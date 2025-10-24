老化を早める性格とは！？　「明るい性格が良い」とは限らない…老いをポジティブに捉えるための方法を徹底解説！

近年では、その人の持つ性格が老化を早めるという研究がある。老化を早めるのはどんな性格か。性格は簡単に変えられないが、対策はあるのか。老化対策に役立つ最新研究を紹介する。

「性格が明るければ良い」わけじゃない

「年齢や国、文化や制度に関係がなく、老いをポジティブに捉える人のほうが、より健康的で長生きする傾向があります。

日本でも、老いをポジティブに考える高齢者は、そうでない人に比べて４年も長生きしているのです」

こう語るのは、大阪大学の中川威氏だ。心理学の見地からすると、老いをポジティブに考える人は自分の行動を変えることができるため、老化を防止しやすくなるという。

「年を取ることをネガティブに考える人は、外出や人との関わりを控えてしまったり、『もう年だから仕方ない』と病院にかからなかったりする。

しかし、もう一つ重要な要素があります。社会や周りの人が、老いをどう考えるかです。高齢者は優しくないし、能力もないと見下されている国では、高齢者自身も老いることに悲観的になるのです」

それでは、老いをポジティブに捉える人はどんな性格か。前出の中川氏が解説する。

「性格の明るい人（神経症傾向が低い人、外向性・調和性・誠実性が高い人）こそ、老いをポジティブに捉えられず、年を取ることに悲観的になってしまうようです。

というのも、こうした性格の人は、活発に過ごした若い頃の自分と比べて、老いによる趣味や近しい人の喪失に気付きやすく、『もう自分は若くないのだ』と現実的になりやすい。このため『若さを維持しましょう』とか『若々しさがほしい』という考え方そのものが、本人を苦しめることもあるのです」

気持ちは穏やかで、幸福感すら抱く長寿者

性格は簡単に変えられるものではない。かといって、老いを感じずに日々生活することも難しい。どうすればいいのか。

「まず、年を取るとはどういうことなのかを学ぶことが重要です。人は老いれば、病気がちになり、人間関係が縮まり、情報処理の速度や記憶力が落ちます。しかし、言語能力はあまり落ちないし、運動をして体力を維持することもできる。

そもそも、高齢の人は意外とポジティブで、気持ちが安定している人が多い。むしろ最もネガティブで人生のどん底だと感じる年齢は40〜50代なのです。

失うものを最小限にしたいと考えるのではなく、どうすれば落ち着いた気持ちで過ごせるのか、人と良い関係を築けるのかを考えることをお勧めします」

実は、ここまでの話は70代までの高齢者を対象にした研究結果に基づいている。80代以上の高齢者についてはどうだろうか。

「老年的超越という、100歳だからこそ見える世界観を解き明かす研究もあります。

生きていても死んでいても同じようなものだという境地に至る。つまり、身体機能が落ちて孤独な生活をしても『気持ちは穏やかで、幸福感すら抱く』長寿者は少なくない。こういった境地にいかにして至るか、今後も研究が進むことになるでしょう」

老いをどう受け止めるか。少なくとも、若い頃の自分と比べたり、無理して元気に振舞ったりせずに、まずは老いることへの考え方を変えてみることから心がけてみるのがよさそうだ。

【こちらも読む】『なぜ関根勤は老けないのか？ 楽屋でしている習慣とは？ 「若く見える秘訣」に迫る！』

【こちらも読む】なぜ関根勤は老けないのか？ 楽屋でしている習慣とは？ 「若く見える秘訣」に迫る！