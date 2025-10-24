緊張感が漂う法廷の場。検察とはどういう仕事なのか。23年間検事を務め、現在は弁護士の村上康聡さんは「検事の仕事は生真面目だけでは務まらず、周囲の信頼を損なわないよう臨機応変に対応しなければならない。特に法廷の場ではそれが試される」という――。（第2回）

※本稿は、村上康聡『検事の本音』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／bymuratdeniz ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／bymuratdeniz

■被疑者の人生を左右する取調べ

検事にとって、真実にたどり着く取調べは、全神経、精神を集中して当たる、被疑者との真剣勝負の場である。

取調べに与えられた時間は有限であり、緊張する。それは被疑者にとっても同じことがいえよう。刑務所で服役することになるか否かの分水嶺、悪事を働いた身とはいえ、自分と家族の将来がかかっている、人生の岐路ともいえる。これ以上ない重要な場面だ。

検事と被疑者、気の抜けない張り詰めた時間。検事は被疑者の言葉を正確に聞き、表情や態度の一瞬の変化も見逃してはならない。私は、否認事件の場合には、被疑者の前では、事件記録を置かず、メモも取らない。事件記録を置いていることで、この程度の量なのかと考えられてしまうのを恐れるからだ。また、内容を見られてしまうのを避けるためでもある。

記録を見ながら取り調べることも、被疑者にあらぬ誤解を与えることにつながる。検事はよく理解していないから記録を置いているのかと思わせてしまう。そういうこともあり、記録を見ながら取り調べるというのは、すでにその段階で被疑者に負けてしまっているともいえるのだ。

■取調べ中にかかってくるやっかいな電話

また、取り調べながらメモを取ると、書くときに下を向くので、被疑者への目線が切れてしまう。何を書いているのか、被疑者にはメモの内容が見えるし、目線が切れることによって被疑者に一瞬でも余裕を与えてしまうことにもつながる。

だから、検事は、被疑者が話した内容を懸命に覚えるしかない。ときには、傍らにいる立会事務官にメモを取ってもらうこともあるが、検事とは立場や目的が異なるためか、メモの内容が十分とはいえないことが多い。

そこで、被疑者のいない休憩時間に、記憶した内容をメモに猛烈に書き付けることになる。被疑者との緊迫した闘いの場である取調べ中に電話のベルが鳴ろうものなら、緊張の糸が途切れるとともに、取調べの流れが中断してしまう。

電話は、大抵、警察や上司、参考人からが多い。立会事務官が電話に出るが、たとえ上司からであっても副部長以下の場合には、「取調べ中です。後でかけ直します」と伝えるのが常である。

だが、特に上司からの電話であることを知ると、あの事件のことなのだろうか、どうかしたのだろうか、と不安になって取調べに集中できなくなる。警察署内の取調室は、大部屋の執務室内の一角にある狭い場所であり、電話はないが、ドアを閉めても外の声が聞こえることがある。

■取調べ中での一番の敵

電話による一番嫌な中断の場面は、調書作成のために口授しているときだ。口授は、頭の中で整理した文章を立会事務官に短く細切れに伝えるが、それが、電話で、頭の中の文章が吹っ飛んでしまい、その後の文章が続かなくなるのだ。だから、検事にとって取調べでの一番の敵は、実は電話なのだ。

身内とはいえ、電話をかけてくる田舎の母親には閉口した。当時は携帯などなく、時折、勤務中に電話をかけてくる。こちらの緊迫した状況を伝えるわけにもいかず、また無下にするわけにもいかず、その度に冷や汗をかいた。

対策として、取り調べるときは、事前に立会事務官から電話交換手に「今から取調べに入るので、外線はつながないでほしい」と連絡を入れるようにしてもらった。理想的な取調べの空間は、電話のない部屋である。しかし、そんな部屋は、当時の警察署内にはほとんどなかったように記憶している。

そういう意味では、拘置所の部屋は、取り調べるのに最適で理想的な空間だった。

写真＝iStock.com／Motortion ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Motortion

■ぞっとする法廷での出来事

まさか公の法廷で、堂々とこのようなことが起こるなんて、と驚かれるかもしれないが、刑事事件の判決言渡しの途中で裁判官が絶対に間違えてはいけない判決を言い間違えてしまうという事態が稀にではあるが発生する。裁判官も人間なのだといえばそれまでだが。

