º£ÅÄÈþºù¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢¾®·ª½Ü¤é¤¬¡Ö´Ú¹ñÀ½ºî¥É¥é¥Þ¡×¤Ë¼¡¡¹½Ð±é¡Ä¡ªÆüËÜ¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥³¥ê¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡×¤È¤Ï²¿¤«
ÆüËÜ¿Í¤Îµ¤ÇÐÍ¥¤¬¼¡¡¹¤È´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é
º£ÅÄÈþºù¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢ºä¸ý·òÂÀÏº¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢¾®·ª½Ü¡Ä¡Ä¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¡È´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤À¡£¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¡¢µó¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öºä¸ý¤Ï¥¤¡¦¥»¥è¥ó¤È¶¦±é¤·¤¿¡Ø°¦¤Î¤¢¤È¤Ë¤¯¤ë¤â¤Î¡Ù¡Ê¥¯¡¼¥Ñ¥ó¥×¥ì¥¤¡Ë¤ÇÁ¯Îõ¤Ê´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¡¢Ê¡»Î¤ÏNetflix¤Î¿·ºî¡Ø¤³¤ÎÎø¡¢ÄÌÌõ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ç¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¡¢¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¤é¤ÈÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¾®·ª¤â¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤È¶¦±é¤¹¤ë¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Î¥Ë¥Þ¥¹¡Ù¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÇÛ¿®¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢NHK¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤È¤Ê¤Ã¤¿º£ÅÄ¤â¤Þ¤¿¡¢¡È»ëÄ°Î¨²¦»Ò¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ë¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤È¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¶¦±é¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¡Ë
ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¿Ø¤¬¼¡¡¹¤È´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤«¡£Âè°ì¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥®¥ã¥é¤ÎÎÉ¤µ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¤À¤È¡¢¥É¥é¥Þ1ÏÃ¤¢¤¿¤ê¤Î½Ð±éÎÁ¤¬100Ëü¡Á300Ëü±ßÄøÅÙ¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏºÇÄã¤Ç¤â1000Ëü±ß°Ê¾å¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´´Éô¡Ë
¤³¤ì¤Ï¡¢Netflix¤äDisney+¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÇÛ¿®´ë¶È¡ÊOTT¡Ë¤¬½áÂô¤ÊÀ©ºîÈñ¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎÊó½·¤ÏÀÄÅ·°æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÀ©ºîÈñ¹âÆ¤ÎÈ¿Æ°¤ÇÇÐÍ¥¤Î½Ð±éÎÁ¤Ë¾å¸Â¡Ê1ÏÃ3²¯¥¦¥©¥ó¡áÌó3300Ëü±ß¡Ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¤Þ¤À¤Þ¤À¹â¤¤¡£
ÆüËÜ¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤¬´Ú¹ñ¤òÌÜ»Ø¤¹Æó¤ÄÌÜ¤ÎÍýÍ³¤¬À¤³¦¿Ê½Ð¤À¡£´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍÆ°×¤ËÀ¤³¦¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤Î±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º²¤ÊÆ¤Ç¤â³Î¸Ç¤¿¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Â¨¤Á¡ÈÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÌ±Êü¶É¥É¥é¥Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡½¡Ë
¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤ä¡Ø¥¦¡¦¥è¥ó¥¦ÊÛ¸î»Î¤ÏÅ·ºÍÈ©¡Ù¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸À¸ì¤ä¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤¯´Ä¶¤¬´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤ÏÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ê¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡×¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î»°¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤À©ºî¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³Ø¤ÖÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤Ï¡¢PD¡ÊProgram Director¡áÈÖÁÈ±é½ÐÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅý³ç¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ØGLT¡ÊGreen Light Committee¡Ë¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸·³Ê¤Ê´ë²è¾µÇ§À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»°°Ì°ìÂÎ¤ÇºîÉÊ¤òÅ°ÄìÅª¤ËËá¤¾å¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤â·óÇ¤¤¹¤ë¾®·ª¤Ï¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤¤¤¿¤¯´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º±é¼Ô¤Ë¤âÂç¤¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
