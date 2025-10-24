½©»³¿Î»á¡Ø¿ô³Ø¼Ô¤Ë¡Ö½ª³è¡×¤È¤¤¤¦²ò¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¼«Ê¬¤Ï»à¤ó¤Ç¤âÄêÍý¤Ï±Ê±ó¤ËÉÔÌÇ¡£¿¿Íý¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ò80ºÐ¡¢¥Þ¥¸¤«!?¡Ó¨¡¨¡¡£¤½¤ì¤¬º£·î79ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¿ô³Ø¼Ô¡¢½©»³¿Î»á¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ò²¼¼ê¤Î²£¹¥¤¤â¸Ü¤ß¤º¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤ËÊÒ¤Ã¤Ñ¤·¤«¤é¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤Ï°Àï¶ìÆ®¤·¤Æ¤¤¿Ç¯·î¤À¤Ã¤¿¡Ó¤È¡£
¡¡°Õ³°¤Ë¤â¤½¤ÎÈ¾À¸¤Ï¼ºÇÔ¤ÈºÃÀÞ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿ô³Ø¤À¤±¤Ï²ò¤±¤Æ¤â²ò¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Ãø¼Ô¤Î¡¢¼ç¤Ë40Âå°Ê¹ß¤ÎÀº¿À¤Îµ°À×¤¬¡¢ËÜ½ñ¡Ø¿ô³Ø¼Ô¤Ë¡Ö½ª³è¡×¤È¤¤¤¦²ò¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ë¤ÏÇ¯Âå½ç¤ËÄÖ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡Ö¿ô³Ø¼Ô¤Î½ª³èËÜ¤ò¡×¤È°ÍÍê¤µ¤ì¤¿Åö½é¡¢¼«¿È¤Ï½ª³è¤È¤¤¤¦¶Á¤¤Ë¤½¤ì¤Û¤É¶½Ì£¤¬»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó½ª³è´Ø·¸¤ÎËÜ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢°ìÄÌ¤êÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â·ë¶É¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿»ö¤â½àÈ÷¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¤ß¤¦¤é¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¤Î¥¢¥¦¥ÈÏ·¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤º¡¼¤Ã¤È¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¿ÍÍÍ¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡¢º£¤âÀÎ¤â¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Îã¤¨¤Ð¡Ò¿Í´Ö¤ÏÌ´¤ò»ý¤Á¡¢Á°¤ØÊâ¤Â³¤±¤ë¸Â¤ê¡¢Í¾À¸¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ó¡Êby°ËÇ½Ãé·É¡ËÅù¡¹¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤ÏÅìÀ¾¸Åº£¤ËÏË¤ëÀè¿ÍÃ£¤ÎÌ¾¸À¤ää¾¸À¤¬³ÆÃÊÍî¤Î¸«½Ð¤·¤Ë°ú¤«¤ì¡¢Âè3¾Ï¡Ö»Í½½¤Ë¤·¤ÆÂç¤¤¤ËÎ®Î¥¤¦¡×¡¢Âè6¾Ï¡ÖÏ»½½Âå¡¢À¤´ÖÊÂ¤ß¤Î·Ð¸³¤âÀÑ¤à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÏÂê¤ÈÊ»¤»¤ÆÆÈÆÃ¤Î¥ê¥º¥à¤ä¹¤¬¤ê¤òÀ¸¤à¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤Î¼ç¤â¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤ä¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä¡¢¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢¥²¡¼¥Æ¤Ë¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥È¥¦¥§¥¤¥ó¡¢Åí°æ¤«¤ª¤ê¤ä¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤äÄ«±Ê¿¶°ìÏº¤È³Æ³¦¤ËÏË¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÃø¼Ô¼«¿È¤¬Æü¡¹¡¢°Õ¼±Åª¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¯¡£
¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Î°ÍÍê¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¡Ø»þÂå¤Î¾Ú¸À¼Ô¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÆÉÇä¿·Ê¹¤ÎÏ¢ºÜ¡Ê·×37²ó¡Ë¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï²¿Ç¯¤Ë²¿¤ò¤·¤¿¤«¤È¤«¡¢»ö¼ÂÃæ¿´¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Ç²¿¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤È¤«¡¢¿´¤ÎÆ°¤¤òÉÁ¼Ì¤·¤è¤¦¤Èº¹ÊÌ²½¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò64¸Ä¤Û¤É¡¢¤Á¤ê¤Ð¤á¤Æ¤ß¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡Ì¾¸À¤ää¾¸À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë»öÊÁ¤òÈó¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¸À¤¤ÆÀ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ê¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤ÎÏ¢¤ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢Æ¬¤ËÃ¡¤¹þ¤à¤Î¤¬½¬¤¤À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤¬Ä«±ÊÀèÀ¸¤äËÜÅÄ½¡°ìÏº¡¢¤½¤ì¤«¤é»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¤«ÆÒ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢»ä¤ÏÆÒ¤µ¤ó¹¥¤¤ÇÁêËÐ¹¥¤¡¢¡Ø¥¿¥â¥ê¶æ³ÚÉô¡Ù¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Î¤«¤ËÊÐ¤ê¤ÏÂ¿¾¯¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ËÜ¼Á¤ÎÂª¤¨Êý¤Ï¿ô³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤È¡£
¡Ö¤É¤ó¤ÊÂ¿³Ñ·Á¤Î³°³Ñ¤ÎÏÂ¤â»°É´Ï»½½ÅÙ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Àéº¹ËüÊÌ¡¢Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤ëÂ¿³Ñ·Á¤ÎÃæ¤«¤éËÜ¼Á¤òÂª¤¨¡¢ÄêÍý¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¿ô³Ø¤È¡¢Ê¸³Ø¡¢ÆÃ¤Ë»í¤Ï¤«¤Ê¤ê»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤äËÜÅö¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢»þ¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É´Ê·é¤ËÈþ¤·¤¤·Á¤ÇÂåÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¿ô¤ä¿Þ·Á¤Ê¤é¿ô³Ø¡¢¿Í´Ö¤Ê¤éÊ¸³Ø¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÜ¼Á¤òÃê½Ð¤¹¤ë¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤ÏÃ¯¤Ç¤âÆü¾ïÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÆÒ¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤È¿ô³ØÅªÈ¯ÁÛ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¶Ã¤«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¼«¾Î¡¦¿ô³Ø·ù¤¤¤ÊÊý¤âÃ±¤Ê¤ë¿©¤ï¤º·ù¤¤¤«¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂÕ¤±¼Ô¤«¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÜ½ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¡¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¹â¹»¤Îº¢¡¢¡Ò¤É¤ó¤ÊÃÏ¿Þ¤â¡¢4¿§¤Î¿§¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¹ñ¤É¤¦¤·¤¬Æ±¤¸¿§¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅÉ¤êÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ó¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÄÌ¾Î¡Ö4¿§ÌäÂê¡×¡Ê1976Ç¯¤Þ¤ÇÌ¤²ò·è¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¥°¥é¥ÕÍýÏÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÎ¥»¶¿ô³Ø¤Ø¤È¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤¿½©»³»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Ï¥é¥ê¡¼¶µ¼ø¤ÏºÇ½é¤Ë¤·¤ÆºÇÂç¤Î»Õ¡£Æ±»þ¤Ë¡Ò¢ö¥Ü¥¹¤·¤±¤Æ¤ë¤¼¡Ó¡Êby´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¡Ë¤ÈÊ¸¶ç¤Î°ì¤Ä¤â¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¡Ö¥±¥Á¤Ç²¸Ãå¤»¤¬¤Þ¤·¤¤¡×²¸»Õ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ÅÆð¸ò¤¨¤Æ½ñ¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ò¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°¦¾ð¤òÊú¤±¤ëÂÐ¾Ý¤«¤é¤·¤«¡¢³Ø¤Ð¤Ê¤¤¡Ó¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥Æ¤Î¸ÀÍÕ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¸ý¤¦¤ë¤µ¤¤¤·¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ä¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¿¥À·ô¤Ï¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡¢¶â¤Î¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Ï°ìÀÚ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¥¸¥å¡¼¥¹¤òÇã¤Ã¤¿¤éÇã¤Ã¤¿¤ÇÉ¹¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÎÀÑÊ¬¤ÎÎÁ¶â¤òÊÖ¤»¤ÈÅ¹¤Î¿Í¤ËÍí¤ó¤À¤ê¡¢Âç¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¹¥¤¤Ç¡¢°ì»®Äê³Û¤Î»þ¤Ï»³À¹¤ê¤Ë¤·¤¿ÎÁÍý¤ò¤³¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤½¡¼¤Ã¤È»ä¤ÈÊâ¤¯»Ñ¤ò¾Ð¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢Ä¶¸ÄÀÅª¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢°¦¾ð¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤Èº£¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢Ä¹À¸¤¤¹¤ë¤È¡×
Ã±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡¢¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï
