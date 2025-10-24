Ž¢»ä¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ëŽ£¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¸ú²ÌÅª¡Ä¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¤Î¼Â¸³¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿"ÉÔ°Â²ò¾Ã¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ï¡¼¥É"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ë¾·î½Ó¹§¡Ø¤½¤Î½¬´·¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡© ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤ä¤ë¡×¤³¤È¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎºÇÍ¥Àè²ÝÂê
¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ËÍ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤º£¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ì¤³¤½30Ç¯°Ê¾å¡¢½ñÀÒ¤ä¸¦½¤¤ÇÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¼ÁÌä¤ÎÅú¤¨¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ëÊý¤¿¤Á¤Ï¸½¾õ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¶ñÂÎÅª¤ÊÇº¤ß¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¤Ç¤â¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡ª¡¡¤·¤¿¤¤¡¢¤·¤¿¤¤¡¢¤·¤¿¤¤¡Ê¥¨¥³¡¼¡Ë
°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖÉÔ°Â¡×¤È¤Ï¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤ä¡¢¤Þ¤º¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤¤Ë´¶¤¸¤ëÄË¤ß¤ä¹â¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¡£¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë°ìÅÙ´¶¤¸¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
¡Ãí°Õ⼒¤¬»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤ê¡¢1¤Ä¤Î⽬É¸¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£
¢Ç§ÃÎÇ½⼒¤¬Äã²¼¤·¤Æ¡¢ÏÀÍýÅª¤Ê»×¹Í¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
£ÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤ë¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ð¤«¤ê⾒¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇËÌÇÅª¤Ê»×¹Í¤¬Éâ¤«¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¥ä¥Ð¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã¤³¤½¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿ÍÎà¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÔ°Â¤Î¤ª¤«¤²
¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖÉÔ°Â¡×¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯²ò¾Ã¤¹¤Ù¤¡ÖÅ¨¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Åú¤¨¤Ï¡Ö¥Î¡¼¡×¡£
¤Ê¤¼¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¿ÍÎà¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÉÔ°Â¡×¤Î¤ª¤«¤²¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤è¤êÃÎ³Ð¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤è¤ê´íµ¡¤ò»¡ÃÎ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¡×¡Ö¤â¤Ã¤È½àÈ÷¤·¤è¤¦¡×¤È¥Þ¥¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í´Ö¤ÎDNA¥ì¥Ù¥ë¤ÇÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉÔ°Â¡×¤òÁ¶¤Ã¤¿¤ê¡¢²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤·¡¢ÆÀºö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¡ÖÉÔ°Â¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ÉÔ°Â¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥É¡£ÉÔ°Â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡ÖÉÔ°Â¤Ï¸µ¡¹¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×
ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¡Ö¤Þ¤º¤ä¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡Ö»ä¤Ïº£¡¢¶½Ê³¡Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡ª
¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥Ð¥·¥ã¡¼¥ë¡Ê¥À¥ê¥ë¡¦¥¢¥ó¥«¡Ë¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤Ï¸µ¡¹¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤À¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¤âÀµ¤·¤¤¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÔ°Â¡×¤â¡Ö¶½Ê³¡Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¡Ë¡×¤â¡¢¿´¿È¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´Çï¿ô¤¬¾å¤¬¤ëÅÀ¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¡Öº£¡¢²¿¤«½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÉÔ°Â¡×¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¶½Ê³¡×¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£°ã¤¤¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÉÔ°Â¡×¤ò¥×¥é¥¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ë¼Â¸³
¤³¤Î¡ÖÉÔ°Â¡×¤È¡Ö¶½Ê³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2019Ç¯¤Ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌÇò¤¤¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ê½ç1¡¡Èï¸³¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤¬»ØÄê¤¹¤ë¶Ê¤ò1¿Í¤º¤Ä²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Î¾§¤ÎÀµ³Î¤µ¤òµ¡³£¤Ç¿³ºº¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¦¼ê½ç2¡¡²ÝÂê¤òÊ¹¤¤¤¿Èï¸³¼ÔÁ´°÷¤¬Âç¤¤ÊÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
¡¦¼ê½ç3¡¡Èï¸³¼Ô¤òA¤ÈB¤Î2¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ï¤±¤Æ¡¢²Î¤¦Á°¤Ë¡¢A¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×¡¢B¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ï¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¦¼ê½ç4¡¡1¿Í¤º¤Ä³§¤ÎÁ°¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²Î¾§¤ÎÀµ³ÎÀ¤ò¿³ºº¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¶Ã¤¯¤Ù¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¡Ö»ä¤Ï¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÉÔ°Â¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ý¤Ë¤·¤¿A¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÀµ³ÎÀ¤¬Ìó52¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿B¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀµ³ÎÀ¤Ï80¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²¿¤âÉ½¸½¤·¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤âºî¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó69¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊÌ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö¿ÍÁ°¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¿³ºº¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ç¼Â¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÁ°¤Ë¡¢A¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ö»ä¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢B¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ö»ä¤Ï¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÍÍ»Ò¤òÂè»°¼Ô¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»ä¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ý¤Ë½Ð¤¹¤è¤ê¤â
¤¹¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ï¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ý¤Ë½Ð¤·¤¿B¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¡ÖÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÖÅÙ¤Ë¤â¼«¿®¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÔ°Â¤ÏÀµÄ¾¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤º¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄã²¼¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÉÔ°Â¤ò¡Ö¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾õ¶·¤¬¡Ö¤ª¤Ó¤¨¤ë¡×ÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÄ©¤à¤Ù¤¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤Ë¸«¤¨¡¢ÎÉ¤¤À®²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
68ºÐ¤ò¤à¤«¤¨¤¿ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤â¡¢Æü¡¹¡¢ÂçÆñ¡¦¾®Æñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤éÆâ¿´¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢ËÍ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ç³¤¨¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×
¸ú²Ì¤Ï¥Æ¥¥á¥ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
----------
Ë¾·î ½Ó¹§¡Ê¤â¤Á¤Å¤¡¦¤È¤·¤¿¤«¡Ë
¥ô¥©¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÂåÉ½
¾åÃÒÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£¥»¥ß¥Ê¡¼¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ô¥©¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÂåÉ½¡£36ºÐ¤Ç6000Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¡¢²ñ¼Ò¤ò¥ê¥¹¥È¥é¤µ¤ì¡¢Á´¿È¥¢¥È¥Ô¡¼¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö½¬´·¡×¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¼Ú¶â¤ò´°ºÑ¡£V»ú²óÉü¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¡£¤³¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¡Ö½¬´·¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¤Ï·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¡×¤³¤È¤ò³Î¿®¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤ë ËÜÅö¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¡Ø¥à¥À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯ ËÜÅö¤Î»þ´Ö½Ñ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¤¹¤Ð¤ë¼Ë¡Ë¡¢¡Ø1Ê¬¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡Øµæ¶Ë¤ÎÝæ ¥ì¥¤¥¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¿´¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡Î¿·ÈÇ¡Ï¹¬¤»¤ÊÊõÃÏ¿Þ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤¦¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡ØËâË¡¤ÎÆÉ½ñË¡¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê¥ô¥©¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÂåÉ½ Ë¾·î ½Ó¹§¡Ë