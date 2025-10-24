日本の国際的バレリーナの草分けで、70年以上の舞踊歴を持つ森下洋子。森下が主演する松山バレエ団「くるみ割り人形」公演が11月15日（土）、フェスティバルホール（大阪市北区）で開かれる。開催を前に、森下が作品に込めた思いなどについて話した。

バレエ団（東京都港区）の「くるみ割り人形」は1982年に初めて上演され、今年で44年目。初演以来、森下は毎年、主人公の少女クララを務めている。可憐な容姿と繊細な表現で「はまり役」と言われるクララについて、「こんなに長く踊らせてもらって幸せ」とほほ笑み、「今年も新鮮な気持ちで臨みたい。役を通して自分自身の魂を磨きたい」と意気込む。

松山バレエ団「くるみ割り人形」（2024年公演）＝テス大阪

会見で話す森下洋子（2025年10月2日、大阪市北区）

演出を手掛ける清水哲太郎・同バレエ団総代表は、その時の社会情勢などに応じて、作品の内容を少しずつ変えてきた。2011年の東日本大震災後には、第1幕のパーティーの場面で、失った大切な人を思って手作りした人形を持ち寄る新演出を展開。絶望から立ち上がり、希望へと目を向ける人々を描き出した。「楽しいだけのパーティーではない。別れざるを得なかった人々への深い思いを持ちつつ、助け合い、勇気を持って前に進んでいこうという決意が込められたシーン。別れを通して成長していくクララの姿を見てほしい」（森下）。

松山バレエ団「くるみ割り人形」（2024年公演）＝テス大阪

森下自身もさまざまな別れを経験してきた。特に心に残るのは、20世紀バレエ界を代表するアーティスト、ルドルフ・ヌレエフ（1938〜1993年）との別れ。1977年、森下は、エリザベス女王即位25周年記念公演でヌレエフの相手役に抜擢された。1983年には「白鳥の湖」「ジゼル」で共演、ヌレエフとのカップリングで森下は世界的な評価を獲得。200回近く一緒に舞台に立ち、その中で身体の使い方や美しいステップなど多くの手ほどきを受けた。

ヌレエフの死を知ったのは、千葉県での公演中だったという。公演後、夜の航空便で急ぎフランスに飛んだ。葬儀が行われたのはパリ・オペラ座。花がたくさん飾られたロビーに6人の男性舞踊手によって棺が運び込まれる様子を見守った。会場には世界中のアーティストが集まっていた。「オペラ座の舞台を正面から眺めたのはその時が初めてでした」（森下）。墓に花を手向ける段では、「ヨーコ、お先にどうぞ」と、最初の順番を任されたという。「ヌレエフからもらったたくさんの愛情と教えを大切にして、今も舞台に立っています」と亡き人との絆をかみしめる。「バレエを通じて宝物のような素晴らしい出会いと学びをたくさんいただいた。ヌレエフだけでなく、多くの先人の方々から受け取った愛に感謝し、バレエを通じて、少しでも皆様に喜びや幸せを届けてご恩返しできたら」。

ルドルフ・ヌレエフ（左）と「ジゼル」を踊る森下洋子。1983年、松山バレエ団創立35周年記念公演で＝エー・アイ

大阪公演には、兵庫、大阪、京都でバレエを学ぶ生徒も出演する。「子どもたちの勢いはすごい。踊ることがうれしくて仕方ないという気持ちが爆発的にあふれている。いつも励まされています」と目を細める。子どもたちも含め、総勢約100人がにぎやかなステージを展開する。

松山バレエ団「くるみ割り人形」（2024年公演）＝テス大阪

本番に向け、日々稽古を重ねている。午前7時半に起床し、入浴して体を温めた後、ストレッチ、腹筋・背筋運動。続けてメンバーらとレッスンを１時間半くらい、その後５〜６時間リハーサルに取り組む。昼食を食べると体が動きにくくなるため、昼はチョコレートなどをつまむ程度。その代わり夜はバランス良くしっかりと食べる。

20代。バレエに対する真摯な姿勢は当時も現在も変わらない＝エー・アイ

今年は戦後80年。広島に生まれたバレリーナとして、平和について思いを巡らすことが多かった。「私の祖母は爆心地近くで被爆し、大きなやけどを負った。でも一切愚痴を言わず、生きていること、命に感謝して明るく生きました」と回顧。「今この瞬間もどこかで戦争が起こり、人が殺されたり、苦しんだりしている。戦争も核もなくさないといけない。みんなが互いに愛し合い、手を取り合って前に進んでいけるような世界に変えていく、それが文化芸術の力、使命です。松山バレエ団全員で、温かい愛に満ちた舞台をお届けします」と言葉に力を込めた。



公演の問い合わせは松山バレエ団公演事務局、電話03-3408-7939。チケット取り扱いはフェスティバルホールチケットセンター、同06-6231-2221。