÀ¤à¤«¤Ç¡¢Îø°¦¤ÎÀê¤¤¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬ÃÓ¤Ë»æ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥»¥Ä¤¬¤³¤³¤ÇÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÈÀê¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÏÂ»æ¤À¤±¤¬±ó¤¯¤Þ¤ÇÉº¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÄÀ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö±ó¤¯¤Î¹ñ¤Î¿Í¤È·ë¤Ð¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Å¼¨¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶Æâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉ×ÉØÄØ¡×¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é½Ð¤¿2ËÜ¤ÎÌÚ¤¬1ËÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö°¦¾ð¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¶À¤ÎÃÓ¡×¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÀê¤¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë»æ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
É×ÉØ¤Î·À¤ê¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉ×ÉØÄØ¡×¡£´´¤ò¸«¤ë¤È¡¢2ËÜ¤ÎÌÚ¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡È¡ØVIVANT¡Ù¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿³¹
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÈ¬½Å³À¿À¼Ò¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤ÏJR»³±¢ËÜÀþ¤Î¡ÖÇµÌÚ±Ø¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÂ³ÊÔ¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿TBSÆüÍË·à¾ì¡ØVIVANT¡Ù¤È¤â±ï¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºæ²í¿Í¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡ÖÇµÌÚÍ«½õ¡×¤ÎÉÄ»ú¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥ÞÊüÁ÷Åö»þ¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤ÏÅçº¬¤Ë¤Ï¡¢Æ±ºî¤Î½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¾¹¾»ÔÆâ¤Ç¤Ï¾¾¹¾¾ëÉÕ¶á¤ä½Ð±ÀÂç¼Ò¡¢±ü½Ð±ÀÄ®¤Ê¤É¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØVIVANT¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡ÖÇµÌÚÍ«½õ¡×¤ÎÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡©¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÇµÌÚ±Ø¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡È¡ØVIVANT¡Ù¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åçº¬¸©¤Ç¤Ï¥í¥±ÃÏ½ä¤ê¥Ä¥¢¡¼¤Î´ë²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊPR¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â³ÊÔ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÅçº¬¸©¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°½Ò¤ÎÅçº¬¸©Ä£¤â¡ØVIVANT¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤µ¤Æ¡¢¾¾¹¾¾ë¤«¤éÅçº¬¸©Ä£¤òÄÌ¤Ã¤ÆÆî²¼¤¹¤ë¤È¡¢¼µÆ»¸Ð¡Ê¤·¤ó¤¸¤³¡Ë¤ÈÂç¶¶Àî¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì½ê¤Ë1972Ç¯³«ÄÌ¤Î¡Ö¼µÆ»¸ÐÂç¶¶¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤«¤éË¾¤á¤ë¼µÆ»¸Ð¤Ï¡¢¡ÖÍ¼Æü¤ÎÌ¾½ê¡×¡£ÆÃ¤Ë¼µÆ»¸Ð¤ÎÍ£°ì¤ÎÃæ¤ÎÅç¤Ç¤¢¤ë¡Ö²Ç¥öÅç¡×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿Í¼Æü¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÍ¼ÆüÉ´Áª¡×¤Ë¤âÁªÄê¤µ¤ì¡¢¼µÆ»¸Ð¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼µÆ»¸ÐÈÊ¤Ë¤¢¤ëÅçº¬¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Î¶á¤¯¡¢¸Ð¤ÎÃæ¤Ë·ú¤Ä¡ÖÂµ»Õ¡Ê¤½¤Ç¤·¡ËÃÏÂ¢¡×¤«¤é²Ç¥öÅç¤ÎÀä·Ê¤òË¾¤á¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²Ç¥öÅç¡×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¡ÖÂµ»ÕÃÏÂ¢¡×±Û¤·¤ËË¾¤à¼µÆ»¸Ð¤ÎÍ¼Æü¡Ê¼Ì¿¿¡§takapon¡¿PIXTA¡Ë
¡Ö¼µÆ»¸ÐÌ¾Êª¡×¤¬¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¸ú²Ì¤Ç¿Íµ¤
¤½¤·¤Æ¼µÆ»¸Ð¤ÎÌ¾Êª¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤·¤¸¤ß¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤¸¤ßµù¤ÎÁ¥¤¬Éâ¤«¤ÖÍÍ»Ò¤Ï¡¢¼µÆ»¸Ð¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤¸¤ß¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ë¥Ë¥Á¥ó¡×¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈèÏ«²óÉü¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ã¸¿å¤È³¤¿å¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤¦¼µÆ»¸Ð¤Î¤·¤¸¤ß¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¸°é´Ä¶¤«¤é¡¢»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿É÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤·¤¸¤ß¤ÎÌ£Á¹½Á¤Ï¶¿ÅÚ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥ë¥á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©Æ²¤Ç¤Ï¡¢Áá¤¯¤âÂçÊÑ¤Ê¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼µÆ»¸Ð¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²¹Àô³¹¤¬¡Ö¾¾¹¾¤·¤ó¤¸¸Ð²¹Àô¡×¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¡¢2010Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØRAILWAYS 49ºÐ¤ÇÅÅ¼Ö¤Î±¿Å¾»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö°ìÈªÅÅ¼Ö¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ð¥¿¥Ç¥ó¡Ë¤¬È¯Ãå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÏÈ¯¤Î¾¾¹¾¤·¤ó¤¸¸Ð²¹Àô±Ø¤Ë¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¥í¥±ÃÏ¤Î¿â¤ìËë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÆø¤ï¤¤¤òº£¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡¢Ãë´Ö¤Î¡Ö¼µÆ»¸Ð¡×¡£¤½¤Î¹¤µ¤Ï 7910ha¤òÍ¤·¡¢¹ñÆâ7ÈÖÌÜ¤ÎÌÌÀÑ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¾¾¹¾¤·¤ó¤¸¸Ð²¹Àô±Ø¡×¤Ç¤Ï¡ØRAILWAYS¡Ù¤ÎµðÂç¿â¤ìËë¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Æ±±Ç²è¤Ï¡¢Åìµþ¤Î²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤Ø¾º¿Ê¤¬ÆâÄê¤·¤¿¡¢Ãæ°æµ®°ì¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡ÖÅû°æÈ¥¡×¤¬¡¢¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÅçº¬¸©¤Ç°ìÈªÅÅ¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ËÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿´²¹¤Þ¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
µì·¿¤ÎÅÅ¼Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼µÆ»¸Ð¤ä¥í¡¼¥«¥ëÅ´Æ»¤ÎÉ÷·Ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¶Ó¿¥ÎÉÀ®´ÆÆÄ¤¬¼«¤é¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅçº¬¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡ÖÅçº¬3Éôºî¡×¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾¹¾¤·¤ó¤¸¸Ð²¹Àô±Ø¤«¤é¤Ï¡¢½Ð±ÀÂç¼Ò¤äÃæ¿´ÃÏ¤ÎJR½Ð±À»Ô±Ø¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¡Ö¥Ð¥¿¥Ç¥ó¡×¤Ë¥³¥È¥³¥ÈÍÉ¤é¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¤Î¡Ö°ËÌîÆç±Ø¡×¤Ï¡¢¼µÆ»¸Ð¤ËÌÌ¤·¤¿³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë±Ø¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤â¼ç¿Í¸ø¤Î¼Â²È¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¥í¥±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼µÆ»¸Ð¤Î¤½¤Ð¤òÁö¤ë¡Ö°ìÈªÅÅ¼Ö¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§railway memory¡¿PIXTA¡Ë
Åçº¬¤Î10·î¤Ï¡Ö¿Àºß·î¡×
¤½¤·¤Æ¡¢½ªÅÀ¤Î½Ð±ÀÂç¼Ò¤Ï¡¢¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¡ÖÈ¬É´Ëü¤Î¿À¡¹¤¬½¸¤¦¡×¿À¼Ò¤Ç¡¢¡Ö¿À¡¹¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤Ç¤¹¡£¡ØVIVANT¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇµÌÚ¡×¤ÎÎ¾¿Æ¤¬·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¾ì½ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅÂ¡×¤Ï¡¢Âç¼ÒÂ¤¤ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·úÃÛÍÍ¼°¤Ç¡¢24m¤â¤¢¤ë¹â¤µ¤Ë¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´Ä¹13.6m¡¢½Å¤µ5.2t¤ÎÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÂç¤·¤áÆì¤Î¤¢¤ë¡Ö¿À³ÚÅÂ¡×¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Åçº¬¤Ç¤Ï¡¢10·î¤Ï¡Ö¿ÀÌµ·î¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö¿Àºß·î¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤òÎ±¼é¤Ë¤·¤Æ¿À¡¹¤¬Åçº¬¸©¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£Åçº¬¸©¤Ç¤Ï¡¢¾¾¹¾»ÔÆâ¤È¶áÎÙ¤Î¶ÌÂ¤²¹Àô¤«¤é¡¢È¬±À¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤ò²ó¤ë¼þÍ·¥Ä¥¢¡¼¡Ö¤Ð¤±¥Ð¥¹¡×¤ò±¿¹ÔÃæ¡ÊÍèÇ¯3·î¤Þ¤ÇÉÔÄê´ü³«ºÅ¡Ë¡£
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤òË¬¤Í¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È±ï¡É¤ò¤Ä¤Ê¤°Î¹¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®ÀôÈ¬±À¤¬¥»¥Ä¤È²á¤´¤·¤¿Åçº¬¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ê¸Å´Ø ÏÂÅµ ¡§ ¥í¥±ÃÏ¸¦µæ²È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¸¦µæ²È¡Ë