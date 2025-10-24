横山裕と渋谷すばる…２人の絆があったからこそ実現できた「対バンライブ」という革命

前代未聞のコンサート

旧ジャニーズ事務所を辞めたタレントと現役のタレントは見ることができない。ましてや、同じグループのメンバー同士ともなれば尚更……というのが、少し前までの“常識”だった。

だが、その流れに変化が起きつつある。

9月から10月にかけて、SUPER EIGHT（旧・関ジャニ∞）の横山裕と、７年前に関ジャニ∞を脱退した渋谷すばるが“対バンライブ”を開催。『横山裕×渋谷すばる』と題されたこのイベントは全日程が即日完売で、２都市・５公演で35000人を動員し盛況に終わった。さらに、それぞれのソロアルバムの楽曲に参加し合うというコラボレーションも行われている。

このライブの模様は、普段のグループの公演と違い、大々的に情報番組のカメラが入って報じられるといったことがなかったこともあり、ファン以外の間では大きな話題になっているとは言い難い。だが、これは実は革命的なことである。同じグループの退所した元メンバーと、現在も事務所にいてグループも活動中のメンバーが“自前で場所を作って”共演するというのは前代未聞のことなのである。

これまでも、グループに残ったメンバーと、辞めたメンバーが“共演させられる”ようなことはあった。例えば、King & Princeとして現在も活動を続ける２名と、辞めた３人で結成されたNumber_iが、ともにTBSの大型音楽番組『音楽の日』に出演するときはネットニュースなどで「初共演！」と大いに話題になった。大型番組なので出演時間は被らず、直接のやり取りもないなどの配慮がなされていたが、今後も紅白歌合戦などの大規模な番組では似たようなケースが生じてくるだろう。

他にも、同じグループ同士ではないものの、旧ジャニーズ事務所出身のタレントと、現在はSTARTO ENTERTAINMENTのタレントが番組内で共演するケースは近年増えてきている。だが、当然のことながら、これらのキャスティングはあくまでも番組主導によるものである。

一方で、今回の横山と渋谷の共演は、タレント主導によるものである。番組出演と違い、ライブというのは、自前で準備をしておこなうものだ。本人の意志が起点となって、実現した共演なのである。実際、今回の件は横山からアプローチしたものだという。時期は2024年10月で、STARTO ENTERTAINMENTが本格的に始動してから半年後。横山は新会社が始動して様子がわかって割とすぐに、渋谷との共演のために動き始めたことになる。

「色々な感情になる人がいると思う」

元メンバーとはいえ、現在はそれぞれ別の事務所・レコード会社で活動する２人だ。そもそもが前代未聞のことであるし、チケットのそれぞれのファンクラブへの枚数配分はどうするのか、グッズの利益配分はどうするのかといったことも含めて、ライブ開催には様々なことへの調整が必要だったことは想像に難くない。実現したこと自体が、２人の強い意志を受けて、周囲の人が誠意をもって動いたことの証拠だとも言える。そういった高いハードルを超えたことが伝わってきて、開催が発表されただけで感慨深いものがあった。

筆者は実際に行われたライブにいち観客として行ってみたが、開演前は客席もどんな空気になるのか手探りという印象だった。ライブが始まると、横山も渋谷も、ファンへの気遣いや、動いてくれたスタッフに対する感謝の言葉を多く口にしていた。

2人とも「色々な感情になる人がいると思う」といった言葉で、単純には共演を喜べないかもしれないファンも含めて気遣っているのが印象的で、渋谷からは久々に自分のパフォーマンスを見るかもしれない人や、独立後の自分の曲を知らない人に向けた言葉もあった。とはいえ、関ジャニ∞時代の楽曲を歌うことはなく、あくまで２人のソロシンガーのコラボレーションであるというニュアンスを感じるライブだった。

終盤、渋谷は「俺らがマニュアルは作った」と言った上で「自由・勝手にやれってことじゃない。やるなら本気で覚悟を持って」と、この枠組みに誰かが続くことに期待感を示しつつも、ルールなしに応用されることへの危機感も示す、絶妙なバランスの言葉を述べた。

コラボレーションの意味

ジャニーズ事務所が屋号を降ろしてからのこの2年間は事務所を去っていくタレントも多かったし、事務所を辞めずとも、最近ではSexy Zoneの中島健人やA.B.C-Zの河合郁人、Hey! Say! JUMPの中島裕翔のように、活動中のグループから抜けることも珍しくなくなった。

だが、渋谷が辞めた2018年時点では、まだ異例のことだった。1996年以降、“不祥事ではないのに活動中のグループも事務所も辞める決定がされた”のは、SMAPの森且行、KAT-TUNの赤西仁・田口淳之介の２人に加えて、このときの渋谷が4人目だ。

当時はメンバー同席のもと、記者会見も行われて、脱退の理由が語られた。これは一大事で、今後、彼らが表舞台で一緒にいる姿を見ることは金輪際ないものだと思った人も多かったはずだ。ちなみにこの会見で「正直、今日の日が来ないでくれればいいと思った」と語って涙していたのが横山だ。

一方で、旧ジャニーズ事務所のタレントを取り巻く環境はこの2年間で急激に変化した。STARTOがそもそもエージェント会社であることを打ち出して始動したこともあり、会社とタレントの距離感はそれぞれ。タレントが考えたことが実現するケースも、以前にも増して多くなってきており、自由度が高まっている印象だ。既存のグループが新メンバーを公募した結果、ファンを大幅に増やしたtimelesz projectなどはその好例だろう。

もちろん、自由すぎても規範やこの事務所の大切にしてきた世界観が壊れてしまうので塩梅は大事だが、今回の横山と渋谷のコラボレーションは、２人の大人が慎重に自由を行使したこともあり、高まった自由度が良い方向に結果を生んだ例だと感じた。

横山と渋谷はともに96年に入所した約30年来の仲である。彼ら関ジャニ∞と同じく、2000年代前半にデビューしたNEWSは9人が3人、6名だったKAT‐TUNは解散し、所属者は2名になるなど、同世代のグループには辞めたメンバーも多く、現役メンバーと辞めたメンバーの組み合わせ自体は無数にある。2人の“マニュアル”に沿えば、渋谷が釘を差したように「勝手に」やって、自由を履き違えない限りは、より多くの喜びを生み出すことができるかもしれない。

関ジャニ∞が改名を余儀なくされたことはその象徴だが、この2年間、旧ジャニーズ事務所の一連の騒動による余波で、タレントたちは多くのものを失っていった。大事にしてきた名前も失った後に、今回、横山裕と渋谷すばるのコラボレーションが行われたことは、彼らが荒野に咲かせた花のようにも思えるのである。

