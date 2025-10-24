「やっぱり税金の無駄遣い」”中国製”万博バスの実態…危険すぎる不具合まで見つかって

10月13日に閉幕した大阪・関西万博では、万博輸送専用バスとしてEVモーターズ・ジャパン（本社：北九州市若松区 佐藤裕之社長、以下「EVMJ」）が扱う150台が一社独占で採用されていた。

EVMJが「国産EVバス」とアピールし、採用へと至ったこのバス。西村康稔・元経済産業相も当時、「中国製EVバスをやめさせて日本企業製のバスの導入を奨励」と、SNSに誇らしげに投稿していた。

ところが、このバスの実態は“中国製”。しかも品質に問題がある中国メーカー製であることも判明した。

だが、問題はそれだけではなかった。【前編記事】『大阪万博「国産EVバス」まさかの《品質最悪の中国製》だった…！「実績ほぼゼロ」なのに採用された「驚きの経緯」』よりつづく。

ウソで塗り固められた中国製EVバス

EVMJのバスは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のグリーンイノベーション基金の対象として選ばれている。以下はその経緯だが、下画像の赤枠部分に注目して欲しい。”ウソ”と言われても仕方ない内容が並んでいる。

（1）EVM-J開発のアクティブ・インバータ IGBM等の主要部品は日本製

→本来のアクティブ・インバータは優れた製品だったが、搭載されたのは最初の数台。現在は主要部品含めて中国メーカーのインバータを中国内の3倍以上の高額な価格で仕入れている。

（2）エアコン 日本製（デンソー）

→デンソーではなく、上海松芝製。

（3）2023年目途に最新電池Niobチタン酸リチウムイオン電池（NTO）を東芝と共同量産・搭載計画

→品質は悪くはないが中国のCATL製。

（4）CIGSフレキシブルソーラーパネルの最終組立を自社にて計画

→計画だけで実行は進んでいない。

（5）ワンマン運転機器は日本製（レシップ、小田原機器等）

→これについては“本当”。

（6）足回り、ブレーキ、ドア、LED等欧州製パーツは順次日本製へ切り替え予定

→実際には順次中国製のパーツに切り替えられてきた。

全数点検の結果…「不具合だらけ」と判明

10月17日、中野国交大臣は閣議後の定例会見にて国交省が9月3日に発令したEVMJ扱いのバスに対する「全数点検」の結果を発表した。

同社が全国のバス事業者や自治体などに2022年から納車してきたEVバス合計317台のうち、不具合があった車両は113台。実に３割強という異常な数だ。

しかし、筆者のこれまでの取材によると、さらに多くの不具合が存在している可能性もある。そもそも、1台に不具合が1つということはまずなく、1台あたり10以上の不具合がある場合も珍しくない。

実際、国内初のEVスクールバスとして2025年4月に運行が開始された福岡県筑後市のスクールバス（九電でんきバスサービスのサブスクを利用。中国恒天製）は、不具合がなんと4台で100ヵ所以上にのぼった（わずか2週間で4台とも使用中止となりディーゼルバスに切り替えている）。

また、EVMJから全数検査に関する報告を受けた国交省が改めて検査をしたところ、ブレーキホース（重要保安部品）など恐ろしい不具合も見つかっている。

そもそも、この全数検査は9月9〜12日間のわずか4日間で行われている。EVMJバスを導入した全国の事業者のところに、同社の社員が赴いて点検を実施。短期間で300台以上を点検したこともあり、複数のバス事業者からその点検内容を疑問視する声もあがっている。

なぜ、EVMJのEVバスを大量導入してしたのか。今後は導入した側の責任も追及されることになるだろう。