ºÇ¶á¤Ï¡ÖKD¡ÊKorean Dream¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬·ÝÇ½³¦¤Ç¤â°ìÈÌ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¿Ø¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤¿¡È´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡É¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤¬Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¾Úº¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÊ¸²½¤òÍ¢½Ð»º¶È¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¯ÉÜÀïÎ¬
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÚ½Ð¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÀ©ºîÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¼þÃÎ¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¡¢¡ØTHE GLORY¡Ù¡¢¡Ø¥¦¡¦¥è¥ó¥¦ÊÛ¸î»Î¤ÏÅ·ºÍÈ©¡Ù¡¢¡Øµþ¾ë¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¡¢¡ØThe8Show¡Ù¡¢¡ØHierarchy¡Ù¡¢¡ØWeakHeroClass2¡Ù¤Ê¤É¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦¤Î¤É¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Netflix¤ò³«¤±¤Ð´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
K-POP¤Ï¡ØBTS¡Ù¤ä¡ØSEVENTEEN¡Ù¡¢¡ØTWICE¡Ù¡¢¡ØLE SSERAFIM¡Ù¡¢¡ØBABYMONSTER¡Ù¡¢¡ØBLACKPINK¡Ù¤Ê¤É¡¢¤â¤Ï¤ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¶¦ÄÌ¸ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñÊ¸²½¤¬°ì²áÀ¤Î¥Ö¡¼¥à¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢»º¶È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÎÊ¸²½·ÐºÑ¤ò¸£°ú¤¹¤ëÃÊ³¬¤ËÃ£¤·¤¿¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¹ñÆâ»Ô¾ì¤Î½Ì¾®¡¢ÊüÁ÷¶È³¦¤Î¹ÅÄ¾¡¢±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤ÎÈèÊÀ¡Ä¡Ä¡£Ê¸²½»ñ¸»¤ÏË¤«¤Ç¤â¡¢À©ÅÙ¤ä¿Íºà¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬»þÂå¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤³¤½´Ú¹ñ¤ÎÀ©ºîÂÎÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»²¹Í¤ËÆüËÜ¤ÎÀ©ºîÂÎÀ©¤ò¥¤¥Á¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÀ©ºîÊ¸²½¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
´Ú¹ñ¤Ï¤³¤Î20Ç¯¡¢¹ñ¤òµó¤²¤Æ¡ÖÊ¸²½»º¶È¡×¤òÀïÎ¬Ê¬Ìî¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¿¡£1997Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢ÄÌ²ß´íµ¡¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÊ¸²½¤òÍ¢½Ð»º¶È¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤¿¡£
Ãæ²Ú·÷¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢ÆüËÜ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥É¥é¥Þ¡õ±Ç²è¡¢Âè1À¤Âå¥¢¥¤¥É¥ë¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡Ö´ÚÎ®1.0¡×¡Ê1990Ç¯Âå¸åÈ¾¡Á2002¡Ë¡£
¥¢¥¸¥¢Á´°è¤Ç¥É¥é¥Þ¡õ±Ç²è¤¬Î®¹Ô¤·¤¿¡Ö´ÚÎ®2.0¡×¡Ê2003Ç¯¡Á2009Ç¯¡Ë¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¥¢¥¸¥¢Á´°è¤ä°Ê³°¤Î¹ñ¡¹¤Ç¤â±ÇÁü¡Ê¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ë¡¢Âè2À¤ÂåK-POP¡¢¥²¡¼¥à¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö´ÚÎ®3.0¡×¡Ê2010Ç¯¡Á2017Ç¯¡Ë¡£¤µ¤é¤ËÁ´À¤³¦¤òÂÐ¾Ý¤Ë±ÇÁü¡¢Âè3À¤ÂåK-POP¡¢Â¾¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢À¸³èÊ¸²½¤Ê¤É¤¬ÄêÃå¤·¤¿¡Ö´ÚÎ®4.0¡×¡Ê2018Ç¯¡Á2022Ç¯¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÊÆ¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É´Þ¤àÁ´À¤³¦¤Ç±ÇÁü¡Ê¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡Ë¡¢Âè4À¤ÂåK-POP¡¢À¸³èÊ¸²½¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Í»¹ç¤¬ÄêÃå¤·¤¿¡Ö´ÚÎ®5.0¡×¡Ê2023Ç¯¡Á¸½ºß¡Ë¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡£
´Ú¹ñÊ¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷Éô¡ÊÆüËÜ¤ÎÊ¸²½Ä£¤ËÁêÅö¡Ë¤Ï¡¢´ë²è¡¦À©ºî¡¦Î®ÄÌ¡¦³¤³°Å¸³«¤ò°ìÂÎ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖK-ContentÀïÎ¬¼¼¡×¤òÀßÃÖ¡£Netflix¤Ê¤É³°»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»ñ¶â¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¿¡£
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ëÈëÌ©
