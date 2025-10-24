「あれ？首振ってる！」泉ピン子「共演者いじめ」疑惑バッシングを受けた時の「原因不明の病気」

78歳になった泉ピン子さんが10月16日にフジテレビ系バラエティ「あの金どこ行った？かつて大金を手にした有名人の今を直撃取材！草磲剛×ホラン千秋」に出演。ドラマ1本の出演料と出演数を考えると、これまで50億円くらい稼いでいるはずという数字が大きな話題を呼んだ。

しかし実はずっと事務所でお金を搾取されていたし、それが発覚した53歳のときには数億円もの借金を抱えることになったりもしたのだ。

『おしん』『渡る世間は鬼ばかり』といった国民的ドラマに出演しながら、バラエティ『ぴったんこカン・カン』に出演したのも、実はこの借金も大きく影響しているという。そんな波乱万丈の人生を綴ったのが『終活やーめた。 元祖「バッシングの女王」のピンチをチャンスに変える思考法』だ。

本書刊行記念で、10月28日には東京・三越劇場での講演会も開催される。さらにこの日は佐藤隆太さん、星野真里さん、あめくみちこさんとの公開記者会見で「新作舞台」の発表もあるのだという。9月で78歳になったが、年を気にせぬ活躍ぶりだ。

そこで本書より、バッシングされて体調を崩したときのエピソードを特別公開する。

ストレスとの付き合い方

ここ何年かは不安や心配の種がずっと燻っていましたけど、考えてみると、それは 私だけじゃなくて社会全体のことでもあって……。結局、年も続いた新型コロナ感染症の流行が、誰にとっても相当のストレスだったんじゃないかと思います。

ただ、今は誰でも普通に「ストレス」「ストレス」っていうけど、私が若い頃はほとんど聞いたことがなかったですね。昔は、労働環境も劣悪なのが普通だったし、サラリーマンは「モーレツ社員」であることが当然みたいな感じでした。私が小中学生の頃は、“不登校”とか“引きこもり”みたいな言葉もなくて、学校に行きたがらない子のことは、“登校拒否児童”なんて呼び方をしていたと思います。社会人になった頃には、作家の北杜夫さんがご自分の躁鬱病（双極症）のことを、娘さんとの対談集かなにかで面白おかしく話していらして、勝手に「頭が良すぎるから、心の病気になるのかな」なんて思ったぐらい。

こちとら肉体労働なので、嫌なことがあっても、 それを思い悩んでいる暇がない。毎日ヘトヘトだから一晩寝たらだいたい忘れる（笑）。単純なんです。でも、帰り道に「あーあ」なんて思ったときは、「生きていれば、いい日もあれば悪い日もある。今日は嫌なことあったけど、明日はきっといいことありますように」と、そうやって頭を切り替えていました。

ストレスや不満をぶつけるようなバッシング

高度成長期が一段落したあとの1980年代……いわゆるバブル期に、「ストレス」って言葉をみんなが普通に使うようになって。ちょうどそのタイミングで私……売れたんですね（笑）。そうしたら今度は、まるで世の中のストレスや不満をぶつけるかのように、何かあるたびに週刊誌でバッシングされました。

でも、それで傷ついたかというと、そうでもない（笑）。もちろん「まったく傷つかなかった」と言えば噓になるし、多少の……眠れないとか、食欲がないとか、肌が荒れるとか、そのくらいのことはあっても、仕事に支障をきたすほどじゃなかった。

自慢じゃないけど波瀾万丈の人生で、夫に隠し子がいたり、事務所から独立しようとして多額の借金を背負わされたり、人生のピンチは何度かありました。でも、抱えている問題を、自分の力で解決するときは、案外人間ってパワーが湧くものです。振り返ってみれば、「あのときは大変だったなぁ」って、懐かしさすら覚える（笑）。

でも、自分の力ではどうにも挽回できないことでバッシングされたときは、メンタルにきますね。7〜8年前になるかな。ドラマの本番中でも、突然こう……無意識で首を振ってることがあって。自分でも違和感はあったけど、出ているドラマを観てたときに、「あれ？ 首振ってる！」って気がついたんです。

「パーキンソン病かも」と思って順天堂病院に行ったら、“本態性振戦”っていう病気だと診断されました。お医者さんが、「“本態性”というのは、原因不明の病気につける言葉なんですが、この病気の多くは、ストレスが原因と考えられます」って言うので、「はっ」としました。

◇書籍のサブタイトルには「元祖バッシングの女王の「ピンチを福に転じる」思考法」とある。しかしたとえ大丈夫と本人が思っていても、身体がサインを出してしまうものなのだ。

ただ、体調を崩してそのままピン子さんは終わりではなかった。後編「泉ピン子「共演者いじめ疑惑」バッシング後の病気から立ち直ることができた理由」にてそれからどのように立ち直ったのかをお伝えする。

