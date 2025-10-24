酒場詩人・吉田類との充実の「誌上登山」　ついに100座達成！

酒場詩人・吉田類さんが全国の低山をめぐる、NHKの人気番組「にっぽん百低山」。

もういちど初心に…

低山の魅力に憑りつかれて登頂すること130座を超え、今も低山への旅の途上にあります。本書もシリーズ三合目、今回は40座を紹介します。

各地の低山を巡るうち、その大半が修験者の足跡を辿っていることに気づく。山を聖域とする山岳信仰と仏教思想の習合した修験道。自然を敬う彼らの精神に共感するところが多々ある。けれど世俗に生活基盤を置き、酒やグルメ旅も続けている我が身。爺さんにも拘（かかわ）らず出張ばかり。それでも移動手段に足腰を使うチャンスがめっきり減った。ついに旅に病んで三途の川を渡りかけたこともある。生活習慣が老化に拍車をかけたのだろう。

そこで生涯登山を可能にする鍛錬法を考えた。

朝食前の約30分間、ベッドに仰向けになったまま小刻みな腹筋・最低1000回を日々のルーティンに組み込んだ。しかし自信を取り戻しかけた２年ほど後、登山ショップで夏用パンツを試着しようとした途端。

「なんじゃコリャー！」右脚鼠径部（そけいぶ）に化繊の生地ごとコンニャクみたいな塊を摑んだ。小刻み腹筋のやり過ぎで“脱腸”に見舞われたのだ。しかし、そんな中でも酒場番組のテレビロケは続けた。モーターパラグライダーで上空から松島の絶景を遠目に、芭蕉（ばしょう）の弟子・曽良（そら）の俳句を解説。右手で鼠径部を押さえていたのは言うまでもない。

ふと低山登山でご一緒した女性ゲストの言葉を思い出した。

「山はお尻で登るのよ」。ネット検索すると〝骨盤を立てる姿勢が肝心〟と判明。なるほど骨盤を包むのが腰とお尻だ。アンチエイジングとして女優さんたちも実践しているらしい。

折しも入浴で湯船に入りかけた時、侵入した一匹のアリを発見。構わず肩まで浸かると、アリは湯水に流され尻を見せて排水口に消えた。そこで自戒を込めての一句が浮かんだ。

「骨盤を立てて世を去る夏の虫」

僕も骨盤を敬いつつ生涯登山を続けよう。

吉田 類

（『NHKにっぽん百低山 吉田類の愛する低山40 三合目』まえがきより）

ダケカンバやミズナラの森にツツジが彩りを加える（岩手県・五葉山）

抜けるような青空の最高峰・女体山山頂に立つ（茨城県・筑波山）

薬王院境内の参道には樹齢700年を超えるスギが立ち並ぶ（東京都・高尾山）

大池平から少し下った場所にある落差20mの三蛇ヶ滝（石川県・医王山）

美しい夕景の名所でもある屋島。空気が澄めば瀬戸大橋も見える（香川県・屋島）

下山の後のお楽しみもたっぷり！

民俗学者・小松和彦さんと「低山の“もののけ”は楽しい」と語り合う

酒場詩人。俳人、イラストレーター。1949年高知県生まれ。著書に『酒場歳時記』（NHK出版）、『酒場詩人の流儀』（中公新書）など。テレビ出演に「吉田類の酒場放浪記」（2003年～、BSTBS）、「にっぽん百低山」（2020年～、NHK）。