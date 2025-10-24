◇2025年 プロ野球ドラフト会議(23日)

プロ野球・ロッテからドラフト1位指名を受けた健大高崎高・石垣元気投手が、プロ入り後の目標を掲げました。

150キロ超えのストレートを武器に甲子園やU-18野球ワールドカップで活躍した石垣投手。「自分の魅力はストレートだと思っているので、ストレートの球速をぜひ見てほしい」と自らのアピールポイントを語りました。

石垣投手は目標については「佐々木朗希投手のようなピッチャーになりたいと思っているので、超えられるように頑張りたい」と、ロッテから海を渡り活躍中の豪腕の名をあげました。

「軽く投げても160キロ投げられて、自分もああなれたらいいなと」とその魅力を語った石垣投手。サブロー新監督は指名後に石垣投手のクローザー起用を示唆しましたが、これに「どこで起用されても全力で頑張りたいです」と前向きな答え。現在ドジャースでリリーフとして躍動する佐々木投手と同じポジションで、石垣投手もプロ生活をスタートさせるでしょうか。

両親や家族に関しては「迷惑をかけてきたことばかりだったので、これから頑張って恩返ししたい」とコメント。いま具体的に考えている恩返しを尋ねられると「高い枕や布団を買ってあげて、疲れを取ってあげたいなと思います」と心温まる回答をし、会場は笑顔に包まれました。