夫は仕事、子どもは学校。じゃあ私は何者？40歳の福田萌がシンガポールで見つけた自分の可能性

数年前にシンガポールに移住し、12歳の女の子と8歳と1歳の男の子、夫の中田敦彦さんと暮らしている福田萌さん。

タレントとしての仕事をしながら、母親同士がつながるサロンを提案したり、防災士の資格をとったり……一人の母として、女性として、妻として、仕事人として、感じたことを福田さん自身の言葉で綴ってきたこの連載が書籍化され『「中田敦彦の妻」になってわかった、自分らしい生き方』として刊行。「妻に合わせる気が全くない“ジェット機型走者”」の夫・中田敦彦さんとの激動の人生、ジェットコースターのような毎日がまとめられている一冊だ。

シンガポールでの生活を通して「私は何者？」とモヤモヤ考えることが多くなったという福田さん。その迷いと向き合い、導き出した答えとは。自分らしい働き方やキャリアを模索しながら、学び続ける可能性についてお伝えします。

私は何者？

私は何者なんだろうか。

シンガポールに来てから、その問いかけがずっと頭の片隅にある。

海外で暮らすと、「あなたはどんなビザ（在留資格）でここにいるの？」という前提がつきまとう。

私の在留資格は、夫に帯同するDependant’s Pass（DP）。DP単体では就労は自動的に認められない。働くには別の就労パスが必要だと知ったのは移住直前のこと。日本にいたころは、私には芸能の仕事以外にもいくつもの無限の選択肢があると思っていた。けれど、ここではまず国の制度を理解して、条件を満たすことが出発点になる。

いまこうして原稿を書けているのは、FRaU webが日本のメディアであって、シンガポール国内で雇用されたり、現地のクライアントと直接やり取りしている仕事ではないから。「私は日本のメディアから依頼がある人間です」と国に届出をして、ルールに則って活動ができる。

ルールに則れば制約はなくなるはずなのに、「自由に働けない」「職業選択の自由がない」という現実は、少し窮屈に感じて、自分自身との対話を繰り返すきっかけになった。

「あなたは一体何者なの？」

夫は仕事をするためにシンガポールにいる。子どもたちには学ぶための場所がある。

一方の私は何でもないような気がして、少し気持ちが落ち込むこともあった。

海外生活で見つけた新しい挑戦

せっかくこうして海外にいて、普通ではできないようなスパークルな体験や出会いが日々起こっているにもかかわらず、心の中ではもう一人の自分が「私は何者？」と囁く。シンガポールのすごく明るい光が降り注ぐ毎日に、影のようなものがいつも付き纏っている私。この状態を自分で理解するのに、結構時間がかかった。あまり誰とも共有することなく、立場の違う夫にさえ、うまくこの話はできないでいた。

私はとりあえず、「思い悩むなら、動け」というタイプの人間だった。

この状況を打破しようと、とにかく動いてみた。YouTubeを始めた。英語を学んだ。子育てに全力投球し積極的に学校に参加した。第三子も授かることができた。大学院を調べたりした。芸能のキャリアチェンジなら、例えば日本のメディアを現地でコーディネートすることならできる？ なんてぼんやり思ったりした（思うだけ）。

そんななか、シンガポールでできた日本人の友人が、それまでの医療系キャリアとは全く違う道の、日本語教師の資格を取るという話を聞いた。オンラインで学習し、試験は日本で行うとのこと。彼女は生活環境的にこれからも海外生活が続きそうだし、別の国へ移る可能性もあるという理由からその資格に行き着いたらしい。

日本語教師なら、自分の日本語話者のスキルを活かせるし、海外どこにいてもニーズはある。資格を取得するという道。彼女のアイデアはいいなと感心していた。

私は「学習者」！

そんななか、「日本の資格・検定」のサイトを運営する企業から、「賃貸不動産経営管理士」という資格を受けませんか？ と依頼があった。「賃貸不動産経営管理士」は、賃貸住宅に関する知識や技術、そして倫理観を持ち、適切に不動産を管理する専門家。2021年から国家資格として認められている。私がこれまでFP2級を取得したことや、宅建を勉強（結果は不合格）していた経歴を見てお声がけくださったのだと想像する。

大学院は学びたいことが具体的にあるわけではないし……と後ろ向きに思っていたなかで、この賃貸不動産経営管理士は今後のキャリアへも、はたまたキャリアチェンジにも、と夢が広がる。

数ヵ月前シンガポール国内で引越しをしたときに、在住日本人向けの不動産エージェントを利用して家探しを行なった。そのときに案内してくれた日本人女性がカッコよくて、もしも不動産の資格やスキルを習得すれば、今後シンガポールの不動産会社で働けるかもしれない、と淡い期待を抱いた（実際はそんな甘いものではないと思うが）。

なにしろ、私は不動産が好きだ。引っ越しをするのも、間取り図を見るのも好きだし、新しい土地の地理を調べるのも好きで、この道がここにつながっている、この駅にはこれがあると発見するのも好き。夫はいつまで経っても道の名前は覚えないし興味がないらしいので、これは私に備わっている特性なんだろうと思う。

そして、賃貸不動産経営管理士の資格の勉強を始めた。これが楽しいのなんのって！ 新しい発見と、日々の充実感がまるで変わって、「私は何者なんだろう？」という問いが影を潜めた。

いまの私は何者？

そう、私は学習者なのだ！

いつからでも始められる学びの楽しさ

新しい発見は学びの内容もさることながら、ツールの進化もその一つだ。15年前、宅建の勉強をしていたころの学習方法は、資格学校のDVDが大量に自宅に送られてきて、DVDデッキにそれをセットして行っていた。しかしいまはスマホ一台あればアプリで完結する。動画もどこでも見放題だ。また深掘りしたい内容が出てきたときにYouTubeにワード入力すれば、関連動画がいっぱい出てくる。たまに明らかに中田敦彦のYouTube大学をトレースしている動画もあったりして面白い。

文房具の進化にも気づいて感動する。細かいところを消せるノック式の消しゴム「MONO zero」。マーカーがまるで筆ペンのようにしなやかに引けるKiReNa（キレーナ）。文房具トークを12歳の長女とするのも楽しい。

私は正直40代になって、最近忘れっぽいし脳は衰えているだろうと勝手に自分で自分を諦めていた。でもだからこそ学び方も変わった。より慎重に学習しよう、一度間違えたところは念入りに、まずは仕組みから理解しよう、という意識が働く。

きっと明日には余裕で忘れる。明日は突然子どもが熱を出すかも。自分にもスケジュールにも期待しないことで、学び方がいっそう丁寧になっているのは進化なのか、退化なのか。変化を感じる。

何よりも学んだ先に新しい人生が広がっている！

学びは国の仕組みも何も、私を遮ることはない！ ドントストップミーナウ！ と思うと、希望がぐんぐん広がっていく。

勢い余った私はさらに、中国語とチェロも習い始めた。一見関係ない2つだけど、どちらも私の興味があったもので、迷わずに飛び込んだ。密かに習い事ブームが巻き起こっている。私のシンガポールの毎日はとにかく学びに忙しい。

何を得るか、何になるか、そんなことにとらわれなければ、学びの材料は世界中に転がっている。不動産も中国語もチェロも、何かが私のエッセンスとして加わって、奥深く私を形成していくに違いない。

学ぶって楽しい。人は何者になれる。いつからでも。

あれ？ どこかで聞いたフレーズだ。

そう、夫がYouTubeの動画でいつも口にしているあの言葉。今はその言葉を、自分の言葉として口にしたい気分だ。