¡¡Ãø¼Ô¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÉÑÈË¤ËÅÐ¾ì¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï1990Ç¯Âå¡£ÆÃ¤ËNHK¶µ°é¤Î²Æ¤Î¡Ø¿ô³Ø¹ÖºÂ¡Ù¤ÏÌÏ·¿¤ò¼êºî¤ê¤·¤Æ¡ÒÄêÍý¤ä¾ÚÌÀ¤ò»ë³Ð²½¡Ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸å¤Î¿ô³ØÉáµÚ³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡Ö»ä¤ò¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø¿ô³Ø¹ÖºÂ¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â¤º¤¤¤Ö¤ó½Ð¤¿¤·¡¢¿ô³Ø¼ÔÊø¤ì¤Î¥Ô¥¨¥í¤È¤«¥í¥óÌÓ¤Ë¥Ð¥ó¥À¥Ê¤Î¥ì¥²¥¨¿ô³Ø¼Ô¤À¤È¤«¡£¤Þ¤¢¡¢¤¢¤ëÌÌ¤Ï»ö¼Â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£
¡¡¤Ç¤âËÜÅö¤Ï¸¦µæ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿ô³Ø¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÜÊª¤Î»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ï·ë¹½¥Þ¥¸¤Ë½ñ¤¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¤ä¤ì¥³¥¹¥Ñ¤À¥¿¥¤¥Ñ¤À¤È¸À¤¦¤±¤ì¤É¡¢»ä¤¬ËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤Î¤â¿ô³Ø¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â²Ô¤®¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îº¬´´¤Ï¿ô³Ø¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¡¢¼ñÌ£¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¡¢¼ºÇÔ¤â¤·¤¿¤«¤é¡¢¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î´Ö¡¢Â¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤äÊÌ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢60Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ï´â¤â·Ð¸³¡£¡Ò¼«Ê¬¤â¤³¤ÎÀ¤¤Ë¸Â¤ê¤¢¤ëÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡Ó¤È¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÒÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤¯Í¥¤·¤¯²¹¤«¤¯¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡Ó¤È¤è¤ê¸¬µõ¤Ë»×¤¨¤¿¤È½ñ¤¯¡£
¡Ö¤Ê¤¼¿ô³Ø¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¤¿¤À¹¥¤¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿¿Íý¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¿¿Íý¤Ï¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤éÌ¤Íè±Ê¹å¿¿Íý¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¡¢¿Í¤Î¼çµÁ¤È¤«½¡¶µ¤È¤«»þÂå¤Ë¤ÏÁ´¤¯°Í¤é¤Ê¤¤¡£¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¤ÎÄêÍý¤Ï¥¤¥ó¥É¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥»¥ë¥Ó¥¢¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀµ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â²¾¤Ë¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ä¡Ø¿À¶Ê¡Ù¤¬¸Å¤Ó¡¢´öÂ¿¤Î·úÃÛÊª¤¬Êø²õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÄêÍý¤Ï±Ê±ó¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï»à¤ó¤Ç¤â¤½¤ÎÄêÍý¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤À¤«¤é»ä¤Ï¿ô³Ø¤Ë¿ÀÈë¤ò´¶¤¸¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤á¤ë¤·¡¢´èÄ¥¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡¢¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×
¡¡¼ºÇÔ¤ÎÃæ¤ËËÜ¼Á¤ò¸«½Ð¤·¡¢¡Ò¸úÎ¨½Å»ë°ìÊÕÅÝ¡Ó¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¹³¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤Ï¡¢ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤ä¥æ¡¼¥â¥¢¤â¹þ¤ß¹þ¤ß¤Ç¡Ö¤½¤ì¤¬ËÜÊª¤Î»ä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
½©»³¿Î¡Ê¤¢¤¤ä¤Þ¡¦¤¸¤ó¡Ë¡¿1946Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÍý³ØÉô±þÍÑ¿ô³Ø²ÊÂ´¡£½ÙÂæÍ½È÷¹»¹Ö»Õ¡¢ÆüËÜ°å²ÊÂç³Ø½õ¶µ¼ø¡¢¥ß¥·¥¬¥óÂç³ØµÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢ÊÆ¹ñAT&T¥Ù¥ë¸¦µæ½ê²Ê³Ø¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢Åì³¤Âç³Ø¶µ¼ø¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¶µ¼øÅù¤òÎòÇ¤¤·¡¢¸½ºßÆ±±ÉÍÀ¶µ¼ø¡£2017Ç¯¥µ¥ó¥È¡¦¥É¥ß¥ó¥´¼«¼£Âç³ØÌ¾ÍÀÇî»Î¡£2018Ç¯³°Ì³Âç¿ÃÉ½¾´¡£2021Ç¯¥³¥í¥ó¥Ö¥¹µ³»Î·®¾Ï¡£2025Ç¯¿ðÊõÃæ¼ú¾Ï¡£¹¥¤¤ÊÆÒ¤µ¤ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ú1¡Û¡ØÆÒ¼¡ÏºÁê¹ç¤¤»±¡Ù¡Ú2¡Û¡ØÆÒ¼¡ÏºÍ¼¾Æ¤±¾®¾Æ¤±¡Ù¡Ú3¡Û¡Ø¸ýÅ«¤ò¿á¤¯ÆÒ¼¡Ïº¡ÙÅù¡£173cm¡¢68kg¡¢A·¿¡£
¹½À®¡¿¶¶ËÜµª»Ò
