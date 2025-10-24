ÎëÌÚÍ£¤¬°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼²¤½£¥ê¡¼¥°
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¤½£¥ê¡¼¥°¤Ï23Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°Âè3Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ÎÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¥Û¡¼¥à¤Î¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡ËÀï¤ÇÁ°È¾20Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢¸åÈ¾30Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2¡½0¤Ç¾¡¤Á¡¢¾¡¤ÁÅÀ7¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾åÅÄåºÀ¤¤¬¸åÈ¾36Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ï¥Ñ¥Ê¥·¥Ê¥¤¥³¥¹¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¡Ë¤Ë3¡½1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕ¹ä¤Ï¸åÈ¾20Ê¬¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤ÎËÌÌîñ¥ÂÀ¤Ï¥Õ¥§¥ì¥ó¥Ä¥Ð¥í¥·¥å¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡ËÀï¤Ë¸åÈ¾18Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2¡½3¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡¢3Ï¢ÇÔ¡£
¡¡´ú¼êÎç±û¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¥·¥å¥È¥¥¥ë¥à¡¦¥°¥é¡¼¥Ä¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤Ë2¡½1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ4¤È¤·¤¿¡£