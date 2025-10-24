高市総理は「安倍3.0」を目指す…「高市人事」の背後にいる安倍長期政権の功労者2名の名前

高市早苗首相の人事は、自身の強い意向を反映している。前編記事『「高市総理に政界人脈がない」なんて誰が言った…古屋・木原・遠藤を抜擢した仰天「高市人事」を読み解く』に続いて、官僚人事について解説する。

霞が関の常識も逸脱

官邸上級スタッフ人事で最大の異例人事は、首席首相秘書官の飯田祐二前経済産業事務次官（1988年旧通産省）を別にすると、首相事務秘書官6人より年次が上の茂木正経産省官房政策立案総括審議官（92年旧通産省）が木原官房長官秘書官（事務）に起用されたことだ。

首相事務秘書官の最シニア、吉野維一郎前財務省主計局次長兼企画調整総括官（93年旧大蔵省）より1年上である。霞が関の常識を逸脱するものだった。

これも高市氏直々の人事である。茂木氏は、高市経済産業副大臣時代（08年8月〜09年9月）の副大臣室総括主任を務めた。爾来、高市氏は数少ない経産省人脈のコアメンバーとして茂木氏を大切にしてきた。だからこそ今回、茂木氏を敢えて首相側近グループを束ねる木原氏のために官邸に送り込んだ。

石破官邸が機能不全に陥ったのは、2人の首相政務秘書官の「脆弱さ」に起因するとされた。だが、飯田首相政務秘書官は、「安倍3.0」を目指す高市氏が安倍長期政権最大の功労者の今井尚哉首相補佐官（当時、現内閣官房参与・82年旧通産省）から推挙された。

安倍政権の屋台骨がアドバイザーに

と同時に経産副大臣当時、すでに飯田氏が経済産業政策局産業再生課長として際立つ存在であることを承知していたとされる。首相事務秘書官最若手の有田純前防衛省整備計画局防衛計画課長（99年旧防衛庁）も首相の名差し人事だ。第2次岸田第1次〜第2次改造内閣の経済安全保障相時代（22年8月〜24年10月）の大臣秘書官が有田氏である。

最後に指摘すべきは、元国家安全保障局（NSS）局長の秋葉剛男内閣特別顧問（元外務事務次官・82年外務省）の存在である。高市氏は政調会長在任中に、外務省北米局審議官、国際法局長時代の秋葉氏に外交・安保政策の助言を求めたのがファーストコンタクトだったという。

外交安全保障政策の司令塔NSSの岡野正敬局長（87年外務省）が退任し、後任に市川恵一前官房副長官補兼NSS局次長（89年同）が指名された人事も、官邸幹部ですら知らされたのは、組閣前々日の夜だった。この仰天人事は、秋葉氏が総裁選4日後の8日夕に自民党本部で高市総裁と差しで約1時間協議した際に進言したとされる。

高市首相の24日に予定される所信表明演説に、防衛費増を視野に入れた安全保障関連3文書（「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」）の前倒し改定を盛り込む。

もちろん、27日に来日するドナルド・トランプ米大統領への対応である。22年末当時、秋葉NSS局長が中心となり、主に増田和夫防衛省防衛政策局長（現内閣危機管理監・88年旧防衛庁）と一松旬財務省主計局主計官（総務課担当、現主計局次長・95年旧大蔵省）の協力を得て同3文書を策定した。

どうやら安倍政権を支えた秋葉、今井両氏が高市政権の表と裏それぞれで戦略アドバイザーの役割を担うことになりそうだ。

合わせて読みたい。『すべて麻生太郎の思惑通り…高市早苗、総理大臣就任のウラで「一番大損した」議員の名前とは』

