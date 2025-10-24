北海道・釧路のメガソーラーは最終的に誰が所有するのか…？登記を調査してわかった「外資系企業」と「彼らの目的」

釧路で大量のメガソーラー計画を進める「大阪の太陽光事業者」。行政が工事中止を要請できない、「制度の盲点」をついた手法とは。

前編記事『「日本エコロジー」の「釧路メガソーラー建設」に猛禽類専門家が怒り…！行っていなかった「希少生物」の調査』より続く。

法令違反をしても工事が続く理由

日本エコロジーは釧路以外でも問題を起こしており、京都では「被害者の会」まで設立された。地元紙記者が言う。

「'14年、八幡市にある男山の山林に日本エコロジーとコスモスエナジー（大阪市）がメガソーラーを建てる際、無許可で造成工事を強行して宅地造成等規制法違反に問われたのです。市民からの自然破壊や災害発生を危惧する声を受けて、市は太陽光発電設備の規制条例を施行しました。

しかしそれでも工事は止められず、最終的に市はおよそ1億5000万円で土地を買い取ることになりました」

たとえ法令違反をしても、メガソーラーの工事は続いてしまう。その理由を行政担当者はこう解説する。

「釧路市は10月からメガソーラー建設の規制条例を施行しましたが、違反があっても、罰則は事業者名の公表など「緩い」内容にとどまります。また、天然記念物への影響を食い止めるため、事業者は事前に生息状況調査を実施して専門家意見と一緒に提出しなければなりませんが、調査をしなくても罰則はありません。日本エコロジーによる森林法違反も、該当エリアの回復をすれば、工事全体を中止させることはできないのです」

最終的には外資系企業が所有する

そして、メガソーラーを止められない一番の理由は憲法に明記されている「財産権」だ。日本エコロジーの建設予定地は希少種の生息に影響する「特別保全区域」ではあるが、あくまで「私有地」。メガソーラー建設を自治体が完全に規制するのは困難なのだ。

「日本エコロジーはそういった「法律の盲点」をついて工事を始め、現在も強引に押し進めているのです」（同前）

日本エコロジーが工事を進めている北斗地区のメガソーラーの最終的な所有者は、シンガポール籍の外資系企業である。また、外資が所有する計画地は北斗地区以外にもある。海外から日本のメガソーラーに参入する理由を、エネルギー情報センター理事の江田健二氏が説明する。

「海外投資ファンドが日本のメガソーラーを購入しています。投資家から、数百億から数千億円規模の資金を集めて投資先を探すなか、安定した売電収入を得られる手堅い利回りの投資案件として見られている。政情が安定する日本なら、ある日突然、太陽光発電のルールが大きく変わることもありません。新設に限らず稼働中のメガソーラーの売買も多い。最近では、系統用蓄電池と呼ばれる蓄電所への参入も行われています」

日本エコロジー社長に直撃

日本エコロジーが計画するメガソーラーはすべて固定価格買取制度を使わない非FIT形態だが、それでも投資先としての魅力はあるという。

「国内大手企業は企業価値を高めるために再生可能エネルギーの導入を進めています。再エネ賦課金が関わらない非FITで発電した電気を使えば『100％再エネ』として認められ、企業価値も上がる。企業が非FITのメガソーラー事業者と契約を結んで電気を買うケースも増えています」（同前）

強引に工事を進めて建設し、外資を含む企業に売却して投資家が儲ける。それがメガソーラービジネスで横行する実態なのだ。

日本エコロジーは9月中旬に計画16件のうち2件を取り下げたが、そのほかは継続中だ。批判をどう捉えているのか。松井政憲社長を直撃した。

――森林法に違反したことに関してどう受け止めているか。

「森林法で越境した部分については謝罪しないといけない部分があった。しかし、その他の部分については適法にやってる」

――市側は工事予定地で希少種への影響が及ばないことを示す調査結果を求めている。調査を継続するのか。

「文化財保護法では調査の義務はない。それなのに事前に民間企業へ何年も調査を押し付けるのは違うと感じる」

――求められる調査を終える前に工事再開することもあるということか。

「どこまでが調査の義務で、どこまでが要項なのか。工事を続けてはいけない理由があるのか。メガソーラーの建設は経済活動なので、我々は財産権も主張したい」

釧路の事態を受けて、環境省は関係省庁が連携する連絡会議を設置し、太陽光発電の地域共生や規制強化に向けた検討を始めた。一方で、政府が2040年度の目標に掲げる再生可能エネルギー比率は4〜5割程度。達成に太陽光発電は欠かせない。建設反対の声が高まる中、国は難しいかじ取りを迫られている。

あわせて読む『《岩手・現役町長が業者を提訴》「土地を戻して欲しい…」全国各地でトラブルが多発…!地方都市を襲う「太陽光パネル事業」の実態を追う』

「週刊現代」2025年10月27日号より

【あわせて読む】《岩手・現役町長が業者を提訴》「土地を戻して欲しい…」全国各地でトラブルが多発…!地方都市を襲う「太陽光パネル事業」の実態を追う