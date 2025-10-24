ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、２４日（同２５日）に敵地で迎えるブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦前日のメディアデーに出席。日米報道陣の取材に応じた。

ブルージェイズの印象について「投手もブルペンを含めて総合力が高いチームだと思うので、手ごわい相手だと思いますけど、自分たちの野球をできるように集中したいと思います」。第１戦では新人右腕イエサベージと初対戦。「まず軌道というか、投げ方も含めて独特ではあると思うので。それを自分の中でどう見えるのかなというのが一番かなと思うので。対戦を何回もしてる投手だと軌道も含めて慣れてると思いますけど、まず第１打席からそういう確認が大事かなと思います」と意気込んだ。

大ブーイングの中、１番打者としてプレーボール直後の打席に立つことが濃厚だが「まず先制点が大きなな流れの一つになるのかなと思うので、そういう意味では先頭打者でおそらく行くのではないかなと思うので、そこが一番。まずは出塁することですね。その後のムーキー（ベッツ）にしっかりとつなぐということが一番流れをつくる上で大事かなと思うので」と冷静に分析。「（相手は）やっぱり勢いが今一番あると思いますし、その上でもちろん実力も素晴らしいチームだと思うので。初戦がカナダでありますけど、逆に言えばそこで勝って、うちとしてはいい形でＬＡに戻るというのが最高の試合なんじゃないかなと思ってます」と力を込めた。

大谷はドジャース移籍１年目だった昨季、メジャー７年目にして初めてポストシーズン（ＰＳ）に進出。地区シリーズでパドレス、ナ・リーグ優勝決定シリーズでメッツを破ってワールドシリーズに駒を進めた。ヤンキースとのワールドシリーズでは第２戦で二盗を試みた際に左肩を脱臼。第３戦以降も強行出場を続けたが、本来の力を発揮出来なかった。昨季は２３年９月に受けた右肘手術の影響で打者専念だったが、今季は第４戦の先発も見込まれ、二刀流で挑む頂上決戦だ。

６月に投手復帰した今季は本塁打王こそ逃したが、自己最多の５５本塁打。ＰＳではワイルドカードシリーズ第１戦の本拠地・レッズ戦で２本塁打を放って好スタートを切った。フィリーズとの地区シリーズでは第１戦に先発してポストシーズン初登板ながら６回３失点で勝利投手。打者としてはシリーズを通して苦しんだが、存在感を見せた。

ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズでもなかなか打撃の状態は上向かなかったが、先発した第４戦で投げては７回途中２安打無失点１０奪三振、打っても初回先頭弾を放つなど３本塁打という投打で圧巻の活躍を見せて、４連勝突破に貢献した。

ＰＳではここまで投手としては２試合に登板して２勝無敗、防御率２・２５。１２イニングを投げて１９三振を奪っている。打者としては全１０試合にフル出場し、４１打数９安打の打率２割２分ながら、５本塁打、９打点をマークしている。