¡Ö¼«¹ñÂè°ì¡×¤ÇºÙ¤ë±ç½õ¡¢ÊÑ¤ï¤ëÀ¤³¦¡¡ÆüËÜ¤ÎÌò³ä¤Ï¡©¡¡¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¡¦Æ£¸¶µ¢°ì¤µ¤ó
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ëÆ£¸¶µ¢°ì¡¦½çÅ·Æ²Âç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡á2025Ç¯9·î2Æü¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÃæºêÂÀÏº»£±Æ
¹ñºÝ±ç½õ¤è¤ê¡Ö¼«¹ñÂè°ì¡×¡£¤½¤¦ÁÊ¤¨¤ëÀ¯¼£²È¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤ÎÆ£¸¶µ¢°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢±ç½õ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¹ñÉÔºß¡×¤Î¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ØÀ¤³¦¤¬Å¾´¹¤¹¤ë»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¤É¤¦»Ù¤¨¹ç¤¨¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦ÃæºêÂÀÏº¡Ë
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¹ñºÝ±ç½õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌµÂÌ¤Ç¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤À¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¿»Ù±ç¤Ï¡¢½ô³°¹ñ¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëºñ¼è¤Ç¤¢¤ê¡¢Çò¿Í¤ò¿Í¼ïº¹ÊÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë»Ù±çÄä»ß¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÝ·ò°åÎÅ¤äÊ¿ÏÂ¹½ÃÛ¤Ø¤Î±Æ¶Á·üÇ°
ÊÆ¹ñ¤¬¹ñºÝ±ç½õ¤Ç²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤ÏÉý¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝ·ò°åÎÅÊ¬Ìî¤¬ºÇ¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°åÎÅÂÎÀ©¤¬ÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡Ë¤Ê¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢À¶·é¤Ê¿å¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢±ÉÍÜ¼ºÄ´¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¿¤¬´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´û¤Ë¥¨¥Ü¥é½Ð·ìÇ®¤Î´¶À÷³ÈÂç¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£
Ê¿ÏÂ¹½ÃÛÊ¬Ìî¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤ÏÂç¤¤¯¡¢±Æ¶Á¤Ï·×¤ê¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¡¢Æî¥¹¡¼¥À¥ó¤Ê¤É¤Ç¤ÎÊ¶Áè¤Ï¿¼¹ï¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÊ¶Áè¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬»ñ¸»¼ýÃ¥¤òÌÜÅª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
²¤½£¤Ë¤â¹¤¬¤ë¡Ö¼«¹ñÂè°ì¡×
¤¿¤À¡¢È¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¤äÇÓ³°¼çµÁ¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÀ¤ò»ý¤ÄÀªÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²¤½£¤Ç¤Ï±Ñ¹ñ¤ÎEUÎ¥Ã¦¤ò¼çÆ³¤·¤¿¥Õ¥¡¥é¡¼¥¸»á¤¬ÅÞ¼ó¤Î±¦ÇÉ¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÀ¯ÅÞ¡Ö²þ³×ÅÞ¡×¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï2·î¤ÎÁíÁªµó¤ÇÂè2ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ë±¦À¯ÅÞ¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡ÊAfD¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Îã¤Ç¤¹¡£
±Ñ²þ³×ÅÞ¤ÎÅÞÂç²ñ¤Ç±éÀâ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥é¡¼¥¸ÅÞ¼ó=2025Ç¯9·î5Æü¡¢±Ñ¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡¢Æ£¸¶³Ø»×»£±Æ
ÆñÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢±ç½õ¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²¤½£¤Ç¤â¥¢¥Õ¥ê¥«¤äÃæÅì¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÍÆ»»Ù±ç¤è¤ê¼«¹ñËÉ±Ò¤È¤¤¤¦Í×°ø¤â¤¢¤ê¡¢Ê¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÃæ¹ñ¤â¡¢·ÐºÑÌÜÅª¤Î»Ù±ç¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·³»öÅª¤ÊÀªÎÏ·÷¤Ë´Þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤â¤¢¤ê¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊÆ¹ñÉÔºß¡×¤Î¾õ¶·¤ò°ìµ¤¤Ë·êËä¤á¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²¤ÊÆ¤¬Âà¹Ô¤¹¤ëÃæ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎÌò³ä
¤·¤«¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÇ¤´ü¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¸µÄÌ¤ê¡¢¤È¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ´Ø·¸¤ÎÇË²õ¤Ï¡¢»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñºÝÃá½ø¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï²¤ÊÆ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂà¹Ô¤Ï·èÄêÅª¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤ÏÂç¤¤¤¡£Â¿¹ñ´ÖËÇ°×¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÆüËÜ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Á¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¶¨ÎÏ¤äÊ¶ÁèÃÏ¤Ç¤â·ÑÂ³À¤Î¤¢¤ë»Ù±ç¤Ï¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤È·ÐºÑÅª¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Î¶¯¤¤Èó²¤ÊÆ¤Î¹ñ¡¹¤È¤Î´Ø·¸¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Â¿¹ñ´Ö¤ÇÏ¢·È¤·¡¢¹ñºÝ¼çµÁ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤¸¤ï¤é¡¦¤¤¤¤Á¡¡½çÅ·Æ²Âç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£¶áÃø¤ËÄ«Æü¿·Ê¹Í¼´©¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡Ö»þ»ö¾®¸À¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÀ¤³¦¤Î±ê¾å¡¡ÀïÁè¡¦ÆÈºÛ¡¦Äë¹ñ¡×¡£