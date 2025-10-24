CAと看護師の”パパ活事情”を大解剖…「マンションの頭金200万を振り込まれる」「21歳上の患者と月11万で」【90年代を振り返る】

昨年、「頂き女子りりちゃん」こと渡邊真衣被告の裁判が世間を騒がせた。恋愛感情を装って男性から計約1億5000万円を詐取した彼女は2023年に詐欺などの疑いで逮捕され、2024年には控訴審で8年6か月の実刑が確定した。

渡邊被告の事件のように昨今話題となっているパパ活だが、このような金銭授受を伴う男女の関係は今に始まった話ではなく、90年代には「援助交際」というかたちで既に存在していた。平成初期の“元祖パパ活女子”たちは、一体いくらで男たちと「お付き合い」していたのだろうか…。

CA、看護師、デパートガールなど各業種の「援助交際」相場を徹底解剖！バブル崩壊後も脈々と続いた「援交」の当時の実態を調査した週刊現代1998年9月19日号の記事を再編集して3回にわたってお届けする。

CAの世界にも存在する「値段」の格差

男たちの永遠の憧れといえるのが、キャビンアテンダント。が、CAの世界にも「値段」の格差は存在している。

「国内大手航空会社で、3万円から4万円。ただ、高級レストランでの食事、ホテルのスウィートルームが必要なので、全部合わせると10万円はくだらないでしょう。また、国際線勤務となるとプライドが高く、金銭より相手の肩書を気にするコも多い」

そう教えてくれたのは航空会社の課長。では、国際線のCAと付き合うには、どれほど費用がかかるのか。

「私の友人の29歳の彼女は、大手旅行代理店に勤める55歳の部長と付き合ってた。最初は相手にしなかったのに、彼が出世したら突然、付き合うようになったんです。で、おカネをその場でもらうのがイヤなので、マンションの頭金の一部として、200万円を振り込んでもらったっていってました。パリやニューヨークでフライト待ちのときに、彼を呼び付けてシャネルだエルメスだと、何十万も買ってもらったこともあるみたい」（同じ航空会社の国際線キャビンアテンダント）

看護師たちの援交事情

同じ制服組でも看護師だと事情が違う。ある大阪の大手総合病院の外科に勤務する看護師がいう。

「骨折で入院していた50歳の男性患者と援交している29歳の看護師がいるんですが、男の条件は週に1回のセックス。彼女のほうは自分のアパートの家賃8万円と、月3万円の現金、それに、実家に帰る時の交通費を出してもらうだけでOKしたんやて」

東京・大阪に関係なく、重労働、低賃金にあえぐ彼女たちにとって、月11万円の援交は好条件なのだ。なかには援交に積極的な看護師もいる。

「40代のオジサマを中心に、テレクラで一回2万円で契約してましたが、いまみたいに不況で援交が過当競争になると、年齢をいっただけで切られることが多くなりました。そこでパソコン通信でメールフレンドを募集したら、60件の電子メールが届いたので、そこから6人選んで一人1万円でエッチしてます」（26歳・千葉県内の看護師）

「週刊現代」1998年9月19日号より

