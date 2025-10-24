AI銘柄をゆさぶる「マーケットの懸念」が台頭…これは「AIバブル」なのか…！？25年前の「ITバブル」がいまの熱狂に投げかけること

AIはバブルか？

生成AIが盛り上がりを見せています。これまでのチャットサービスに加えて、動画製作でもその進化ぶりが広く知られるようになりました。

ただ、金融市場ではあまりに急速にAI関連商品に資金が集まったことからバブルではないかという見方も出てきています。

ITバブルとの比較からその趨勢を占います。

2025年に入ってからの米国株はトランプ政権の不規則さにより年前半は大きく下げる場面があったものの、そこから大きく反発して主要な株式指数はこぞって最高値を更新しています。その原動力となっているのがエヌビディアを筆頭とする、生成AI関連銘柄です。

エヌビディアの時価総額は記事の執筆時点で約660兆円と世界最大で、そこにマイクロソフトの約570兆円、アップルの約560兆円、アルファベット（グーグルの親会社）の約460兆円と続いています。

東証プライムと比較してみましょう。こちらは、約1600社の時価総額を合計しても、連日株式指数が最高値を更新しているとはいえ、約1030兆円ほどです。エヌビディア、マイクロソフト、アルファベットのたった3社で東証プライムの時価総額を凌駕するのですから、生成AIバブルのど真ん中にいる米国のメガテック企業の巨大さが分かります。

25年前のITバブルで起きた「大暴落劇」

98-00年に急速に拡大したITバブルの際も、インターネットが世界に普及するタイミングであったために、通信関連企業が株価の上昇を主導していました。

ITバブルにおける株価上昇がピークを付けた2000年3月末時点での世界の時価総額の上位5社は、GE（約50兆円）、マイクロソフト（約47兆円）、NTTドコモ（約39兆円）、シスコシステムズ（約37兆円）、ウォルマート（約30兆円）でした。

そこからバブルがはじけ、テック株を中心に株価は大きく下げます。テック銘柄が中心の株価指数「ナスダック総合」は、2002年10月まで下げ続け、ピークから約78%も下落しました。再びITバブルのピークまで株価が戻ったのは2015年4月。ボトムを付けてから実に11年半も要するという歴史的な暴落相場でした。

ITバブル時以上の寡占状態

ITバブル時も現在も上位5社にランクインしているのは、マイクロソフトだけです。今でも10位前後を推移しているウォルマート以外の3社は時価総額上位30社からも脱落しています。

そして、現在のマーケットはITバブル時以上の上位銘柄寡占となっています。ITバブルのピークにおいて米国の時価総額上位５社がS&P500の指数全体に占める割合は約18%でしたが、現時点では26-27%とはるかに高い数字となっています。

一部の大型銘柄ばかりが株価の上昇を先導して、かつその上昇も生成AIという単一のテーマによるものとなれば、畢竟バブルもすぐに崩壊すると危惧されるのも当然でしょう。

ただし、筆者は今回の生成AIによる株価上昇がITバブルの時のように暴落に転じるとは考えてはいません。

その理由を後編『「AIバブル崩壊」は起こらない…そのワケが「ITバブルの歴史」を分析して見えてきた！生成AIの快進撃を支える米メガテック企業のヤバすぎる実力』でじっくりと解説していきましょう。

