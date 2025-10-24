ポストシーズンも佳境。世界一を懸け戦うのはドジャース対ブルージェイズとなりました。

昨年はドジャースがヤンキースと戦い4勝1敗で世界一をつかみました。奇しくもレギュラーシーズンで本塁打数を争った大谷翔平選手とアーロンジャッジ選手の頂上決戦となり注目が集まりました。

昨季のレギュラーシーズンでは大谷選手が史上初の54本塁打、59盗塁の「50-50」を達成。打率.310、130打点、OPS1.036と圧巻の成績をマークしました。一方ジャッジ選手は打率.322、58本塁打、144打点、OPS1.159を記録。米球史に名を残す2人の戦いとなりました。

ヤンキースとの初戦を先勝し、迎えた第2戦では山本由伸投手が先発登板。ジャッジ選手を2三振に切って取るなど7回途中4奪三振1失点の好投を披露。しかしこの試合で大谷選手が盗塁をした際に、左肩を亜脱臼するアクシデントが発生。それでもチームは2連勝を飾りました。

大谷選手の離脱が心配されましたがその後もスタメン出場を続け、3連勝で迎えた第4戦では大谷選手がケガ後初ヒットを放つも、爆発したヤンキース打線を止められず4-11で敗戦。初黒星を喫しました。

1本取られたドジャースは敵地ヤンキー・スタジアムでの第5戦に突入。初回1アウト1塁からジャッジ選手に先制2ランを浴びるなど3回までに5点をリードされます。それでも5回にドジャース打線が奮起し同点に追いつくと、8回に2本の犠牲フライで逆転に成功。その後もピンチを抑え、4年ぶり8度目の世界一に輝きました。

今季は世界一連覇がかかるドジャースは日本時間25日にア・リーグを制したブルージェイズと対戦。第1戦はスネル投手、第2戦は山本投手が先発します。