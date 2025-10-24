ÉÍÅÄ²í¸ù¡¡¹â¹»»þÂå¤ËÀµºÂ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿»þ´Ö¡¡ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿Ä¹¤µ¤Ë½Ð±é¼Ô¾×·â¡¡¤·¤«¤â¾ì½ê¤Ï¡Ä
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤¬22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ê¿åÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â¹»»þÂå¤ËÀµºÂ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÀâ¤Ï¡ÖÀµºÂÂÑµ×°ìËÜ¶¶¥ì¡¼¥¹¡×¡£¤³¤ì¤ÏÀµºÂ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Î1ÉÃ¤´¤È¤Ë¾Þ¶â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢°ìËÜ¶¶¤òÅÏ¤ì¤ë¸Â³¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¶¶¤òÅÏ¤êÀÚ¤ì¤ë¤È¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥ë¡¼¥ë¤À¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖFUJIWARA¡×¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤¬¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Í¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¹â¹»¤Ç¤Í¡£»à¤Ì¤Û¤ÉÀµºÂ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤É¤ì¤°¤é¤¤?¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¤³¤ì¤ËÉÍÅÄ¤Ï¡Ö8»þ´Ö¤°¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤Ï¡Ö¤¨¤§¡¼¡¼¡¼!?¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡8»þ´Ö¤âÀµºÂ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤¢¤Î¤Í¡Ä1»þ´Ö¡¢2»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¡È¤¦¡¼¤ó¡É¸À¤¦¤Æ¤ó¤±¤É¡¢¤½¤ìÄ¶¤¨¤¿¤éÁ´°÷¹æµã¤¹¤ó¤Í¤ó¡£ÄË¤¹¤®¤Æ¡×¤ÈÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡8»þ´Ö¤ÎÀµºÂ¤Ï¡ÖÁ´°÷¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÃ¦Íî¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡Ö²¿¤Ç¤«¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡Ä¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¾å¤Ç¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£