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Á°½Ò¤·¤¿¡ÖPD¼çÆ³·¿¡×¤ÎÀ©ºîÂÎÀ©¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤ÏÂç¸æ½êµÓËÜ²È¤¬ÀäÂç¤Ê¸¢¸Â¤ò»ý¤Ä¡ÖµÓËÜ²È¼çÆ³·¿¡×¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖPD¼çÆ³·¿¡×¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÀïÎ¬¤Î»òÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡ÖPD¼çÆ³·¿¡×¤Î¡ÈP¡É¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ Program Director¡ÊÈÖÁÈ±é½ÐÀÕÇ¤¼Ô¡Ë ¤ò»Ø¤¹¡£PD¤Ï±é½Ð¤Ë¤â¸ý¤ò½Ð¤·¡¢µÓËÜ¤ÎÊý¸þÀ¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Í½»»´ÉÍý¡¢ÀëÅÁÀïÎ¬¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅý³ç¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤¿¤Î¤¬¡ÖCJ ENM¡×»±²¼¤Î´Ú¹ñºÇÂç¼êÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥é¥´¥ó¡×¤À¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢PD¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤êºÇ½ªÅª¤ÊÀ©ºî²ÄÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡ÖGLT¡ÊGreen Light Committee¡Ë¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖGLT¡×¤ÏCEO¡¢ÀïÎ¬ÀÕÇ¤¼Ô¡¢9Ì¾¤Î¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÊCPD¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¡¢Ç¯´ÖÌó30ËÜ¤Î´ë²è¤ò¿³ºº¤¹¤ë¡£³ÆCPD¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¤ÎÀìÌç¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¡¢½½Ê¬¤ËÎý¤é¤ì¤¿´ë²è½ñ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¡ÖGLT¡×¤Î¿³ºº´ð½à¤Ï¸·³Ê¤Ç¡¢ºÇÄã¤Ç¤â4ÏÃÊ¬¤ÎµÓËÜ¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£É¾²Á¹àÌÜ¤Ï¡¢
¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÆÈ¼«À
¢»þÂåÀ¡¦¼Ò²ñÀ
£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¹½À®
¤µÓËÜ¹½À®¤ÈÂæ»ì¤Î´°À®ÅÙ
¥¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¡Ê¼ý±×²½¥×¥é¥ó¡Ë
¤Î5ÅÀ¡£¤³¤ì¤é¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿´ë²è¤À¤±¤¬¡ÖGreen Light¡Ê¡áÀ½ºî¾µÇ§¡Ë¡×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ï200¿Í°Ê¾å¤ÎµÓËÜ²È¤ä´ÆÆÄ¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëPD¤¬¼«Í³¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤àÂÎÀ©¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ´ë²è¤Ë¿ôÇ¯Ã±°Ì¤Î³«È¯´ü´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£µÓËÜ²È¤Ø¤Î¹â³Û·ÀÌó¶â¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿´ë²è³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëPD¼çÆ³¤ÎÅ°Äì¤È¡¢¡ÖGLT¡×¤Ë¤è¤ëÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¹â¤¤¥Ò¥Ã¥ÈÎ¨¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î¹½Â¤²þ³×¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥é¥´¥ó¡×¤ÏIP¤ò¼«¼Ò¤ÇÊÝÍ¤·¡¢Î®ÄÌ¡¦ÈÎÇä¸¢¤ò¾¸°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤¼ý±×À¤ò³ÎÊÝ¡£2017Ç¯¤ÎÇä¾åÌó286²¯±ß¤¬2020Ç¯¤Ë¤ÏÌó525²¯±ß¤Ø¤ÈµÞÁý¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï600²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¶É¤Î¡ÖJTBC¡×¤¬¡ÖSLL¡ÊµìJTBC¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡×¡¢ÃÏ¾åÇÈ¶É¤ÎSBS¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ªS¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÀ©¡ÜPD¼çÆ³¡ÜGLT±¿±Ä¤Ï´Ú¹ñÁ´ÂÎ¤ÎÀ©ºîÉ¸½à¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¸åÊÔµ»ö¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤Î¡Ö²¼ÀÁ¤±¡×¤Ë¡Ä¡ª´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ï¤Ê¤¼À¤³¦¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÆÈ¼«¤Î¡ÖÀ½ºî¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Ù¤ËÂ³¤¯
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤Î¡Ö²¼ÀÁ¤±¡×¤Ë¡Ä¡ª´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ï¤Ê¤¼À¤³¦¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÆÈ¼«¤Î¡ÖÀ½ºî¥·¥¹¥Æ¥à¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¹©¾ì,
Áòµ·,
ÂçÁ¥,
Ä¹Ìî,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
À¸²Ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ë¡Í×,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö