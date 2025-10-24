日本経済は孫正義社長を中心に回り始めるのか…ソフトバンクGのAIロボットがもたらす「日本企業の大復活」

日本企業はロボット開発に強い

ソフトバンクグループ（SBG）が、スイスABBのロボット事業を総額53.75億米ドル（1ドル＝150円換算で約8062億円）で買収する。

社長である孫正義氏の狙いは、ChatGPT開発元のオープンAIとの協業にある。孫正義会長兼社長は、同社に最大300億ドルを出資し、AIロボット分野でも成長を見据える。

かつてSBGは2015年に「ペッパー」を発表し、2016年にボストン・ダイナミクスを買収した。いずれも売却していた。オープンAI も中止していたロボット事業を2024年に再開。

今回の買収により、SBGは産業用ロボットの利用環境をオープンAIに提供し、フィジカルAI開発を加速させる戦略と考えられる。

ソフトウェア中心だったSBGのハードウェア参入は、日本の産業界に大きなインパクトを与える可能性がある。

経済産業省によると、2022年、世界の産業用ロボット市場でわが国は65.9％のシェアを確保した。ソフトウェア開発の遅れは深刻だが、製造技術面では競争力を保っている。

主なプレイヤーは、安川電機、ファナック、川崎重工だ。

安川電機などは、数値制御装置を開発し世界の工場自動化（ファクトリー・オートメーション）に貢献した。三菱電機、切削工具や工作機械メーカーの不二越、プリンターなどを製造するエプソン、ヤマハ発動機、パナソニックもロボット分野で比較優位性を持つ。

ソニーやホンダ、新興企業も強い

犬型ロボットの“aibo”を開発したソニーも、再度、ロボット分野の研究開発を重視するようになった。足許、ソニーはロボットに搭載するセンサー、電気信号を動作に変換する装置（アクチュエーター）、ソフトウェアの外部提供を重視している。

ヒト型ロボットの“アシモ”の開発を止めた後も、ホンダはロボットハンドなどの開発を継続しているようだ。SBGはペッパーの歩行技術搭載に、ホンダに提携を打診したこともあったようだ。

産業用ロボット開発に取り組むスタートアップ企業もある。

2011年創立の“Mujin”は物流施設などでの生産性向上に寄与するロボットを開発、販売している。同社によると、搬送能力は世界一だ。

テレイグジスタンスは国内のAI研究者と連携して小売店舗の陳列を行うロボットなどを開発している。AI開発企業のプリファードネットワークスから分社化する形で創業したプリファードロボティクスもロボットの普及に取り組んでいる。

現在、米中ではAIやロボット分野での起業、新興企業による推論モデルやロボット実用化が進む一方、わが国は後れを取っている。

楽観できる状況ではないが、SBG同様、先端分野での成長実現に取り組む企業は増えている。関連する企業がアライアンスを組み、異なる知見、製造技術の結合を目指すことで、わが国発のAIロボットが誕生する可能性はある。

今回のSBGのロボット事業買収は、わが国の産業競争力向上の起爆剤になるかもしれない。

SBGを中心に国内企業が提携か

これまでSBGは、ソフトウェアの設計、開発を行う企業への出資を重視した。オープンAIへの出資、英アーム買収はまさにそうだった。

今回のABBのロボット事業の買収は、SBGがハードウェアの製造技術の取り込み、ソフトウェアとの新しい結合の実現を重視し始めたことを示唆する。8月の米半導体大手のインテルへの出資にも同様のことはいえる。

注目したいのは、SBGが国内のロボットや半導体関連の企業と提携する可能性だ。

これが実現すれば、SBGがある種の橋渡し役になる形で、国境を越えたAI、ロボット関連企業のコンソーシアム構築につながることも予想される。そうした変化が現実に起きると、わが国の産業界にはかなりの刺激となるだろう。

具体的なインパクトとして、AIやロボットの安心、安全な利用を可能にするルール策定、セキュリティー技術開発に取り組む国内企業は増えるのではないか。SBGを率いる孫氏が国内のロボット関連企業と協力して、AIロボットの国際規格策定を主導することもあるかもしれない。

わが国がAIやロボット分野での遅れを挽回するためには、それくらいの意気込みが必要だ。

SBGが海外企業に加え、国内のロボット関連企業への出資、協業を増やすことができれば、それは、同社だけでなくわが国の産業界にかなりのインパクトを与えるはずだ。

その実現に向け、当面、SBGは関係企業との提携模索に加え、リスク管理を徹底しなければならない。安定した収益基盤の構築も急務だろう。

足許、世界的に株価は高い。特に、ロボット分野は期待先行で株価が上昇した。

SBGが今後、どのような提携、出資を行うかが注目される。