判決言渡しは公開の法廷で行われる。その際、裁判官は判決の主文を口頭で読み上げて言い渡すのだが、その際、裁判官があってはならない“間違い”を犯すのだ。法的に執行猶予が付けられない事件なのに、執行猶予を付けて言渡しを始めたときなど、ぞっとする。違法判決だからだ。この段階で、未決勾留日数を間違えるなどという、とんでもない注意力散漫の裁判官も中にはいる。

未決勾留日数のうち何日間かを服役すべき刑に算入する言渡しをするとき、その日数が法律上の上限を超えている場合があるのだ。これも違法になってしまう。さらに、裁判官が、被告人の氏名と被害者の氏名を取り違えたり、事件の年月日や場所を間違えて言うこともある。

このまま言渡しが終わってしまうと、違法ということで検察官控訴の理由になる。そして、その違法を知りながらそれを止められなかった検事も問題にされてしまうのだ。裁判官の言い間違いで、検事にまでその矛先が向けられるとは、何と理不尽なことであろうか。それは絶対にあってはならないことだ。

■「間違っています」とは言えない

では、裁判官の間違いに気づいたら、そのとき、検事はどうするのか？ 「裁判官、間違っています」と指摘するのが最もいいのかもしれない。言渡しの途中で間違いに気づいて言い直してもらえば問題ないからだ。

しかし、それでは、裁判官のプライドは大きく傷つく。公の法廷で、傍聴人がいる前で、検事が裁判官の間違いを指摘したとする。今後、この裁判官から、「検事に恥をかかされた」ということで、別の事件の法廷活動のときに何かしっぺ返しを受けるかもしれない、とその場に居合わせた検事なら誰もが思うものなのだ。

そうすると、検事は直感で、裁判官をこっそりと助けなければならないと判断する。同時に被告人のために違法判決を防がなければならない。それは、立ち会っている自分を守ることにもつながる。

では、具体的にどうするか。法廷で事態は進行中なのである。

そういうときには、経験上、いろいろな方法がある。例えば、言渡しの最中に、検事の私がいきなり猛烈な咳払いをする。裁判官は異変に気がつき、そこで、いったん言渡しを中断して主文を点検する。また、裁判官は、目の前にいる書記官にこっそり言葉をかけ、「何か間違っていないか」と確認もする。

あるいは、「裁判官。今、ちょっとよく聞き取れなかったので、すみませんがもう一度お願いします」と言ったこともある。これでミスを指摘されたと気づかない裁判官はまずいない。

写真＝iStock.com／imaginima ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／imaginima

■生真面目なだけでは務まらない検事の仕事

未決勾留日数の場合には、数字になるので、咄嗟に紙にメモして、これを書記官にこっそり渡すと、書記官は気がついてこれをそのまま裁判官に回し、その場で再検討してもらうのだ。あとは、何事もなかったかのように判決が読み上げられる。

村上康聡『検事の本音』（幻冬舎新書）

このように、様々な方法を駆使して、裁判官に対して一定の配慮と繊細な気遣いをしつつも、間違いを伝達して違法判決を避ける高度なテクニックが検事には求められる。法廷では、検事はただ生真面目なだけでは務まらない。いざというときのために、臨機応変に対応できる経験と知恵とあざとさまでもが必要なのだ。

なかには、大層プライドの高い裁判官がいる。検事に助けてもらったとは思わず、原稿を読み間違えた程度にしか思わなかった人もいる。それはそれで仕方ないが、裁判に対する国民の信頼を損ねるようなことがあってはならない。

検事は、そのようなことが万が一起きても当意即妙に対応できるように、判決に立ち会う際は、あらかじめ判決内容についてチェックリストを用意して、言渡しに間違いがないかどうかチェックすることが不可欠なのだ。

----------

村上 康聡（むらかみ・やすとし）

元検事・弁護士

1960年、山形県生まれ。中央大学法学部卒業後、1985年検事任官。東京地検等で殺人事件、特捜事件、外国人事件等の捜査・公判に携わる。外務省出向、内閣官房参事官、福岡地検刑事部長等を歴任。退職後、2007年に弁護士登録。上場会社の社外監査役、民事、刑事事件の弁護活動を行っている。23年間の検事生活で、そして弁護士となった今も、人間は法の下で平等であるべきとの信念を徹底的して貫いている。最近は、YouTube番組「RMCAチャンネル」で時事問題の解説をはじめ、新聞・TVでのコメントも多数寄せている。著書に『元検事の目から見た芥川龍之介「藪の中」の真相』（万代宝書房）などがある。

----------

（元検事・弁護士 村上 康聡）