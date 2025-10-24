もし外れ1位で指名していたら…？長野久義「阪神に行っていました」担当スカウトが明かした”幻のドラフト”の裏側

逆指名制度が導入された1993年から2000年代はプロ野球のスカウトたちにとって、もっともしのぎを削った“盛夏”のころだった。人脈を駆使し、ときに億を超える大金を動かし、精一杯の誠意を示すために奔走する。ライバル球団を出し抜くために知恵を絞り、あざむくための裏工作もいとわない。

藪恵壹、井川慶、赤星憲広、鳥谷敬らの獲得に尽力し、他球団からも一目を置かれた阪神の元スカウトである菊地敏幸氏も、そんな季節を戦い抜いた一人だ。

その菊地氏が25年間のスカウト人生を回顧する本連載。第一回は今季限りで引退を決めた巨人の長野久義との秘話だ。巨人入りを熱望し、2度のドラフト指名拒否を行った長野だが、実は阪神に入団する意思があったという。長野が節目を迎えた今、菊地氏が初めて明かす。

前編記事『「阪神は堂々と1位で行く。巨人と喧嘩するから」阪神の名スカウトが明かす「長野久義」を巡るドラフト秘話』より続く。

「巨人は大田」その瞬間、長野の運命が決まった

10月30日、ドラフト会議は、なにごともなく始まりました。

「第一巡選択希望選手。読売、大田泰示、内野手、東海大相模高校」

司会が読み上げるのを確認するまでもなく巨人は大田で来ました。しかし、大田を1位指名したのは巨人だけではなかった。ソフトバンクも札を入れ、抽選へ。結果、巨人が引き当て、大田の願いが成就する形になりました。

阪神はというと早稲田大学の松本啓二朗外野手を指名。DeNAとの抽選に敗れ、外れ1位でもNTT西日本の左腕・藤原紘通の当たりくじを引けず、奈良産大の蕭一傑投手を獲得しています。

もし巨人が大田を逃していれば、長野が外れ1位となっていたでしょう。しかし、現実は1巡目指名が終わった段階で長野の名前は呼ばれず、ウェーバー方式の2巡目が始まります。巨人の順番は11番目。2年前に1度、日本ハムを入団拒否しているだけに、巨人はどこも手を出してこないと思っていたのではないでしょうか。

球界を驚かせた、ロッテの突然の指名

ですが巨人より先の6番目でロッテが横やりを入れた。これには私も驚きましたね。長野を本気で獲りに動く中で、ロッテが狙っているという話は少しも耳にしなかったからです。長野本人、ホンダ関係者の反応からもロッテが事前に指名する旨を伝えていたとは思えません。

巨人に好き勝手にやらせるわけにはいかないし、長野も3年もプロ入りを待てないだろうから説得すれば落とせると踏んだのだと思います。

長野が首を縦に振ることはない。ホンダとしても、もう1年残ってもらっても問題はありません。それでも、もし長野が1年でも早くプロの世界に行きたいと考え、ロッテに入団することになったら…。そのときは球団に辞表を提出するつもりでした。

うちが1位で指名しても来年まで待つと言われたのにロッテに入るとなれば、私の交渉能力不足ですし、長野の本心まで迫れなかったということですからね。

一抹の不安を抱えつつも、長野に電話したのはドラフト会議の次の日だったと思います。

「うちは指名できなかったけど、ロッテの話を聞いて相談するべき人と話をして結論を出せよな。俺のことは気にしなくていいから」

「はい。考えて結論を出します」

その口ぶりは、やはり迷いがあるように感じられました。もう1年、“浪人”したくない。そういう気持ちは絶対にあったと思います。

ロッテが長野と初交渉できたのはドラフト会議から3週間以上経った11月24日。その10日後には長野から正式な断りの連絡を受けています。

長野は私にも電話をくれました。球団事務所に向かうためにたまたま新幹線に乗っているときで、席を立って足早に人のいないデッキに移動しました。長野の言葉からは揺るぎない決意が感じられました。

「ロッテには申し訳ないと思いますが、お断りすることにしました。もう1年、待ちます」

入団拒否を恐れずに貫いた信念

当時、2度も指名を拒否した長野をわがままだと否定的に見るファンもいました。しかし、私はそうは思いません。次の指名を待つために社会人で野球を続けるというのは、そんな簡単なものではない。その間に技術が崩れる、あるいは大きな故障をしてしまうリスクはつきまとう。

また、都市対抗野球大会の熱気を見てもわかるように、社会人野球では企業愛も大切な要素となる中、「こいつは2年後、3年後に出ていくんだろ」という目で見られて温度差が生まれやすく、チームに溶け込めないこともある。そうしてドラフト候補から消えていくケースをいくつも見てきました。

それは他の選手との絡みでその年のドラフトでは指名できないため球団が社会人を経由させる、特に高校生の場合に多い。

秋田経法大付属から日本石油に行き、1996年ドラフトの逆指名で巨人2位となった小野仁や七尾工業から三菱ふそう川崎を経て2003年ドラフト自由獲得枠で横浜に入った森大輔、阪神でも遊学館から大阪ガスを経由して2006年の希望入団枠で入団した小嶋達也もプロでは活躍はできなかった。

小嶋は当初、中日がトヨタへのレールを敷いて抱え込んでいたものを阪神が引っくり返して大阪ガスに行かせ、3年後の指名を約束。しかし、そのときには希望入団枠を使って獲るのに相応しい選手ではなかった。それでも阪神は確約していた以上、獲らないわけにはいきませんでした。

長野に関しても、3年も待たせてしまった巨人はどういう選手になっていても指名はしたでしょう。ですが長野はホンダの3年目も都市対抗野球で首位打者に輝くなど、1年目からそれに見合う姿であり続けた。本当にすごい選手です。

「もし阪神が外れ1位で指名していたら？」長野が語った本音

長野の決断を耳にした後、ホッとしている自分がいることに気づきました。だからでしょうか。長野と話をする中で、つい聞いてもしかたがないことを聞いてしまいました。

「うちが外れ1位で行っていたら、どうした？」

前述したとおり、阪神は松本を抽選で敗れ、外れ1位を指名する段階で長野という選択肢が残されていた。しかしドラフト直前に長野から断られた時点で、シミュレーションの中に入れていませんでした。終わってから、その線はあったのだろうかと気になっていたのです。

長野は答えてくれました。

「（阪神に）行っていました」

失敗した―――。

これは球団に言えない。そして、ここまでずっと言わずに来ました。

もしなにかの取材などで長野が阪神に行く気持ちがあったと話せば、私は責任を問われ、みずから辞めることになったでしょう。しかし、長野もこの話を今までしたことがありません。気遣いができ、頭のいい彼のことですから、私の立場を慮って黙ってくれていたのだと思います。

選手のためにならない、意に沿わない指名はしないというのを基本スタイルとして25年間、スカウトを務めましたが、長野は降りてはいけなかった。

いつもと変わらない新幹線の扉の窓から見える景色は一層、輪郭のはっきりしないものでした。

・・・・・・

【もっと読む】『日本ハム・新庄剛志監督「来季続投の舞台裏」とイメージとかけ離れた本当の監督像』

【もっと読む】日本ハム・新庄剛志監督「来季続投の舞台裏」とイメージとかけ離れた本当の監督像