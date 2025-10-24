¡ÚÀ¾Éð¡ÛÌÀ¼£Âç¤Î¾®ÅçÂç²Ï¤ò°ìËÜÄà¤ê¡¡¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¤Ë´üÂÔ¡¡6°Ì¤Ç»Í¹ñ¶ä¹Ô¤«¤é54Ç¯¤Ö¤ê¥×¥íÆþ¤ê¤â
¡þ2025Ç¯¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ(23Æü)
¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¾Éð¤ÏËÜ»ØÌ¾¡¦°éÀ®¹ç¤ï¤»¤Æ13¿Í¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÏÌÀ¼£Âç³Ø¤ÎÊá¼ê¡¢¾®ÅçÂç²ÏÁª¼ê¤òÃ±ÆÈ»ØÌ¾¡£»öÁ°¤Ë1°Ì»ØÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ø¸ÀÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¾®ÅçÁª¼ê¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬°é¤ÄÅÚ¾í¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
6°Ì»ØÌ¾¤Ç»Í¹ñ¶ä¹Ô¤Î³°Ìî¼ê¡¢ÀîÅÄÍª¿µÁª¼ê¤ò»ØÌ¾¡£Ã´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡ÖÂ¤¬Â®¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¡£»Í¹ñ¶ä¹Ô¤«¤é¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤Ï54Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¦°Ê²¼¡¢À¾Éð¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê°ìÍ÷
¢¡ËÜ»ØÌ¾
1°Ì:¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê(ÌÀ¼£Âç)
2°Ì:´ä¾ëñ¥¶õÅê¼ê(Ãæ±ûÂç)
3°Ì:½©»³½Ó³°Ìî¼ê(ÃæµþÂç)
4°Ì:ËÙ±Û·¼ÂÀÅê¼ê(ÅìËÌÊ¡»ãÂç)
5°Ì:²£ÅÄÁóÏÂÆâÌî¼ê(»³Â¼³Ø±à¹â)
6°Ì:ÀîÅÄÍª¿µ³°Ìî¼ê(»Í¹ñ¶ä¹Ô)
1°Ì:¿·°æÍ£ÅÍÆâÌî¼ê(È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¹â¹»)
2°Ì:º£²¬ÂóÌ´ÆâÌî¼ê(¿ÀÂ¼³Ø±à¹â)
3°Ì:ºØÆ£²Â¿ÂÅê¼ê(ÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹)
4°Ì:ßÀ²¬ÁóÂÀÅê¼ê(ÀîÏÂ¹â)
5°Ì:Ê¿¸ý´²¿ÍÅê¼ê(ÆüËÜ·ÐºÑÂç³Ø)
6°Ì:ÀµÌÚÍªÇÏÅê¼ê(¾åÃÒÂç³Ø)
7°Ì:°ÂÆ£¶äÅÎ³°Ìî¼ê(ÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹)