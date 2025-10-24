高市早苗総理が麻生太郎副総裁と衝突寸前！愛する名曲の歌詞に隠された女性総理の「とんでもない本音」

麻生太郎副総裁の手を借り、ついに政権発足にこぎつけた高市早苗総理。しかし、ここに一つの懸念があると言うのが、政治解説者の篠原文也氏だ。

高市総理の深刻な「麻生依存」

政治解説者の篠原文也氏が言う。

「今回、麻生太郎さんの支援が大きかったことは確かです。しかし、今後どこまで高市早苗さんが麻生さんに頼るか。国民に『麻生の傀儡政権』だと見られてしまえば、旧来の派閥政治と変わらないじゃないかと支持が離れてしまうでしょう」

高市政権の「生みの親」である麻生氏が今後、大きな障壁になりかねないというのだ。

事実、高市氏の「麻生依存」はすでに指摘され始めている。党四役の幹事長に麻生氏の義弟である鈴木俊一氏、総務会長に麻生派の有村治子氏をあて、麻生氏も副総裁に処遇。高市陣営からは、「人事は麻生さんに任せると約束したようだ」との声も聞こえてくる。

もっとも大きな問題は高市氏と麻生氏の立場がまったく異なることだ。前者は積極財政派、後者は財務省の理解者という政策スタンスの違いがある。

高市氏は自身の政策をなんとしても実現したいと考えているだろう。一方の麻生氏にとって大事なのは、主流派として権力を握り続けることだ。この立場の違いが、後に大きな衝突を生む可能性がある。

故・安倍晋三元総理とも何度も衝突していた

高市氏の周辺が危惧するのは、高市氏が麻生氏にブチギれ、内紛に発展してしまうことだ。というのも高市氏には「前科」がある。実は後ろ盾だった故・安倍晋三元総理とも喧嘩を繰り広げてきたのだ。

一度目は'17年、ドナルド・トランプ大統領（当時）がTPP離脱方針を発表した際。高市氏が「アメリカ抜きのTPP」を安倍氏に進言。しかし、日米関係を重視していた安倍氏が不快感を示し、高市氏の案は立ち消えになった。なんとその日からしばらく高市氏と安倍氏は会議ですれ違っても、口も利かず目も合わせない状態が続いたという。

二度目は、コロナ禍の'20年。安倍氏は所得が減少した世帯だけに30万円を配る定額給付金を指示。しかし、高市氏が嚙みついた。「一人一律10万円」というシンプルな制度にすべしと直談判したのだ。

これに安倍氏が激怒。公明党や二階俊博幹事長（当時）の取り持ちもあり、「一人一律10万円」給付に落ち着いたが、高市氏と安倍氏の険悪な関係はしばらく続いたという。

かように高市氏の政策へのこだわりは尋常ではない。安倍氏が寛容だったからこそ関係は続いたが、麻生氏は高市氏の反抗を許すだろうか。前出の高市陣営のベテラン議員はこう不安を漏らす。

「高市さんが麻生さんを副総裁に処遇したのは、役員会で後ろ盾になってもらうためです。しかし、これで役員会が開かれるたびに顔を合わせることになるので、衝突の機会も増えていくでしょう」

高市の胸中を代弁する「あの名曲」の歌詞

争いの火種は、先の党役員人事からも見て取れる。

「鈴木幹事長は高市さんが大嫌い。リベラルな思想の持ち主で、財務大臣を務めたことから財政規律を重視している。昨年の総裁選の決選投票では、石破さんに投票したほど。いずれ衝突するのは目に見えています」（麻生派中堅議員）

高市氏の趣味はハードロック。今でもストレスが溜まると、ディープ・パープルの『Burn』を聞きながら、議員宿舎にあるゴム製の電子ドラムを叩きまくって、ストレスを解消するという。この曲は、嘘つき呼ばわりされた女が何もかも嫌になり、「燃えてしまえ！」と叫んですべてを焼き尽くそうとする歌だ。新総裁の内にはこうした破壊願望が眠っているに違いない。

前出の篠原氏は「できるだけ長く政権を続けて欲しい」と案じながら、こう助言する。

「'82年、中曽根康弘さんは田中角栄さんの協力を得て政権につき、『田中曽根内閣』と揶揄されました。しかし、中曽根さんはしたたかで、内閣改造で田中色をどんどん消していき、自前の中曽根政権を仕立て上げてしまった。そんな芸当が、高市さんにも求められるのではないでしょうか」

すべてを焼き尽くしたい衝動を抑えて、「安定の政治」を実現できるか―女傑の胆力が試されている。

「週刊現代」2025年10月27日号より

