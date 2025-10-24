最新研究で判明！筋トレをすると、なんと「肌まで若返る」ことがわかった

なぜか、実年齢より老けて見られてしまう――そんな悩みの真の原因が、いま次々と解明されている。若さには理由があるのだ。

老けている人には筋肉が足りない

若く見える人は、実年齢以上に肌がきれいだ。前章では血管の健康が重要であることを解説したが、実はいま、もうひとつ肌の若々しさを大きく左右する要素として、「筋トレ」が注目されているという。筋肉と肌の関係を研究している、ポーラ化成工業フロンティアリサーチセンター副主任研究員の錦織秀氏が解説する。

「そもそも、肌の老化には大きく2つの要因があります。ひとつは紫外線や、乾燥など、外的な要因によって起こる老化。もうひとつは、加齢や生活習慣などの内的要因による老化です。

肌が若いというのは、肌のシミ、しわ、たるみが少ないということです。ほうれい線があるかないかによって、見た目の印象も大きく変わってくる。シミやしわも、度合いによっては、どうしても老けて見えてしまいます」

錦織氏らの研究では、意外にも、筋トレをすることで、肌の老化が改善することが実証された。

「40〜50代の女性、60人ほどを対象に、運動によって肌がどう変化するのかを調べました。被験者を2つに分け、ひとつのグループにはエアロバイクなどの有酸素運動を、もうひとつのグループには筋トレをしてもらいました」

一日10回のスクワットでいい

結果として、どちらも肌の老化改善に効果があったが、特に筋トレに関しては、その効果がより大きかった。

「筋トレをしていただいた被験者は、筋トレを週に2回、4ヵ月試していただきました。筋トレのメニューは、太ももの前側、後ろ側、腕、背中、肩、胸の6ヵ所の筋肉に、10回3セットずつ、最大筋力の75〜80％の負荷をかけるというものです。

すると、筋トレによって血中の肌の老化促進物質が減ることがわかりました。

その結果、皮膚内では肌を構成する重要な成分であるバイグリカンという物質も増加することがわかりました。バイグリカンが増えることで、肌の真皮の厚みが増すのです。

残念ながら、有酸素運動をしていただいた被験者は、肌の真皮の厚みに変化はありませんでした。

しかし、筋トレをしていただいた被験者の真皮は厚くなっていた。筋トレは、加齢によって薄くなっていく真皮の厚みを改善する効果があるのです」（錦織氏）

肌の真皮とは、表皮のすぐ下にある肌のメイン層のこと。真皮が薄いと、肌のツヤが失われ、老けて見える。逆に真皮に厚みがあると、キメ、色、ツヤがよくなる。

「真皮は、シミやしわとも密接に関係しています。実際、若く見える人ほど、真皮が厚いというデータがあります。筋トレなどを通して、真皮を厚くすることは、肌の見た目の老化を抑える効果があるのです」（錦織氏）

では、具体的にどんな筋トレをすればいいのか。

「実験では本格的なトレーニング器具を使っての筋トレでしたが、これはあくまでも研究のために行ったものです。実際には、無理することなく、できる範囲でスクワットを一日10回など、少しずつ始めるのがいいでしょう。またそれ以上に、継続することも大切です」（錦織氏）

筋肉をつけることは、健康に直結するだけでなく、見た目も若々しくしてくれる。まずは、簡単なトレーニングから始めてみよう。

