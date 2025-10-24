“日本人コンビ”先発のマインツが連勝達成！ 鎌田大地途中出場のC・パレスは金星献上／ECL第2節
UEFAカンファレンスリーグ（ECL）・リーグフェーズ第2節が23日に各地で行われた。
チャンピオンズリーグ（CL）、ヨーロッパリーグ（EL）に次ぐ、UEFA（欧州サッカー連盟）が主催する“第3の大会”として2021−22シーズンからスタートしたECL。他の2大会と同じくスイス式トーナメントの「リーグフェーズ」を採用しているものの、各チームの試合数は6試合となっており、CLとELに比べ2試合少ない構成で決勝トーナメント進出クラブを決定する。
開幕戦で勝利を収めたクリスタル・パレス（イングランド）は、ホームでラルナカ（キプロス）と対戦した。鎌田大地がサブスタートとなった一戦は、スコアレスでハーフタイムに突入。すると、51分に最終ラインでのミスからラルナカに先制を許し、クリスタル・パレスは追いかける展開となってしまう。反撃を試みるオリヴァー・グラスナー監督は、71分に鎌田をピッチへと投入。しかし、最後まで同点弾は奪えず、試合は1−0でラルナカが勝利した。
同じく今大会を白星でスタートしたマインツ（ドイツ）は、ホームでズリニスキ・モスタル（ボスニア・ヘルツェゴビナ）と激突。佐野海舟と川颯太が揃って先発した同クラブは、24分に左サイドのクロスからネルソン・ヴァイパーが先制弾をマークする。さらに38分、ズリニスキ・モスタルが退場者を出したことでマインツが数的優位に。その後も1点のリードを守り切り、1−0でホームチームが勝利した。なお、佐野は66分まで、川は76分までプレーした。
ベンチ入りした小林友希に出場はなかったが、ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）は敵地でストラスブール（フランス）と1−1でドロー。毎熊晟矢が負傷離脱中のAZ（オランダ）は、ホームでスロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）を1−0で下した。また、大島拓登が先発したFCノア（アルメニア）は、アウェイでウニヴェルシタテア・クライオヴァ（ルーマニア）と1−1で引き分けている。
ECL・リーグフェーズ第2節の結果は下記の通り。
AEKアテネ（ギリシャ） 6−0 アバディーン（スコットランド）
AZ（オランダ） 1−0 スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
ブレイザブリク（アイスランド） 0−0 クオピオン・パロセウラ（フィンランド）
ドリタ（コソボ） 1−1 オモニア・ニコシア（キプロス）
BKヘッケン（スウェーデン） 2−2 ラージョ・バジェカーノ（スペイン）
シュケンディヤ（マケドニア） 1−0 シェルボーン（アイルランド）
ラピード・ウィーン（オーストリア） 0−3 フィオレンティーナ（イタリア）
リエカ（クロアチア） 中断 スパルタ・プラハ（チェコ）
シャフタール・ドネツク（ウクライナ） 1−2 レギア・ワルシャワ（ポーランド）
ストラスブール（フランス） 1−1 ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）
クリスタル・パレス（イングランド） 0−1 ラルナカ（キプロス）
ハムルーン・スパルタンズ（マルタ） 0−1 ローザンヌ・スポルト（スイス）
リンカーン・レッド・インプス（ジブラルタル） 2−1 レフ・ポズナン（ポーランド）
マインツ（ドイツ） 1−0 ズリニスキ・モスタル（ボスニア・ヘルツェゴビナ）
サムスンスポル（トルコ） 3−0 ディナモ・キーウ（ウクライナ）
シャムロック・ローヴァーズ（アイルランド） 0−2 ツェリェ（スロベニア）
シグマ・オロモウツ（チェコ） 1−1 ラクフ・チェンストホヴァ（ポーランド）
ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ（ルーマニア） 1−1 FCノア（アルメニア）
■ECL・リーグフェーズ第2節の結果
