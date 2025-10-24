英語で「〜するつもり」は何て言う？ 予定を伝えるときに役立つ英語表現

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案しています。

「今週末に映画を観に行くつもりです」「来月からアメリカに留学する予定です」など、自分の未来の予定を話すときに「〜するつもり」「〜する予定」と言いますが、英語だとどのように表現するのでしょうか。ニュアンス別に、シンプルで覚えやすいフレーズを例文とともに紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「〜するつもり」の英語表現

「〜するつもりだよ」と、自分の予定を伝えたいとき、英語でどのように言うのが良いでしょうか？ ネイティブもよく使う代表的なフレーズを紹介していきます。

【1】 I’m thinking about 〜ing. 「〜しようかなと思っている」

【解説】まだ決定ではなく、「考え中・検討中」というニュアンスが含まれた表現です。「I’m thinking about changing my job.（転職しようかなと思っている）」のように、自分の気持ちを伝えたいときに使えます。

【2】 I intend to do 〜. 「〜するつもりだ」

【解説】「intend」は意志の強さを表す単語で、「やるつもりでいる」「そう決めている」という少し固い響きになります。「I intend to study abroad next year.（来年留学するつもりだ）」のように、自分の意思を伝えたいときに使いましょう。

【3】 I plan to do 〜. 「〜する予定だ」

【解説】具体的な計画や日程を立てているときに使う表現です。「I plan to visit Kyoto this weekend.（今週末、京都に行く予定だ）」のように、旅行の計画を立てるときなどにもよく使われます。ぜひ覚えて使ってみましょう。

