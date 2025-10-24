プロ車いすテニスプレーヤー・小田凱人、“高校時代の恋愛失敗談”が明らかに
タレントの笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔がMCを務める、TBS系トーク番組『A-Studio＋』（毎週金曜 後11：00）が、24日に放送される。今回のゲストは、プロ車いすテニスプレーヤー・小田凱人。9歳のときに骨肉腫を発症し、入院中に見た国枝慎吾選手のロンドンパラリンピックをきっかけに、10歳で車いすテニスを始める。15歳でプロ転向し、17歳で全仏オープンを制してグランドスラム初優勝。2024年のパリパラリンピックでは史上最年少で金メダルを獲得し、25年の全米オープン優勝により、史上最年少19歳で「生涯ゴールデンスラム」を達成。数々の偉業を成し遂げてきた“最強19歳”の素顔に迫る。
【別カット】"高校時代の恋愛失敗談"を明かした小田凱人
笑福亭鶴瓶は、小田と二人三脚で世界を戦ってきた熊田浩也コーチを取材。「自分のスタイルで戦いたい」と模索していた高校時代に出会った熊田コーチとの関係、そして現在、弟を指導する熊田コーチが語る兄弟への想いが明かされる。さらに、小田が憧れ続けるレジェンド・国枝慎吾との出会い、そして車いすテニスに懸ける情熱についても語られる。
藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）は、小田の地元・愛知県一宮市を訪れ、幼なじみたちを取材。藤ヶ谷が普段仲間と過ごす場所を訪れていることに驚く小田。仲間たちと過ごす「激アツコース」とは！？そして親友たちから飛び出す小田の恋愛事情とは！？何気ない時間や地元での思い出を通して、“19歳の等身大の素顔”が浮かび上がる。
さらに、小田のお気に入りのオーダースーツ店スタッフとの意外な交流や、試合の入場曲にも選ぶ憧れのラッパー・JP THE WAVYへの取材を通して、信頼する人々が語る小田のまっすぐな人柄と、テニスへの熱い想いが映し出される。
