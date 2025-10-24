「思わず二度見」かまくらから顔を出したのは“クマ…じゃない？”→正体に1.8万いいね「もふもふ」【ママリ】

え、クマ？思わず2度見、かまくらから顔出す姿に1.8万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、くり蔵(@kurizo_chow)さんの投稿したお写真です。雪が積もると作りたくなってしまうかまくら。雪が降る地域で育った方は、作ったことがあるかもしれません。





そんなかまくらに惹かれてやってきたのは、投稿者さんの愛犬。くり蔵さんが「冬眠中のクマではありません」と投稿したかわいい姿とは？

©kurizo_chow

冬眠中のクマではありません🧸

かまくらの中で寝そべっていたのは冬眠中の熊…ではなく、投稿者の愛犬・くり蔵くん。クリーム色の毛に、お鼻周りの模様が子熊のようにも見えます。遠目から見ると、間違えてしまうかも？眠そうなお顔とぽってりとした様子が何ともかわいらしいです。



この投稿には「かまくらで一緒にぬくぬくしませんか」「もふもふテディベア」といったコメントが寄せられていました。ふわふわの毛が温かそうで、かまくらの中で一緒に暖まりたくなりますね。冬眠中の熊そっくりなくり蔵くんの姿に癒やされる、素敵な投稿でした。

かわいすぎる「ほぺ毛」アニメのように整った猫のお顔に1.5万いいね

ご紹介するのはふわも(@fuwamopurimo)さんによるとってもキュートな猫のお写真です。長毛種の猫ちゃんは寝ぐせで毛の形が変わることもあります。ただ、今回はしっかりと整えられたことでとっても高貴な姿の猫ちゃんになったようで…？

©fuwamopurimo

ほぺ毛 < ´･ω･` > 整いました⛄️

きちんとした姿勢でまっすぐこちらを見つめる姿は中世ヨーロッパの貴族のよう。肖像画に描かれそうな菅良です。左右ともバランスよく整えられた毛並みはとってもかわいいですね。この投稿には「美しい」「姿勢も整ってますね」「髭男爵のひぐちくんを思い出した」といったリプライがついていました。



リプライにはお笑い芸人さんを思い出した人も多いようで、コミカルなやり取りがされていました。猫ちゃんのかわいい姿に気持ちの和らぐ投稿でした。

ゲージの段差に腰かけて…虚無顔のチンチラに12万いいね

ご紹介するのはチンチラの弎陸玖と弎詁同(@super_miroku369)さんが投稿したある写真。ペットのかわいい様子、おもしろい様子はつい写真におさめたくなりますよね。チンチラという動物をご存じですか？目がくりくりとしていて、とても愛らしい小動物です。小さいながら、表情豊かでさまざまな顔を見せてくれるようですよ。



投稿者・チンチラの弎陸玖と弎詁同さんは、ある日のチンチラの様子を投稿して話題となりました。

©super_miroku369

またチンチラやめてる…ww

「ふぅ…やれやれ、疲れた」そんな声が聞こえてきそうなチンチラの写真。まるで疲れた人間のような姿に、思わず笑ってしまいますよね。一体何があったのでしょうか。



この投稿に「中に人間入ってます？」「日向ぼっこしている祖父母に似ています」などのリプライが寄せられました。人間味あふれる、面白かわいい表情のチンチラに癒やされる投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）