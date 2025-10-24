¡ÖËÜÅö¤ÏÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤ª¤¤¤·¤¤Ì£¶Ì¥ì¥·¥Ô¤¬ÏÃÂê¡¡±£¤·Ì£¤Ï¥³¥ó¥½¥á¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤·¡×
¡¡¡ÈÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÉÌ£¶Ì¥ì¥·¥Ô¤¬X¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢É½¼¨²ó¿ô137Ëü·ïÄ¶¤¨¡¢1Ëü6000¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬ÉÕ¤¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê23Æü¸áÁ°11»þ»þÅÀ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±£¤·Ì£¤Ë¥³¥ó¥½¥á¡×·ã¤¦¤ÞÌ£¶Ì¥ì¥·¥Ô
¡¡¤ª¤¤¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¡Ê@yuchaos_m¡Ë¤¬¡ÖËÜÅö¤ÏÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢»ÔÈÎ¤ÎÌ£¶Ì¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤¤Ì£¶Ì¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£10Ç¯¿§¡¹»î¤·¤¿¤±¤É±£¤·Ì£¤Ë¥³¥ó¥½¥áÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Á¤Ð¤óÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌ£¶Ì¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ºî¤êÊý¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û
¼ò 40¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡¢¤ß¤ê¤ó50¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë
¤·¤ç¤¦Ìý50¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡¢¥³¥ó¥½¥á¾®¡¢º«ÉÛ2¥»¥ó¥Á¡¢À¸Õª¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¾®1¡¿2
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡§¤ß¤ê¤ó¤È¼ò¤ò²ÃÇ®¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÈô¤Ð¤¹
2¡§Ê¨Æ¤«¤é7Ê¬è§¤Ç¤¿Íñ¤Ë1ÆüÈ¾¡¢½ÐÍè¤ì¤Ð2ÆüÄÒ¤±¤ë
¡¡Ãã¿§¤¯¿§¤Å¤¤¤¿Ì£¶Ì¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤·¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡·ã¤¦¤Þ¤Ç¤¹¤Ã¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö±£¤·Ì£¤Ë¥³¥ó¥½¥á¡£¤½¤ì¤Ï°Ëâ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤³1¡¢2¥ö·îËè½µºî¤êÂ³¤±¤Æ¤ë ¤â¤¦°ÍÂ¸¡×¡Ö¥³¥ó¥½¥á¤ÏÈ¯ÁÛ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¤è¤Í¡ª ¿¿»÷¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
