「日本の高齢者をダマすの、超カンタンでした（笑）」…被害総額50億円の特殊詐欺犯が語る一部始終

月の「売り上げ」は3億円

電話を使った特殊詐欺には約3年前から従事してきました。最初の月の「売り上げ」（＝被害金額）が9000万円。その後は一度も1億円を切ったことがなく、月に2億〜3億円の「売り上げ」をコンスタントに上げてきました。1回あたりの（被害）金額が3000万円を上回らないと、燃えない体質になってしまいましたよ（苦笑）。

東南アジアを拠点にした特殊詐欺への日本人の関与が続々と明らかになっている。その多くは、「園区」（パーク）と呼ばれる出入り口が封鎖された中華系工業団地に詐欺拠点を置き、日本に住む高齢者に電話をかけ、警官などを騙って巨額の金銭を騙し取るという手口だ。10月1日にも、愛知県警など6県警合同捜査本部が、カンボジア北西部のポイペトを拠点に特殊詐欺をおこなっていた男女29人の再逮捕を発表した。

今回、筆者の取材に応じた坂崎靖幸氏（仮名・30代）は、カンボジアの某拠点を根城に、50億円を荒稼ぎした対日詐欺チームの「エース」。筆者は『週刊現代』7月7日号で園区の実態をレポートしたが、詐欺拠点の取材中に出会った彼にあらためて取材を申し込むと、驚愕の手口を滔々と語った。

詐欺対象の大部分は高齢者ですが、実は大企業の経営者や弁護士、警察OBを引っかけたこともあります。しっかりハメれば、法律に慣れた人でもあっけなく騙されます。

シナリオは警察を騙るのが基本です。ウチの手法は3人1組のチームで動く。「3線方式」と呼んでましたね。

警官と検事のペアで追い込んでいく

まず1線（1人目）は、「顧客」（＝ターゲット）に最初の電話をかける係。携帯電話会社やカード会社の電話オペレーターを騙って、「あなたのカードの不正利用が判明したので、警察の方に繋ぎます……」と場面を演出します。この役割は、相手に安心感を与えるために女のメンバーにやらせることが多い。

あるいは、新人や度胸のないヤツにやらせることも多々ありました。普通の会社の電話オペレーターだって、オドオドしている人もいますから、不自然じゃないんです。

続く2線は警官役です。徹頭徹尾、市民に寄り添う優しいおまわりさんを演じます。「あなたの口座が巨額の国際マネーロンダリングに使われている」と伝えたうえで、「普通なら逮捕ですが、〇〇さんは悪質性がなさそうだ」と、上手く手綱を握っていきます。高齢者の悩みもしっかり聞き、信頼関係を構築するんです。

それで、「あなたが検事さんに直接説明して、誤解を解いてみてください。電話を繋ぎますから」と話を持っていく。

ここで3線、鬼検事役の出番です。最後に「顧客」にカネを払わせる重要な役割なので、手慣れている俺が担当することが多かったですね。

検事は電話を取っても、露骨に不機嫌そうな態度で「意味がわかりません」「法は絶対に曲げられない。必ずあなたを立件に追い込む」と相手を突き放す。2〜3回はガチャ切りして威圧し、もう助からないという不安を煽ります。

いっぽう、2線の警官役は「顧客」をひたすらフォローし、味方を演じ続ける。「あの検事さんは厳しい人で……」「でも〇〇さんは無罪だと信じてもらえるように僕も頑張ります」と。

客観的に考えれば不自然な状況でも、アメとムチでコントロールして、疑えない心理状態に追い込んでいくんです。

「売り上げ」の8%が取り分

あとはフィニッシュです。「裏で極秘に金銭を補塡する」「金融庁の職員が受け取りに行く」といった話に持っていき、現金や貴金属が入った紙袋を指定の場所に置かせる。これを「受け子」（金銭の受け取り役）が取りに行くことで、作戦は終わりです。

俺たちのチームは、アシがつかないよう、「受け子」と「顧客」を極力、接触させないことにしていました。もちろん、特定の口座にATMでカネを振り込ませるパターンもあります。

「売り上げ」の分配は、ウチだと1線が6％、2線が8％、3線が6〜8％です。残りは園区の元締の台湾マフィアや金主たちが吸い上げる。俺個人だけでも、3年間の売上総額は50億円くらいあるんじゃないでしょうか。

ちなみに、3線を出さずに2線でクロージングする手法もあり、この場合は金額の14％が2線の懐に入ります。

こうした特殊詐欺では、電話に時間をかければかけるほど、捕まるリスクも高まると言われる。しかし坂崎氏のスキームは、そんな常識すら乗り越える。「顧客」を騙すときに何を考えているのか、後編記事『特殊詐欺犯が狙うのは「愛知と静岡」「金持ちが住むエリアの隣町」…その驚きの理由』にて、裏側を詳しく語ってもらった。

「週刊現代」2025年10月27日号より

