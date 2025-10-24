Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡×¤¬È´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¥ï¥±
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¬ÏÃÂê¤À¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ò¥í¥¤¥ó¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡×¤ÎÆó¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¾×·â¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤Æ¡Ä¡¡¡Ö·ãÊÑ¡×¤·¤¿°¤º´¥öÃ«»ÐËå
Æó¿Í¤ÎÀ¼¤¬¡ÈÌþ¤ä¤·¡É¤Ë
¡ÖÄ«¥É¥é¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°ì¿Í¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï»ÐËå¤Î¡È»Ð¡ÉÅÏÊÕ¹¾Î¤»Ò¡Ê53¡Ë¤È¡ÈËå¡É¤ÎÌÚÂ¼ÈþÊæ¡Ê51¡Ë¤¬¡¢Ì¡ºÍ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤ò´ð¤Ë¡¢¿ô¡¹¤Î¾®Àâ¤òÈ¯É½¤·¤¿±Ñ¹ñ¿Íºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤À¡£¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬±é¤¸¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¥È¥¤¬¡¢ÍèÆü¤·¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡á34¡á¡Ë¤ÈÊ¸²½¤ä¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ°¦¤ò°é¤à»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È¥È¥¤¬½»¤à²È¤ÎÄí¤ÇÆó¿Í¤ÎÊâ¤ß¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤ë¼Ø¡ÊÅÏÊÕ¡Ë¤È³¿¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷³«»ÏÅö½é¤³¤½¡¢¶É¤Ë¤Ï¡È°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤ÎÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È°Å¤á¤ÎÏÃ¤Î»þ¤ÏÆó¿Í¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ìþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤«¡×
Ê£¿ô¿Í¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï»Ë¾å½é
¡¡Ä«¥É¥é¤Ï¶É¥¢¥Ê¤äÇÐÍ¥¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Á°ºî¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÏÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¡Ê35¡Ë¤¬¡¢Á°¡¹ºî¤Î¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡Ê61¡Ë¤¬ÆÈÆÃ¤Î¸ì¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖËÜºî¤ÏÄÌ»»113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¤ÏÈ¬ÀéÁð·°¡¢ÆàÎÉ²¬Êþ»Ò¡¢ÌîºÝÍÛ»Ò¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¸Î¿Í¡Ë¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡Ê84¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾½÷Í¥¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì3²ó¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ4¡Á5Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¤Ç²Î¼ê¤Î¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ê73¡Ë¤¬¡¢Ê¿À®26Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¤Ç¤ÏÈþÎØÌÀ¹¨¡Ê90¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê£¿ô¿Í¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÄ«¥É¥é»Ë¾å½é¤á¤Æ¤À¤¬¡¢
¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë¡È°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡É¤ÎÉ½µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡È¼Ø¡É¤È¡È³¿¡É¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ø¤È³¿¤ËÇ¤¤»¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬¥»¥Ä¤ÈÊë¤é¤·¤¿Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤Î¼«Âð¤Ë¼Ø¤È³¿¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤È¤â¡¢¾®Àô¤¬»Ä¤·¤¿Ê¸¾Ï¤Ë¼Ø¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³¿¤ò½õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¤â¡£À©ºî¿Ø¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤È¥È¥¤ò¸«¼é¤ë¥¥ã¥é¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡Ê50¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ3Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¥É¥é¥Þ¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤ÎµÓËÜ¤òÃ´¤Ã¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£
¡Ö¤Õ¤¸¤¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤éÆ±À¤Âå¤Î°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÏÊÕ¤¬¼Ø¡¢ÌÚÂ¼¤Ï³¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ò»×¤¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤âÈà¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
ÀÄÅ·¤Î¤Ø¤¤ì¤
¡¡Ê¿À®19Ç¯¤ËÌ¡ºÍ¤ä¥³¥ó¥È¤ò¡ÈËÜ¶È¡É¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÀÄÅ·¤Î¤Ø¤¤ì¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÏÊÕ¤ÏNHK¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡È¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐ´ß¤«¤é¸«¼é¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¸«¼é¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡É¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅÏÊÕ¤ÈÌÚÂ¼¤Ï·àÃÄÅìµþ´¥ÅÅÃÓ¤Î¸¦µæ½ê¤ÎÆ±´üÀ¸¤Ç¡¢°¤º´¥öÃ«¤Î¤¦¤Ê¤®²°¤ÎÅ¹¼ç¤¬¡¢»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÆó¿Í¤Ë¥³¥ó¥ÓÌ¾¤òÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤â¤ËÈþÀ¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤È¤¯¤ËÌÚÂ¼¤ÏÀöÂ³Ø±àÃ»´üÂç³Ø²»³Ú²Ê¤Î½Ð¿È¤À¡£
¡ÖÆó¿Í¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î²Î¾§ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡È²Î¤¦¤Þ·Ý¿Í¡É¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³«Âó¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï30ÂåÈ¾¤Ð¤È¤¤¤¦ÃÙºé¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ï¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¡£Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
