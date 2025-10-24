「これで人生が変わる」編集部おすすめアプリ12選

高性能のスマホも、使わなければ「ただの板」。新しいことは苦手−そう感じている人にこそ試してほしいアプリをここに一挙紹介！

スマホでタクシー手配も

また、生活が便利になるアプリもたくさんある。たとえば家計簿アプリの「マネーフォワード ME」では、レシートを写真に撮るだけで、家計管理が簡単にできる。

タクシーを呼ぶ際にもアプリを使っていきたい。岡嶋氏が続ける。

「近年、タクシーはアプリで呼ぶのが一般的になり、流しのタクシーが減っています。タクシー配車アプリはいくつかありますが、なかでもサービスエリアが広いのが『GO』です。

このアプリでは、家の目の前までタクシーを呼べるだけでなく、あと何分で来るかまで教えてくれます」

普段、電車で移動している人は「乗換案内」などのアプリが便利。いっぽうバス移動をする人におすすめなのが「Google マップ」だ。

「Google マップは、バスの時刻表のデータも対応しているので、バス移動をするときに便利です。もちろん電車の時刻表も対応しているので、目的地を検索すれば、到着までの所要時間や最適な行き方を案内してくれます」（岡嶋氏）

スマホ一台で家庭菜園も

趣味を充実させるためのアプリもある。たとえば「プラントネット」。写真に撮った植物の名前をすぐに教えてくれるアプリだ。

それ以外にも、植物の健康状態も診断して、アドバイスをしてくれる。家庭菜園や、観葉植物を楽しんでいる人にはおすすめだ。

また、目覚ましい発展を遂げているAIにも触れてみたい。無料で使える「Google Gemini」がおすすめだ。

「対話形式で、なんでも答えてくれるAIです。文字の入力が面倒であれば、会話モードにすると、AIとおしゃべりができます。天気やニュースなどの基本的なことはもちろん、レシピを考えてくれたり、悩み相談にも乗ったりしてくれる。また、昔のモノクロ写真をスマホのカメラで撮って送ると、カラーにするなどの機能もあります」（川島氏）

まずは、自分の興味のあるアプリを入れて、ちょっと触ってみる――そうするだけで、人生が少し豊かになるのだ。

