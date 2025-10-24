「俺の銀行員人生を返せよ…」第一生命「伝説の生保レディ」に人生を翻弄された銀行員たちの「悲哀」

上司の意向を忖度して立ち回った者が出世していく―。どの組織でもありがちなことだ。しかし、それが巨額詐欺につながったとすれば……。

保険営業に協力した見返りに

では、田中耕三が個人の思惑で指示してきたのかといえば、それもなかったという。

「田中さんは最高権力者ですから、もちろん人事権も命令権も持っています。ただ、『こいつをあそこに異動させろ』といった無茶な要求をすることは一度もなかった」（鈴木）

ただし、正下文子に顧客を紹介した行員が出世していったことについては、「外形的に見ると、その通り」と認めた。

正下が第一生命から「特別調査役」などの称号を与えられるたびに、地元の周南市では祝賀会が開かれた。その事務局としての業務を請け負ったのも同行の行員だった。

「とくに営業現場の人たちは、正下とつながっていないといけないという幻想を抱いてしまったのは事実。それは否定できません」（鈴木）

正下に顧客を紹介したのは主に支店長だ。彼らの側にも、そうするだけの明確な目的があった。3月と9月の期末までに各支店に課せられた、預金額の「目標」を達成することだ。元支店長が証言する。

「銀行が何か協力した見返りに、保険会社が預金してくれることはよくあることでした。通常は本店に一括で預金されます。ところが第一生命に限っては、正下さんの保険営業に貢献した支店にだけ多くの預金が入りました。正下さんへの協力の度合いに応じて預金が振り込まれたんです」

それは、まとまったカネを短期間預けるのに適した「通知預金」だった。据え置き期間は7日間だけ。以後は2日前までに銀行に通知すれば、自由に引き出せる。ただし、'05年ごろにはこのノルマは廃止されたという。元取締役が理由を説明する。

「預金期間はたったの1週間ですから、銀行にとってはあまり意味がない。量と質の両方が伴わないと経営はできませんからね」

顧客を紹介してくれた行員には、正下からワイシャツ券や日本酒などが届いた。贈答品のなかでも、取材したOBらが真っ先に話題にするのが、正下の弟の神足泰弘が社長を務めた、くろがね工作所（大阪市）が製造するゴミ箱だ。円筒型をした金属製のそれが毎年贈られるので、家中がゴミ箱だらけになって困った、という話は尽きない。

「俺の銀行員人生を返せよ……」

ところが冒頭に登場した藤本勝男（仮名）の場合、あることをきっかけにゴミ箱が届かなくなったという。本人が苦笑しながら振り返る。

「私が紹介した案件で、正下さんがお客さんに失礼なことをしたので、注意したんです。その直後からゴミ箱が来なくなりました。彼女の心証を害したんでしょうね」

飴と鞭を使い分けることで、正下は山口銀行への影響力を強めようとしたのだろう。

彼女の出過ぎた言動については、田中も気付いていたはずだ。にもかかわらず、なぜ黙認し続けたのか。元取締役はこう推察する。

「正下が田中のスパイだったからでしょう。頭取には悪い情報は上がってこないのが常。かたや正下は行員たちや取引先と付き合い、山銀に関する悪い情報も得ている。その情報を田中に届けていたのではないか。布浦頭取から組合対策要員として山銀に引き抜かれた田中も、いわば組織内スパイだった。だからこそ、正下を利用することに躊躇がなかったのだと思います」

この見方に納得してしまうのは、正下が山口銀行の役員に告げ口をするのは日常茶飯事だったからである。

前出の元専務・西原克彦が証言する。

「僕が専務のときに、『あの支店長はなんですか』って、正下が悪口を言ってきましたよ。『態度が悪い』とか、『私のお客さんのところに挨拶するのに、背広も着ないで来た』とか。挙げ句の果てには『あんたのところはそんな教育しているんですか』と罵倒してくるんですから。支店長が自分の思い通りに動いてくれなかったので、腹が立ったんでしょう」

濱田良一（仮名）は、正下への協力を拒んできた元支店長だ。他人の家に土足で入ってくるような彼女の言動に嫌悪感を抱いたからである。

詐欺事件を知ったのは会社を退いてから。以来、濱田は「古巣とはもう関わりたくない」と打ち明ける。

「だってサラリーマンたちが出世するため、詐欺師に積極的に保険契約を貢いできたんですよ。山銀のリーダーの中には、詐欺師にゴマをすることで、その地位に就いた人がたくさんいました。サラリーマンの卑しさですよ。彼らのせいで組織は蝕まれてしまった。なんなんですか、これって。俺の銀行員人生を返せよって思いますよ……」

正下によって「出世欲」を巧みに利用され、知らぬ間に詐欺の遠因をつくってしまった山口銀行の行員たち。濱田の嘆きは多くの行員の心のうちを代弁している。

（文中敬称略）

