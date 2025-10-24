¡Ú¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Û¹Åç¤Ï2ÅÙ¤Î¶¥¹ç¤â¡Ä¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤¬Ê¿ÀîÏ¡¤ò°ú¤Åö¤Æ¤ë¡¡Âç³ØÀ¸6Áª¼ê¤ò»ØÌ¾
¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹Åç¤ÏËÜ»ØÌ¾¡¦°éÀ®¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ9Áª¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¤Î»ØÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀçÂæÂç¡¦Ê¿ÀîÏ¡Áª¼ê¡£1²óÌÜ¤ÎÆþ»¥¤Ç¤ÏºÇÂ¿3µåÃÄ¤Ç¤Î¶¥¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹Áª¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¥¯¥¸¤ò³°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2²óÌÜ¤ÎÆþ»¥¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¶¥¹ç¤Î¤¹¤¨¡¢Ê¿ÀîÁª¼ê¤Î¥¯¥¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ÀîÁª¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Åç¤Ï¡ÖÁö¹¶¼é»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÎÂç·¿³°Ìî¼ê¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì°Ê¹ß¤âÂç³ØÀ¸Áª¼ê¤Î»ØÌ¾¤òÂ³¤±¤¿¹Åç¡£6°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à°Ë²ì¹â¡¦À¾ÀîÆÆÌ´Áª¼ê¤ò¤Î¤¾¤¡¢6¿Í¤ÎÂç³ØÀ¸¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤ò2Áª¼ê»ØÌ¾¡¢Á´9Áª¼ê¤Ç»ØÌ¾½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦°Ê²¼¡¢¹Åç¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê°ìÍ÷
¢¡ËÜ»ØÌ¾
1°Ì¡§Ê¿ÀîÏ¡(ÀçÂæÂç¡¦³°Ìî¼ê)
2°Ì¡§óîÆ£ÂÁÄ¾(°¡ºÙ°¡Âç¡¦Åê¼ê)
3°Ì¡§¾¡ÅÄÀ®(¶áµ¦Âç¡¦ÆâÌî¼ê)
4°Ì¡§¹©Æ£ÂÙ¸Ê(ËÌ³¤³Ø±àÂç¡¦Åê¼ê)
5°Ì¡§ÀÖÌÚÀ²ºÈ(ÐÇ¶µÂç¡¦Åê¼ê)
6°Ì¡§À¾ÀîÆÆÌ´(¿ÀÂ¼³Ø±à°Ë²ì¹â¡¦ÆâÌî¼ê)
7°Ì¡§郄ÌÚ²÷Âç(ÃæµþÂç¡¦Åê¼ê)
1°Ì¡§¾®ÎÓ·ëÂÀ(¾ëÀ¾Âç¡¦Êá¼ê)
2°Ì¡§´ßËÜÂç´õ(ÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦ÆâÌî¼ê)