生成AI（人工知能）サービスなどを手掛けるFIXERが2025年2月に実施した大企業の管理職らを対象としたアンケート調査によると、生成AIを「業務でも私用でも使っていない」との回答が65%にのぼった。業務でも私用でも生成AIを使っていない人に対して、どのような条件なら活用するかを聞いたところ、「業務で活用が認められること」との答えが最多の4割を占めた。情報流出などを懸念した企業が業務での使用を禁じていることが日本国内の生成AIの普及を妨げていると見られる。

「私用では利用するが、業務では利用せず」は1割

クラウドシステムや生成AIプラットフォーム「GaiXer（ガイザー）」を提供するFIXERは、全国の従業員300人以上の企業などを対象に1月30日〜2月1日に調査を実施し、800件の回答を得た。情報・通信のほか、金融・保険、エネルギー、不動産、流通・小売りなどの企業が対象となった。

アンケートで、「生成AIを活用しているか」と聞いたところ、「業務で利用している」と答えた人は24%だった。「私用では利用しているが、業務では利用していない」との回答は10.1%だった。「私用でも業務でも利用していない」との回答が最も多い65.9%を占め、生成AIの活用がなお進んでいない日本企業の実情が浮き彫りになった。

リテラシーの欠如も普及にマイナスに

次に、生成AIを業務で利用していない人（「私用では利用しているが、業務では利用していない」「私用でも業務でも利用していない」と回答した人）に理由を尋ねたところ、「特に必要としていない」が61%で最も多かった。普及が進む米国企業と違い、日本企業では、生成AIの必要性や有用性についての理解は道半ばだ。「業務で禁止されている/利用を認められていない」は4.6%だった。生成AIを巡っては、情報流出や著作権などの権利侵害のリスクがあるとみて、業務での利用を禁じている日本企業も少なくない。

このほか、「どんな業務に使えば良いかわからない」（10.7%）、「生成AIサービスの利用方法がわからない」（10%）との回答もあった。生成AIのサービスではプロンプト（AIへの指示文）などの作成が必要で、AIに関する一定の知識やリテラシーが必要になることが多い。このため、活用に踏み切れない人も多いようだ。一方で「生成された結果が適切ではなかった」と答えた人は3.3%に過ぎなかった（図表1）。

【図表1】生成AIを利用しない理由 ※アンケート結果より著者作成

「どのような機能や条件があれば、業務で利用したいか」と質問したところ、最も多かったのは「業務での利用が認められた時」で42.6%にのぼった（複数回答）。技術進歩により、生成AIの情報流出リスクなどは低下傾向にあるだけに、今後は業務での利用を認める日本企業は増えるとみられる。

次に多かったのは「セキュリティ面の安全」で32.2%、「回答精度の向上」が30.8%だった。このほか「利用する生成AIサービスの詳細なマニュアルの提供」（13.7%）、「提供元による活用方法をレクチャーするセミナー等の実施」（11.3%）、「ユーザーインターフェースの改善」（8.9%）、「プロンプト作成の支援機能」（7.1%）なども1割前後を占めた（図表2）。

【図表2】どんな機能や条件なら業務上で利用したいか ※アンケート結果より著者作成