【専門家が解説】CBD、ニンニク注射…巷で流行る治療法の「ホントとウソ」

なぜか、実年齢より老けて見られてしまう――そんな悩みの真の原因が、いま次々と解明されている。若さには理由があるのだ。

今流行りのアンチエイジング

世の中には「アンチエイジング」と銘打った商品や療法が溢れている。胡散臭い代物から、本当に効果がありそうなものまで千差万別。素人にとっては判別しようがない。

実際のところはどうなのか。まず、最近何かと話題のCBDを取り上げてみよう。

CBDとは大麻草に含まれる成分のひとつ「カンナビジオール」の略称で、この成分にアンチエイジング効果があるとされている。もともと海外で流行っていたが、'18年頃から日本でもCBD成分の入った健康食品が出回り始めて、一躍ブームとなった。

CBD外来を行っている、みいクリニック代々木院長の三島千明氏が解説する。

「アンチエイジング効果については、現時点で確立したエビデンスがあるわけではありません。

ただし、細胞レベルでの炎症や酸化ストレスに対して、作用する可能性があると報告する海外の研究もあり、今後の検証が期待されます。CBDはリラックスを促し、自律神経のバランスを整える作用があり、睡眠の質の向上や精神的な疲労の軽減を目的に使われるケースもあります」

血管がズタズタになりかねない

老化防止というよりは、疲労を軽減させるために服用する人が多いという。基本的にはCBD成分の入ったオイルを、舌の下に数滴垂らしたり肌に塗ったりして摂取する。

「ただし、市販されているCBD製品の中には品質や成分表示にばらつきがあるものも報告されています。CBDは体質や既往歴によって合う、合わないがあるため、市販品を自己判断で使うより、CBDの取り扱い経験がある医療機関などで相談のうえ使用することを推奨します」（三島氏）

では、スポーツ選手などが愛用しているイメージが強い「ニンニク注射」はどうか。

早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構・規範科学総合研究所ヘルスフード科学部門部門長などを歴任した矢澤一良氏はこう語る。

「ニンニク注射にアンチエイジングの効果はありません。ただし、ニンニク注射の主成分であるフルスルチアミンは、瞬発的に疲れを治す働きをします。だからこそスポーツ選手に好まれているのです。

背景にあるのが、糖質を分解してエネルギーに変える働きです。そのため、血糖値を下げ、老化の原因である『細胞の糖化』を遅らせることができます。ただ、これは補助的な役割に過ぎないので、アンチエイジングと結びつけることは難しいです」

むしろ中高年世代にとって、ニンニク注射は「リスクになりうる」と矢澤氏は続ける。

「血管が硬くなっている人の場合、針から血管が逃げてしまい、うまく刺せない可能性があります。そんな人が日常的に注射をしていたら、針で血管がズタズタになってしまいます。なので、フルスルチアミンが含まれている『アリナミン』などの栄養剤を飲むほうがいいでしょう」

なんとなくのイメージで乱用することは控えたい。

